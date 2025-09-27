Atlético de Madrid - Real Madrid, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 27 de septiembre de 2025.
El Atlético de Madrid, situado en la octava posición de la tabla se enfrenta en la jornada 7 de LaLiga EA Sports en el Riyadh Air Metropolitano ante el Real Madrid este sábado a las 16:15 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 3 - 2 en su estadio contra el Rayo, añadiendo 3 puntos más a los 9 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Real Madrid ocupa el primero lugar, llega tras la victoria de 1 - 4 cosechada contra el Levante, añadiendo 3 puntos más a los 18 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clement Lenglet, David Hancko; Giuliano Simeone, Koke, Pablo Barrios, Nico Gonzalez; Alexander Soerloth, Julian Alvarez.
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Daniel Carvajal, Eder Militao, Dean Huijsen, Alvaro Carreras; Federico Valverde, Aurelien Tchouameni, Arda Guler, Jude Bellingham, Vinicius Junior, Kylian Mbappe.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|12/03/2025
| Champions
| Final
| Stage
| Atlético
| 3-4
| Real Madrid
|04/03/2025
| Champions
| Final
| Stage
| Real Madrid
| 2-1
| Atlético
|08/02/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 1-1
| Atlético
|29/09/2024
| LaLiga
| Atlético
| 1-1
| Real Madrid
|04/02/2024
| LaLiga
| Real Madrid
| 1-1
| Atlético
-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|24/09/2025
| LaLiga
| Atlético
| 3-2
| Rayo
|21/09/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 1-1
| Atlético
|17/09/2025
| Champions
| Liverpool
| 3-2
| Atlético
|13/09/2025
| LaLiga
| Atlético
| 2-0
| Villarreal
|30/08/2025
| LaLiga
| Alavés
| 1-1
| Atlético
-Últimos Resultados del Real Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/09/2025
| LaLiga
| Levante
| 1-4
| Real Madrid
|20/09/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-0
| Espanyol
|16/09/2025
| Champions
| Real Madrid
| 2-1
| Marseille
|13/09/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 1-2
| Real Madrid
|30/08/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-1
| Mallorca