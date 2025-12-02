Barcelona - Atlético de Madrid, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Barcelona - Atlético de Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 19 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)

Madrid, 2 de diciembre de 2025.

El Barcelona, situado en la primera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 19 de LaLiga EA Sports en el Spotify Camp Nou ante el Atlético de Madrid este martes a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 3 - 1 en su estadio contra el Alavés, añadiendo 3 puntos más a los 34 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Atlético de Madrid ocupa el cuarto lugar, llega tras la victoria por 2 - 0 cosechada en su estadio contra el Real Oviedo, añadiendo 3 puntos más a los 31 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Alejandro Balde; Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha, Eric Garcia, Pedri, Robert Lewandowski.

ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Nahuel Molina, Jose Gimenez, Clement Lenglet, David Hancko; Pablo Barrios, Johnny Cardoso, Nico Gonzalez, Giuliano Simeone; Alejandro Baena, Julian Alvarez.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 16/03/2025 LaLiga Atlético 2-4 Barcelona 21/12/2024 LaLiga Barcelona 1-2 Atlético 17/03/2024 LaLiga Atlético 0-3 Barcelona 03/12/2023 LaLiga Barcelona 1-0 Atlético 23/04/2023 LaLiga Barcelona 1-0 Atlético

-Últimos Resultados del Barcelona.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 29/11/2025 LaLiga Barcelona 3-1 Alavés 25/11/2025 Champions Chelsea 3-0 Barcelona 22/11/2025 LaLiga Barcelona 4-0 Athletic Bilbao 09/11/2025 LaLiga Celta 2-4 Barcelona 05/11/2025 Champions Brujas 3-3 Barcelona

-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.