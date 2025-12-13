Atlético de Madrid - Valencia, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Atlético de Madrid - Valencia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 16 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Atlético de Madrid - Valencia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 16 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Publicado: sábado, 13 diciembre 2025 9:00
Madrid, 13 de diciembre de 2025.

El Atlético de Madrid, situado en la cuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 16 de LaLiga EA Sports en el Riyadh Air Metropolitano ante el Valencia este sábado a las 14:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra el Athletic Bilbao, sin poder sumar más puntos a los 31 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Valencia ocupa el decimosexto lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Sevilla, añadiendo 1 punto más a los 15 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 40 16
2 Champions Real Madrid 36 16
3 Champions Villarreal 35 15
4 Champions Atlético 31 16
5 Europa League Espanyol 27 15
6 Conference League Betis 24 15
16 Permanencia Valencia 15 15
18 Descenso Mallorca 14 15
19 Descenso Real Oviedo 10 15
20 Descenso Levante 9 15

-Onces iniciales probables.
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Nahuel Molina, David Hancko, Matteo Ruggeri, Marc Pubill; Koke, Pablo Barrios, Giuliano Simeone, Nico Gonzalez; Alexander Soerloth, Julian Alvarez.
VALENCIA: Julen Agirrezabala; Thierry Correia, Dimitri Foulquier, Eray Coemert, Jose Copete, Jose Gaya; Pepelu, Filip Ugrinic, Andre Almeida; Hugo Duro, Arnaut Danjuma.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
22/02/2025 LaLiga Valencia 0-3 Atlético
15/09/2024 LaLiga Atlético 3-0 Valencia
28/01/2024 LaLiga Atlético 2-0 Valencia
16/09/2023 LaLiga Valencia 3-0 Atlético
18/03/2023 LaLiga Atlético 3-0 Valencia

-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
09/12/2025 Champions PSV Eindhoven 2-3 Atlético
06/12/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Atlético
02/12/2025 LaLiga Barcelona 3-1 Atlético
29/11/2025 LaLiga Atlético 2-0 Real Oviedo
26/11/2025 Champions Atlético 2-1 Inter

-Últimos Resultados del Valencia.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
07/12/2025 LaLiga Valencia 1-1 Sevilla
01/12/2025 LaLiga Rayo 1-1 Valencia
21/11/2025 LaLiga Valencia 1-0 Levante
09/11/2025 LaLiga Valencia 1-1 Betis
01/11/2025 LaLiga Real Madrid 4-0 Valencia

