Atlético de Madrid - Villareal, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 13 de septiembre de 2025.

El Atlético de Madrid, situado en la decimosexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 4 de LaLiga EA Sports en el Riyadh Air Metropolitano ante el Villareal este sábado a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Alavés, añadiendo 1 punto más a los 2 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Villareal ocupa el cuarto lugar, llega tras el empate a 1 cosechado contra el Villarreal, añadiendo 1 punto más a los 7 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clement Lenglet, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Koke, Pablo Barrios, Nico Gonzalez; Antoine Griezmann, Julian Alvarez.

VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Juan Foyth, Renato Veiga, Sergi Cardona; Tajon Buchanan, Thomas Partey, Daniel Parejo, Alberto Moleiro; Nicolas Pepe, Georges Mikautadze.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 25/01/2025 LaLiga Atlético 1-1 Villarreal 19/08/2024 LaLiga Villarreal 2-2 Atlético 01/04/2024 LaLiga Villarreal 1-2 Atlético 12/11/2023 LaLiga Atlético 3-1 Villarreal 04/06/2023 LaLiga Villarreal 2-2 Atlético

-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 30/08/2025 LaLiga Alavés 1-1 Atlético 23/08/2025 LaLiga Atlético 1-1 Elche 17/08/2025 LaLiga Espanyol 2-1 Atlético 25/05/2025 LaLiga Girona 0-4 Atlético 18/05/2025 LaLiga Atlético 4-1 Betis

-Últimos Resultados del Villareal.