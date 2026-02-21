Atlético de Madrid - Espanyol, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Atlético de Madrid - Espanyol: resumen y estadísticas del partido de la jornada 25 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 21 de febrero de 2026.

El Atlético de Madrid, situado en la cuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 25 de LaLiga EA Sports en el Riyadh Air Metropolitano ante el Espanyol este sábado a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 0 contra el Rayo, sin poder sumar más puntos a los 45 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Espanyol ocupa el sexto lugar, llega tras el empate a 2 cosechado en su estadio contra el Celta, añadiendo 1 punto más a los 35 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 60 24 2 Champions Barcelona 58 24 3 Champions Villarreal 48 24 4 Champions Atlético 45 24 5 Europa League Betis 41 24 6 Conference League Espanyol 35 24 18 Descenso Mallorca 24 24 19 Descenso Levante 18 24 20 Descenso Real Oviedo 17 24

-Onces iniciales probables.

ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Nahuel Molina, Jose Gimenez, Robin Le Normand, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Johnny Cardoso, Thiago Almada; Alejandro Baena, Alexander Soerloth.

ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Clemens Riedel, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Urko Gonzalez de Zarate, Cyril Ngonge, Pere Milla, Pol Lozano, Edu Exposito, Roberto Fernandez.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 17/08/2025 LaLiga Espanyol 2-1 Atlético 29/03/2025 LaLiga Espanyol 1-1 Atlético 28/08/2024 LaLiga Atlético 0-0 Espanyol 24/05/2023 LaLiga Espanyol 3-3 Atlético

-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 18/02/2026 Champions Brujas 3-3 Atlético 15/02/2026 LaLiga Rayo 3-0 Atlético 08/02/2026 LaLiga Atlético 0-1 Betis 31/01/2026 LaLiga Levante 0-0 Atlético 28/01/2026 Champions Atlético 1-2 Bodoe/Glimt

-Últimos Resultados del Espanyol.