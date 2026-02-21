Atlético de Madrid - Espanyol, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Atlético de Madrid - Espanyol: resumen y estadísticas del partido de la jornada 25 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 21 de febrero de 2026.
El Atlético de Madrid, situado en la cuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 25 de LaLiga EA Sports en el Riyadh Air Metropolitano ante el Espanyol este sábado a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 0 contra el Rayo, sin poder sumar más puntos a los 45 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Espanyol ocupa el sexto lugar, llega tras el empate a 2 cosechado en su estadio contra el Celta, añadiendo 1 punto más a los 35 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 60
| 24
|2
| Champions
| Barcelona
| 58
| 24
|3
| Champions
| Villarreal
| 48
| 24
|4
| Champions
| Atlético
| 45
| 24
|5
| Europa League
| Betis
| 41
| 24
|6
| Conference League
| Espanyol
| 35
| 24
|18
| Descenso
| Mallorca
| 24
| 24
|19
| Descenso
| Levante
| 18
| 24
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 17
| 24
-Onces iniciales probables.
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Nahuel Molina, Jose Gimenez, Robin Le Normand, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Johnny Cardoso, Thiago Almada; Alejandro Baena, Alexander Soerloth.
ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Clemens Riedel, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Urko Gonzalez de Zarate, Cyril Ngonge, Pere Milla, Pol Lozano, Edu Exposito, Roberto Fernandez.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/08/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 2-1
| Atlético
|29/03/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 1-1
| Atlético
|28/08/2024
| LaLiga
| Atlético
| 0-0
| Espanyol
|24/05/2023
| LaLiga
| Espanyol
| 3-3
| Atlético
-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|18/02/2026
| Champions
| Brujas
| 3-3
| Atlético
|15/02/2026
| LaLiga
| Rayo
| 3-0
| Atlético
|08/02/2026
| LaLiga
| Atlético
| 0-1
| Betis
|31/01/2026
| LaLiga
| Levante
| 0-0
| Atlético
|28/01/2026
| Champions
| Atlético
| 1-2
| Bodoe/Glimt
-Últimos Resultados del Espanyol.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/02/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 2-2
| Celta
|09/02/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 4-1
| Espanyol
|30/01/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 1-2
| Alavés
|24/01/2026
| LaLiga
| Valencia
| 3-2
| Espanyol
|16/01/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 0-2
| Girona