Atlético de Madrid - Real Betis, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Atlético de Madrid - Betis: resumen y estadísticas del partido de la jornada 23 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 8 de febrero de 2026.

El Atlético de Madrid, situado en la tercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 23 de LaLiga EA Sports en el Riyadh Air Metropolitano ante el Betis este domingo a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 0 cosechado contra el Levante, añadiendo 1 punto más a los 45 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Betis ocupa el quinto lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada en su estadio contra el Valencia, añadiendo 3 puntos más a los 35 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Matteo Ruggeri; Rodrigo Mendoza, Koke, Giuliano Simeone, Thiago Almada, Ademola Lookman, Julian Alvarez.

REAL BETIS: Alvaro Valles; Aitor Ruibal, Diego Llorente, Natan, Ricardo Rodriguez; Marc Roca, Pablo Fornals, Alvaro Fidalgo; Antony, Cedric Bakambu, Abdessamad Ezzalzouli.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 27/10/2025 LaLiga Betis 0-2 Atlético 18/05/2025 LaLiga Atlético 4-1 Betis 27/10/2024 LaLiga Betis 1-0 Atlético 03/03/2024 LaLiga Atlético 2-1 Betis 20/08/2023 LaLiga Betis 0-0 Atlético

-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 31/01/2026 LaLiga Levante 0-0 Atlético 28/01/2026 Champions Atlético 1-2 Bodoe/Glimt 25/01/2026 LaLiga Atlético 3-0 Mallorca 21/01/2026 Champions Galatasaray 1-1 Atlético 18/01/2026 LaLiga Atlético 1-0 Alavés

-Últimos Resultados del Betis.