Athletic de Bilbao - Valencia, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Athletic - Valencia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 35 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 10 de mayo de 2026.
El Athletic, situado en la novena posición de la tabla se enfrenta en la jornada 35 de LaLiga EA Sports en el San Mames ante el Valencia este domingo a las 16:15 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 2 - 4 contra el Alavés, añadiendo 3 puntos más a los 44 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Valencia ocupa el decimocuarto lugar, llega tras la derrota por 0 - 2 cosechada en su estadio contra el Atlético, sin poder sumar más puntos a los 39 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 88
| 34
|2
| Champions
| Real Madrid
| 77
| 34
|3
| Champions
| Villarreal
| 68
| 34
|4
| Champions
| Atlético
| 63
| 35
|5
| Champions
| Betis
| 54
| 35
|6
| Europa League
| Celta
| 50
| 35
|7
| Conference League
| Getafe
| 44
| 34
|9
| Permanencia
| Athletic Bilbao
| 44
| 34
|14
| Permanencia
| Valencia
| 39
| 34
|18
| Descenso
| Alavés
| 37
| 35
|19
| Descenso
| Levante
| 36
| 35
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 28
| 34
-Onces iniciales probables.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Andoni Gorosabel, Yeray Alvarez, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche; Mikel Jauregizar, Alejandro Rego, Inaki Williams, Unai Gomez, Nico Williams, Gorka Guruzeta.
VALENCIA: Stole Dimitrievski; Renzo Saravia, Cesar Tarrega, Pepelu, Jose Gaya; Luis Rioja, Javier Guerra, Guido Rodriguez, Filip Ugrinic; Umar Sadiq, Largie Ramazani.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|20/09/2025
| LaLiga
| Valencia
| 2-0
| Athletic Bilbao
|18/05/2025
| LaLiga
| Valencia
| 0-1
| Athletic Bilbao
|28/08/2024
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-0
| Valencia
|20/01/2024
| LaLiga
| Valencia
| 1-0
| Athletic Bilbao
|29/10/2023
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 2-2
| Valencia
-Últimos Resultados del Athletic.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|02/05/2026
| LaLiga
| Alavés
| 2-4
| Athletic Bilbao
|25/04/2026
| LaLiga
| Atlético
| 3-2
| Athletic Bilbao
|21/04/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-0
| Osasuna
|12/04/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-2
| Villarreal
|05/04/2026
| LaLiga
| Getafe
| 2-0
| Athletic Bilbao
-Últimos Resultados del Valencia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|02/05/2026
| LaLiga
| Valencia
| 0-2
| Atlético
|25/04/2026
| LaLiga
| Valencia
| 2-1
| Girona
|21/04/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 1-1
| Valencia
|11/04/2026
| LaLiga
| Elche
| 1-0
| Valencia
|05/04/2026
| LaLiga
| Valencia
| 2-3
| Celta