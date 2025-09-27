Atlético de Madrid - Real Madrid, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 27 de septiembre de 2025.

El Atlético de Madrid, situado en la octava posición de la tabla se enfrenta en la jornada 7 de LaLiga EA Sports en el Riyadh Air Metropolitano ante el Real Madrid este sábado a las 16:15 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 3 - 2 en su estadio contra el Rayo, añadiendo 3 puntos más a los 9 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Real Madrid ocupa el primero lugar, llega tras la victoria de 1 - 4 cosechada contra el Levante, añadiendo 3 puntos más a los 18 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clement Lenglet, David Hancko; Giuliano Simeone, Koke, Pablo Barrios, Nico Gonzalez; Alexander Soerloth, Julian Alvarez.

REAL MADRID: Thibaut Courtois; Daniel Carvajal, Eder Militao, Dean Huijsen, Alvaro Carreras; Federico Valverde, Aurelien Tchouameni, Arda Guler, Jude Bellingham, Vinicius Junior, Kylian Mbappe.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 12/03/2025 Champions Final Stage Atlético 3-4 Real Madrid 04/03/2025 Champions Final Stage Real Madrid 2-1 Atlético 08/02/2025 LaLiga Real Madrid 1-1 Atlético 29/09/2024 LaLiga Atlético 1-1 Real Madrid 04/02/2024 LaLiga Real Madrid 1-1 Atlético

-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 24/09/2025 LaLiga Atlético 3-2 Rayo 21/09/2025 LaLiga Mallorca 1-1 Atlético 17/09/2025 Champions Liverpool 3-2 Atlético 13/09/2025 LaLiga Atlético 2-0 Villarreal 30/08/2025 LaLiga Alavés 1-1 Atlético

-Últimos Resultados del Real Madrid.