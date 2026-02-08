Atlético de Madrid - Real Betis, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Atlético de Madrid - Betis: resumen y estadísticas del partido de la jornada 23 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 8 de febrero de 2026.
El Atlético de Madrid, situado en la tercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 23 de LaLiga EA Sports en el Riyadh Air Metropolitano ante el Betis este domingo a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 0 cosechado contra el Levante, añadiendo 1 punto más a los 45 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Betis ocupa el quinto lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada en su estadio contra el Valencia, añadiendo 3 puntos más a los 35 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Matteo Ruggeri; Rodrigo Mendoza, Koke, Giuliano Simeone, Thiago Almada, Ademola Lookman, Julian Alvarez.
REAL BETIS: Alvaro Valles; Aitor Ruibal, Diego Llorente, Natan, Ricardo Rodriguez; Marc Roca, Pablo Fornals, Alvaro Fidalgo; Antony, Cedric Bakambu, Abdessamad Ezzalzouli.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|27/10/2025
| LaLiga
| Betis
| 0-2
| Atlético
|18/05/2025
| LaLiga
| Atlético
| 4-1
| Betis
|27/10/2024
| LaLiga
| Betis
| 1-0
| Atlético
|03/03/2024
| LaLiga
| Atlético
| 2-1
| Betis
|20/08/2023
| LaLiga
| Betis
| 0-0
| Atlético
-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|31/01/2026
| LaLiga
| Levante
| 0-0
| Atlético
|28/01/2026
| Champions
| Atlético
| 1-2
| Bodoe/Glimt
|25/01/2026
| LaLiga
| Atlético
| 3-0
| Mallorca
|21/01/2026
| Champions
| Galatasaray
| 1-1
| Atlético
|18/01/2026
| LaLiga
| Atlético
| 1-0
| Alavés
-Últimos Resultados del Betis.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/02/2026
| LaLiga
| Betis
| 2-1
| Valencia
|25/01/2026
| LaLiga
| Alavés
| 2-1
| Betis
|17/01/2026
| LaLiga
| Betis
| 2-0
| Villarreal
|10/01/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-1
| Betis
|04/01/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 5-1
| Betis