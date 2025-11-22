Barcelona - Athletic de Bilbao, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 22 de noviembre de 2025.

El Barcelona, situado en la segunda posición de la tabla se enfrenta en la jornada 13 de LaLiga EA Sports en el Spotify Camp Nou ante el Athletic este sábado a las 16:15 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 2 - 4 contra el Celta, añadiendo 3 puntos más a los 28 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Athletic ocupa el séptimo lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada en su estadio contra el Real Oviedo, añadiendo 3 puntos más a los 17 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Alejandro Balde; Fermin Lopez, Lamine Yamal, Dani Olmo, Ferran Torres, Eric Garcia, Robert Lewandowski.

ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Andoni Gorosabel, Daniel Vivian, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche; Inigo Ruiz de Galarreta, Mikel Jauregizar, Alex Berenguer, Oihan Sancet, Nico Williams, Unai Gomez.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 25/05/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-3 Barcelona 24/08/2024 LaLiga Barcelona 2-1 Athletic Bilbao 03/03/2024 LaLiga Athletic Bilbao 0-0 Barcelona 22/10/2023 LaLiga Barcelona 1-0 Athletic Bilbao 12/03/2023 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Barcelona

-Últimos Resultados del Barcelona.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 09/11/2025 LaLiga Celta 2-4 Barcelona 05/11/2025 Champions Brujas 3-3 Barcelona 02/11/2025 LaLiga Barcelona 3-1 Elche 26/10/2025 LaLiga Real Madrid 2-1 Barcelona 21/10/2025 Champions Barcelona 6-1 Olympiacos

-Últimos Resultados del Athletic.