Atlético de Madrid - Celta de Vigo, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Atlético de Madrid - Celta de Vigo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 35 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 9 de mayo de 2026.

El Atlético de Madrid, situado en la cuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 35 de LaLiga EA Sports en el estadio Riyadh Air Metropolitano ante el Celta de Vigo este sábado a las 18:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 2 contra el Valencia, añadiendo 3 puntos más a los 63 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Celta de Vigo ocupa el sexto lugar, llega tras la victoria por 3 - 1 cosechada en su estadio contra el Elche, añadiendo 3 puntos más a los 47 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marc Pubill, Jose Gimenez, David Hancko, Matteo Ruggeri; Marcos Llorente, Koke, Alejandro Baena, Ademola Lookman; Antoine Griezmann, Alexander Soerloth.

CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Yoel Lago, Marcos Alonso; Alvaro Nunez, Fer Lopez, Ilaix Moriba, Oscar Mingueza, Pablo Duran, Williot Swedberg, Borja Iglesias.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 05/10/2025 LaLiga Celta 1-1 Atlético 15/02/2025 LaLiga Atlético 1-1 Celta 26/09/2024 LaLiga Celta 0-1 Atlético 12/05/2024 LaLiga Atlético 1-0 Celta 21/10/2023 LaLiga Celta 0-3 Atlético

-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 05/05/2026 Champions Arsenal 1-0 Atlético 02/05/2026 LaLiga Valencia 0-2 Atlético 29/04/2026 Champions Atlético 1-1 Arsenal 25/04/2026 LaLiga Atlético 3-2 Athletic Bilbao 22/04/2026 LaLiga Elche 3-2 Atlético

-Últimos Resultados del Celta de Vigo.