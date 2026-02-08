Atlético de Madrid - Real Betis, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Atlético de Madrid - Betis: resumen y estadísticas del partido de la jornada 23 de LaLiga EA Sports
Actualizado: domingo, 8 febrero 2026 17:45
Madrid, 8 de febrero de 2026.

El Atlético de Madrid, situado en la tercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 23 de LaLiga EA Sports en el Riyadh Air Metropolitano ante el Betis este domingo a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 0 cosechado contra el Levante, añadiendo 1 punto más a los 45 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Betis ocupa el quinto lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada en su estadio contra el Valencia, añadiendo 3 puntos más a los 35 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Matteo Ruggeri; Rodrigo Mendoza, Koke, Giuliano Simeone, Thiago Almada, Ademola Lookman, Julian Alvarez.
REAL BETIS: Alvaro Valles; Aitor Ruibal, Diego Llorente, Natan, Ricardo Rodriguez; Marc Roca, Pablo Fornals, Alvaro Fidalgo; Antony, Cedric Bakambu, Abdessamad Ezzalzouli.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
27/10/2025 LaLiga Betis 0-2 Atlético
18/05/2025 LaLiga Atlético 4-1 Betis
27/10/2024 LaLiga Betis 1-0 Atlético
03/03/2024 LaLiga Atlético 2-1 Betis
20/08/2023 LaLiga Betis 0-0 Atlético

-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
31/01/2026 LaLiga Levante 0-0 Atlético
28/01/2026 Champions Atlético 1-2 Bodoe/Glimt
25/01/2026 LaLiga Atlético 3-0 Mallorca
21/01/2026 Champions Galatasaray 1-1 Atlético
18/01/2026 LaLiga Atlético 1-0 Alavés

-Últimos Resultados del Betis.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
01/02/2026 LaLiga Betis 2-1 Valencia
25/01/2026 LaLiga Alavés 2-1 Betis
17/01/2026 LaLiga Betis 2-0 Villarreal
10/01/2026 LaLiga Real Oviedo 1-1 Betis
04/01/2026 LaLiga Real Madrid 5-1 Betis

