Atlético de Madrid - Valencia, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Atlético de Madrid - Valencia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 16 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)

Madrid, 13 de diciembre de 2025.

El Atlético de Madrid, situado en la cuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 16 de LaLiga EA Sports en el Riyadh Air Metropolitano ante el Valencia este sábado a las 14:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra el Athletic Bilbao, sin poder sumar más puntos a los 31 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Valencia ocupa el decimosexto lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Sevilla, añadiendo 1 punto más a los 15 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 40 16 2 Champions Real Madrid 36 16 3 Champions Villarreal 35 15 4 Champions Atlético 31 16 5 Europa League Espanyol 27 15 6 Conference League Betis 24 15 16 Permanencia Valencia 15 15 18 Descenso Mallorca 14 15 19 Descenso Real Oviedo 10 15 20 Descenso Levante 9 15

-Onces iniciales probables.

ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Nahuel Molina, David Hancko, Matteo Ruggeri, Marc Pubill; Koke, Pablo Barrios, Giuliano Simeone, Nico Gonzalez; Alexander Soerloth, Julian Alvarez.

VALENCIA: Julen Agirrezabala; Thierry Correia, Dimitri Foulquier, Eray Coemert, Jose Copete, Jose Gaya; Pepelu, Filip Ugrinic, Andre Almeida; Hugo Duro, Arnaut Danjuma.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 22/02/2025 LaLiga Valencia 0-3 Atlético 15/09/2024 LaLiga Atlético 3-0 Valencia 28/01/2024 LaLiga Atlético 2-0 Valencia 16/09/2023 LaLiga Valencia 3-0 Atlético 18/03/2023 LaLiga Atlético 3-0 Valencia

-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 09/12/2025 Champions PSV Eindhoven 2-3 Atlético 06/12/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Atlético 02/12/2025 LaLiga Barcelona 3-1 Atlético 29/11/2025 LaLiga Atlético 2-0 Real Oviedo 26/11/2025 Champions Atlético 2-1 Inter

-Últimos Resultados del Valencia.