Atlético de Madrid - Getafe, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Atlético de Madrid - Getafe: resumen y estadísticas del partido de la jornada 28 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 14 de marzo de 2026.
El Atlético de Madrid, situado en la cuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 28 de LaLiga EA Sports en el Riyadh Air Metropolitano ante el Getafe este sábado a las 16:15, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 3 - 2 en su estadio contra el Real Sociedad, añadiendo 3 puntos más a los 54 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Getafe ocupa el noveno lugar, llega tras la victoria por 2 - 0 cosechada en su estadio contra el Betis, añadiendo 3 puntos más a los 35 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 67
| 27
|2
| Champions
| Real Madrid
| 63
| 27
|3
| Champions
| Villarreal
| 55
| 28
|4
| Champions
| Atlético
| 54
| 27
|5
| Europa League
| Betis
| 43
| 27
|6
| Conference League
| Celta
| 40
| 27
|9
| Permanencia
| Getafe
| 35
| 27
|18
| Descenso
| Mallorca
| 25
| 27
|19
| Descenso
| Levante
| 22
| 27
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 18
| 27
-Onces iniciales probables.
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Nahuel Molina, Jose Gimenez, Robin Le Normand, Julio Diaz; Koke, Johnny Cardoso, Nico Gonzalez, Thiago Almada, Alejandro Baena, Alexander Soerloth.
GETAFE: David Soria; Kiko, Abdelkabir Abqar, Domingos Duarte, Zaid Abner Romero, Juan Iglesias; Luis Milla, Djene, Mauro Arambarri; Martin Satriano, Luis Vazquez.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/11/2025
| LaLiga
| Getafe
| 0-1
| Atlético
|09/03/2025
| LaLiga
| Getafe
| 2-1
| Atlético
|15/12/2024
| LaLiga
| Atlético
| 1-0
| Getafe
|15/05/2024
| LaLiga
| Getafe
| 0-3
| Atlético
|19/12/2023
| LaLiga
| Atlético
| 3-3
| Getafe
-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|10/03/2026
| Champions
| Atlético
| 5-2
| Tottenham Hotspur
|07/03/2026
| LaLiga
| Atlético
| 3-2
| Real Sociedad
|28/02/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-1
| Atlético
|24/02/2026
| Champions
| Atlético
| 4-1
| Brujas
|21/02/2026
| LaLiga
| Atlético
| 4-2
| Espanyol
-Últimos Resultados del Getafe.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|08/03/2026
| LaLiga
| Getafe
| 2-0
| Betis
|02/03/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 0-1
| Getafe
|22/02/2026
| LaLiga
| Getafe
| 0-1
| Sevilla
|14/02/2026
| LaLiga
| Getafe
| 2-1
| Villarreal
|08/02/2026
| LaLiga
| Alavés
| 0-2
| Getafe