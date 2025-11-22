Barcelona - Athletic de Bilbao, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 22 de noviembre de 2025.
El Barcelona, situado en la segunda posición de la tabla se enfrenta en la jornada 13 de LaLiga EA Sports en el Spotify Camp Nou ante el Athletic este sábado a las 16:15 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 2 - 4 contra el Celta, añadiendo 3 puntos más a los 28 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Athletic ocupa el séptimo lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada en su estadio contra el Real Oviedo, añadiendo 3 puntos más a los 17 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Alejandro Balde; Fermin Lopez, Lamine Yamal, Dani Olmo, Ferran Torres, Eric Garcia, Robert Lewandowski.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Andoni Gorosabel, Daniel Vivian, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche; Inigo Ruiz de Galarreta, Mikel Jauregizar, Alex Berenguer, Oihan Sancet, Nico Williams, Unai Gomez.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|25/05/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-3
| Barcelona
|24/08/2024
| LaLiga
| Barcelona
| 2-1
| Athletic Bilbao
|03/03/2024
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-0
| Barcelona
|22/10/2023
| LaLiga
| Barcelona
| 1-0
| Athletic Bilbao
|12/03/2023
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-1
| Barcelona
-Últimos Resultados del Barcelona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|09/11/2025
| LaLiga
| Celta
| 2-4
| Barcelona
|05/11/2025
| Champions
| Brujas
| 3-3
| Barcelona
|02/11/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 3-1
| Elche
|26/10/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-1
| Barcelona
|21/10/2025
| Champions
| Barcelona
| 6-1
| Olympiacos
-Últimos Resultados del Athletic.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|09/11/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-0
| Real Oviedo
|05/11/2025
| Champions
| Newcastle United
| 2-0
| Athletic Bilbao
|01/11/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-2
| Athletic Bilbao
|25/10/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-1
| Getafe
|22/10/2025
| Champions
| Athletic Bilbao
| 3-1
| Qarabag FK