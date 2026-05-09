Atlético de Madrid - Celta de Vigo, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Atlético de Madrid - Celta de Vigo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 35 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 9 de mayo de 2026.
El Atlético de Madrid, situado en la cuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 35 de LaLiga EA Sports en el Riyadh Air Metropolitano ante el Celta de Vigo este sábado a las 18:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 2 contra el Valencia, añadiendo 3 puntos más a los 63 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Celta de Vigo ocupa el sexto lugar, llega tras la victoria por 3 - 1 cosechada en su estadio contra el Elche, añadiendo 3 puntos más a los 47 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 88
| 34
|2
| Champions
| Real Madrid
| 77
| 34
|3
| Champions
| Villarreal
| 68
| 34
|4
| Champions
| Atlético
| 63
| 34
|5
| Champions
| Betis
| 53
| 34
|6
| Europa League
| Celta
| 47
| 34
|7
| Conference League
| Getafe
| 44
| 34
|18
| Descenso
| Levante
| 36
| 35
|19
| Descenso
| Alavés
| 36
| 34
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 28
| 34
-Onces iniciales probables.
ATLÉTICO DE MADRID: Juan Musso; Nahuel Molina, Marc Pubill, Robin Le Normand, Clement Lenglet, Julio Diaz; Rodrigo Mendoza, Koke, Obed Vargas, Thiago Almada, Alexander Soerloth.
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Yoel Lago, Alvaro Nunez; Oscar Mingueza, Fer Lopez, Ilaix Moriba, Sergio Carreira, Iago Aspas, Hugo Alvarez, Ferran Jutgla.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|05/10/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Atlético
|15/02/2025
| LaLiga
| Atlético
| 1-1
| Celta
|26/09/2024
| LaLiga
| Celta
| 0-1
| Atlético
|12/05/2024
| LaLiga
| Atlético
| 1-0
| Celta
|21/10/2023
| LaLiga
| Celta
| 0-3
| Atlético
-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|05/05/2026
| Champions
| Arsenal
| 1-0
| Atlético
|02/05/2026
| LaLiga
| Valencia
| 0-2
| Atlético
|29/04/2026
| Champions
| Atlético
| 1-1
| Arsenal
|25/04/2026
| LaLiga
| Atlético
| 3-2
| Athletic Bilbao
|22/04/2026
| LaLiga
| Elche
| 3-2
| Atlético
-Últimos Resultados del Celta de Vigo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|03/05/2026
| LaLiga
| Celta
| 3-1
| Elche
|26/04/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 2-1
| Celta
|22/04/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 1-0
| Celta
|12/04/2026
| LaLiga
| Celta
| 0-3
| Real Oviedo
|05/04/2026
| LaLiga
| Valencia
| 2-3
| Celta