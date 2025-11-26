Atlético de Madrid - Inter, en directo hoy: sigue el partido de Champions League minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Atlético de Madrid - Inter: resumen y estadísticas del partido de la jornada 5 de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Madrid, 26 de noviembre de 2025.
El Atlético de Madrid, situado en la última posición de la tabla se enfrenta en la jornada 5 de Champions en el Riyadh Air Metropolitano ante el Inter este miércoles a las 21:00, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 3 - 1 en su estadio contra el Union St.Gilloise, añadiendo 3 puntos más a los 6 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Inter ocupa el tercero lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada en su estadio contra el Kairat Almaty, añadiendo 3 puntos más a los 12 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
ATLÉTICO DE MADRID: Juan Musso; Nahuel Molina, Jose Gimenez, David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Johnny Cardoso, Conor Gallagher; Julian Alvarez, Alejandro Baena.
INTER: Yann Sommer; Manuel Akanji, Yann Aurel Bisseck, Alessandro Bastoni; Carlos Augusto, Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu, Piotr Zielinski, Federico Dimarco; Ange-Yoan Bonny, Lautaro Martinez.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|13/03/2024
| Champions
| Final
| Stage
| Atlético
| 5-3
| Inter
|20/02/2024
| Champions
| Final
| Stage
| Inter
| 1-0
| Atlético
-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/11/2025
| LaLiga
| Getafe
| 0-1
| Atlético
|08/11/2025
| LaLiga
| Atlético
| 3-1
| Levante
|04/11/2025
| Champions
| Atlético
| 3-1
| Union St.Gilloise
|01/11/2025
| LaLiga
| Atlético
| 3-0
| Sevilla
|27/10/2025
| LaLiga
| Betis
| 0-2
| Atlético
-Últimos Resultados del Inter.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|05/11/2025
| Champions
| Inter
| 2-1
| Kairat Almaty
|21/10/2025
| Champions
| Union St.Gilloise
| 0-4
| Inter
|30/09/2025
| Champions
| Inter
| 3-0
| Slavia Prague
|17/09/2025
| Champions
| Ajax
| 0-2
| Inter
|31/05/2025
| Champions
| Paris Saint-Germain
| 5-0
| Inter