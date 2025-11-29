Atlético de Madrid - Oviedo, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Atlético de Madrid - Oviedo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 14 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)

Madrid, 29 de noviembre de 2025.

El Atlético de Madrid, situado en la cuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 14 de LaLiga EA Sports en el Riyadh Air Metropolitano ante el Oviedo este sábado a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 1 contra el Getafe, añadiendo 3 puntos más a los 28 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Oviedo ocupa el último lugar, llega tras el empate a 0 cosechado en su estadio contra el Rayo, añadiendo 1 punto más a los 9 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Nahuel Molina, Clement Lenglet, David Hancko, Marc Pubill; Conor Gallagher, Koke, Alejandro Baena, Nico Gonzalez; Antoine Griezmann, Alexander Soerloth.

OVIEDO: Aaron Escandell; Nacho Vidal, David Costas, David Carmo, Rahim Alhassane; Leander Dendoncker, Santiago Colombatto, Federico Vinas, Santi Cazorla, Haissem Hassan, Jose Salomon Rondon.

-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 26/11/2025 Champions Atlético 2-1 Inter 23/11/2025 LaLiga Getafe 0-1 Atlético 08/11/2025 LaLiga Atlético 3-1 Levante 04/11/2025 Champions Atlético 3-1 Union St.Gilloise 01/11/2025 LaLiga Atlético 3-0 Sevilla

-Últimos Resultados del Oviedo.