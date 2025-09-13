Atlético de Madrid - Villareal, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 13 de septiembre de 2025.
El Atlético de Madrid, situado en la decimosexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 4 de LaLiga EA Sports en el Riyadh Air Metropolitano ante el Villareal este sábado a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Alavés, añadiendo 1 punto más a los 2 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Villareal ocupa el cuarto lugar, llega tras el empate a 1 cosechado contra el Villarreal, añadiendo 1 punto más a los 7 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clement Lenglet, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Koke, Pablo Barrios, Nico Gonzalez; Antoine Griezmann, Julian Alvarez.
VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Juan Foyth, Renato Veiga, Sergi Cardona; Tajon Buchanan, Thomas Partey, Daniel Parejo, Alberto Moleiro; Nicolas Pepe, Georges Mikautadze.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|25/01/2025
| LaLiga
| Atlético
| 1-1
| Villarreal
|19/08/2024
| LaLiga
| Villarreal
| 2-2
| Atlético
|01/04/2024
| LaLiga
| Villarreal
| 1-2
| Atlético
|12/11/2023
| LaLiga
| Atlético
| 3-1
| Villarreal
|04/06/2023
| LaLiga
| Villarreal
| 2-2
| Atlético
-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|30/08/2025
| LaLiga
| Alavés
| 1-1
| Atlético
|23/08/2025
| LaLiga
| Atlético
| 1-1
| Elche
|17/08/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 2-1
| Atlético
|25/05/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-4
| Atlético
|18/05/2025
| LaLiga
| Atlético
| 4-1
| Betis
-Últimos Resultados del Villareal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|31/08/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Villarreal
|24/08/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 5-0
| Girona
|15/08/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 2-0
| Oviedo
|25/05/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 4-2
| Sevilla
|18/05/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 2-3
| Villarreal