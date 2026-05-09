Atlético de Madrid - Celta de Vigo, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Publicado: sábado, 9 mayo 2026 13:30
Madrid, 9 de mayo de 2026.

El Atlético de Madrid, situado en la cuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 35 de LaLiga EA Sports en el Riyadh Air Metropolitano ante el Celta de Vigo este sábado a las 18:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 2 contra el Valencia, añadiendo 3 puntos más a los 63 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Celta de Vigo ocupa el sexto lugar, llega tras la victoria por 3 - 1 cosechada en su estadio contra el Elche, añadiendo 3 puntos más a los 47 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 88 34
2 Champions Real Madrid 77 34
3 Champions Villarreal 68 34
4 Champions Atlético 63 34
5 Champions Betis 53 34
6 Europa League Celta 47 34
7 Conference League Getafe 44 34
18 Descenso Levante 36 35
19 Descenso Alavés 36 34
20 Descenso Real Oviedo 28 34

-Onces iniciales probables.
ATLÉTICO DE MADRID: Juan Musso; Nahuel Molina, Marc Pubill, Robin Le Normand, Clement Lenglet, Julio Diaz; Rodrigo Mendoza, Koke, Obed Vargas, Thiago Almada, Alexander Soerloth.
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Yoel Lago, Alvaro Nunez; Oscar Mingueza, Fer Lopez, Ilaix Moriba, Sergio Carreira, Iago Aspas, Hugo Alvarez, Ferran Jutgla.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
05/10/2025 LaLiga Celta 1-1 Atlético
15/02/2025 LaLiga Atlético 1-1 Celta
26/09/2024 LaLiga Celta 0-1 Atlético
12/05/2024 LaLiga Atlético 1-0 Celta
21/10/2023 LaLiga Celta 0-3 Atlético

-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
05/05/2026 Champions Arsenal 1-0 Atlético
02/05/2026 LaLiga Valencia 0-2 Atlético
29/04/2026 Champions Atlético 1-1 Arsenal
25/04/2026 LaLiga Atlético 3-2 Athletic Bilbao
22/04/2026 LaLiga Elche 3-2 Atlético

-Últimos Resultados del Celta de Vigo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
03/05/2026 LaLiga Celta 3-1 Elche
26/04/2026 LaLiga Villarreal 2-1 Celta
22/04/2026 LaLiga Barcelona 1-0 Celta
12/04/2026 LaLiga Celta 0-3 Real Oviedo
05/04/2026 LaLiga Valencia 2-3 Celta

