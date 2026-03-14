Atlético de Madrid - Getafe, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Atlético de Madrid - Getafe: resumen y estadísticas del partido de la jornada 28 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Atlético de Madrid - Getafe: resumen y estadísticas del partido de la jornada 28 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: sábado, 14 marzo 2026 11:17
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Madrid, 14 de marzo de 2026.

El Atlético de Madrid, situado en la cuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 28 de LaLiga EA Sports en el Riyadh Air Metropolitano ante el Getafe este sábado a las 16:15, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 3 - 2 en su estadio contra el Real Sociedad, añadiendo 3 puntos más a los 54 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Getafe ocupa el noveno lugar, llega tras la victoria por 2 - 0 cosechada en su estadio contra el Betis, añadiendo 3 puntos más a los 35 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 67 27
2 Champions Real Madrid 63 27
3 Champions Villarreal 55 28
4 Champions Atlético 54 27
5 Europa League Betis 43 27
6 Conference League Celta 40 27
9 Permanencia Getafe 35 27
18 Descenso Mallorca 25 27
19 Descenso Levante 22 27
20 Descenso Real Oviedo 18 27

-Onces iniciales probables.
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Nahuel Molina, Jose Gimenez, Robin Le Normand, Julio Diaz; Koke, Johnny Cardoso, Nico Gonzalez, Thiago Almada, Alejandro Baena, Alexander Soerloth.
GETAFE: David Soria; Kiko, Abdelkabir Abqar, Domingos Duarte, Zaid Abner Romero, Juan Iglesias; Luis Milla, Djene, Mauro Arambarri; Martin Satriano, Luis Vazquez.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
23/11/2025 LaLiga Getafe 0-1 Atlético
09/03/2025 LaLiga Getafe 2-1 Atlético
15/12/2024 LaLiga Atlético 1-0 Getafe
15/05/2024 LaLiga Getafe 0-3 Atlético
19/12/2023 LaLiga Atlético 3-3 Getafe

-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
10/03/2026 Champions Atlético 5-2 Tottenham Hotspur
07/03/2026 LaLiga Atlético 3-2 Real Sociedad
28/02/2026 LaLiga Real Oviedo 0-1 Atlético
24/02/2026 Champions Atlético 4-1 Brujas
21/02/2026 LaLiga Atlético 4-2 Espanyol

-Últimos Resultados del Getafe.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
08/03/2026 LaLiga Getafe 2-0 Betis
02/03/2026 LaLiga Real Madrid 0-1 Getafe
22/02/2026 LaLiga Getafe 0-1 Sevilla
14/02/2026 LaLiga Getafe 2-1 Villarreal
08/02/2026 LaLiga Alavés 0-2 Getafe

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