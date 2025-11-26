Atlético de Madrid - Inter, en directo hoy: sigue el partido de Champions League minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Atlético de Madrid - Inter: resumen y estadísticas del partido de la jornada 5 de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2025)

Madrid, 26 de noviembre de 2025.

El Atlético de Madrid, situado en la última posición de la tabla se enfrenta en la jornada 5 de Champions en el Riyadh Air Metropolitano ante el Inter este miércoles a las 21:00, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 3 - 1 en su estadio contra el Union St.Gilloise, añadiendo 3 puntos más a los 6 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Inter ocupa el tercero lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada en su estadio contra el Kairat Almaty, añadiendo 3 puntos más a los 12 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

ATLÉTICO DE MADRID: Juan Musso; Nahuel Molina, Jose Gimenez, David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Johnny Cardoso, Conor Gallagher; Julian Alvarez, Alejandro Baena.

INTER: Yann Sommer; Manuel Akanji, Yann Aurel Bisseck, Alessandro Bastoni; Carlos Augusto, Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu, Piotr Zielinski, Federico Dimarco; Ange-Yoan Bonny, Lautaro Martinez.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 13/03/2024 Champions Final Stage Atlético 5-3 Inter 20/02/2024 Champions Final Stage Inter 1-0 Atlético

-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 23/11/2025 LaLiga Getafe 0-1 Atlético 08/11/2025 LaLiga Atlético 3-1 Levante 04/11/2025 Champions Atlético 3-1 Union St.Gilloise 01/11/2025 LaLiga Atlético 3-0 Sevilla 27/10/2025 LaLiga Betis 0-2 Atlético

-Últimos Resultados del Inter.