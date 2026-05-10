Athletic de Bilbao - Valencia, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Athletic - Valencia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 35 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 10 de mayo de 2026.

El Athletic, situado en la novena posición de la tabla se enfrenta en la jornada 35 de LaLiga EA Sports en el San Mames ante el Valencia este domingo a las 16:15 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 2 - 4 contra el Alavés, añadiendo 3 puntos más a los 44 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Valencia ocupa el decimocuarto lugar, llega tras la derrota por 0 - 2 cosechada en su estadio contra el Atlético, sin poder sumar más puntos a los 39 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 88 34 2 Champions Real Madrid 77 34 3 Champions Villarreal 68 34 4 Champions Atlético 63 35 5 Champions Betis 54 35 6 Europa League Celta 50 35 7 Conference League Getafe 44 34 9 Permanencia Athletic Bilbao 44 34 14 Permanencia Valencia 39 34 18 Descenso Alavés 37 35 19 Descenso Levante 36 35 20 Descenso Real Oviedo 28 34

-Onces iniciales probables.

ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Andoni Gorosabel, Yeray Alvarez, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche; Mikel Jauregizar, Alejandro Rego, Inaki Williams, Unai Gomez, Nico Williams, Gorka Guruzeta.

VALENCIA: Stole Dimitrievski; Renzo Saravia, Cesar Tarrega, Pepelu, Jose Gaya; Luis Rioja, Javier Guerra, Guido Rodriguez, Filip Ugrinic; Umar Sadiq, Largie Ramazani.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 20/09/2025 LaLiga Valencia 2-0 Athletic Bilbao 18/05/2025 LaLiga Valencia 0-1 Athletic Bilbao 28/08/2024 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Valencia 20/01/2024 LaLiga Valencia 1-0 Athletic Bilbao 29/10/2023 LaLiga Athletic Bilbao 2-2 Valencia

-Últimos Resultados del Athletic.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 02/05/2026 LaLiga Alavés 2-4 Athletic Bilbao 25/04/2026 LaLiga Atlético 3-2 Athletic Bilbao 21/04/2026 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Osasuna 12/04/2026 LaLiga Athletic Bilbao 1-2 Villarreal 05/04/2026 LaLiga Getafe 2-0 Athletic Bilbao

-Últimos Resultados del Valencia.