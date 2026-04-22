Barcelona - Celta de Vigo, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Barcelona - Celta de Vigo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 33 de LaLiga EA Sports (2026)
Madrid, 22 de abril de 2026.
El Barcelona, situado en la primera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 33 de LaLiga EA Sports en el Spotify Camp Nou ante el Celta de Vigo este miércoles a las 21:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 4 - 1 en su estadio contra el Espanyol, añadiendo 3 puntos más a los 79 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Celta de Vigo ocupa el sexto lugar, llega tras la derrota por 0 - 3 cosechada en su estadio contra el Real Oviedo, sin poder sumar más puntos a los 44 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 79
| 31
|2
| Champions
| Real Madrid
| 73
| 32
|3
| Champions
| Villarreal
| 61
| 31
|4
| Champions
| Atlético
| 57
| 31
|5
| Europa League
| Betis
| 49
| 32
|6
| Conference League
| Celta
| 44
| 31
|18
| Descenso
| Elche
| 32
| 31
|19
| Descenso
| Levante
| 29
| 31
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 27
| 31
-Onces iniciales probables.
BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Eric Garcia, Pau Cubarsi, Joao Cancelo; Gavi, Lamine Yamal, Dani Olmo, Marcus Rashford, Pedri, Ferran Torres.
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Alvaro Nunez, Yoel Lago, Marcos Alonso; Javi Rueda, Matias Vecino, Sergio Carreira, Ilaix Moriba; Williot Swedberg, Borja Iglesias, Fer Lopez.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|09/11/2025
| LaLiga
| Celta
| 2-4
| Barcelona
|19/04/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 4-3
| Celta
|23/11/2024
| LaLiga
| Celta
| 2-2
| Barcelona
|17/02/2024
| LaLiga
| Celta
| 1-2
| Barcelona
|23/09/2023
| LaLiga
| Barcelona
| 3-2
| Celta
-Últimos Resultados del Barcelona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/04/2026
| Champions
| Atlético
| 1-2
| Barcelona
|11/04/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 4-1
| Espanyol
|08/04/2026
| Champions
| Barcelona
| 0-2
| Atlético
|04/04/2026
| LaLiga
| Atlético
| 1-2
| Barcelona
|22/03/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 1-0
| Rayo
-Últimos Resultados del Celta de Vigo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|12/04/2026
| LaLiga
| Celta
| 0-3
| Real Oviedo
|05/04/2026
| LaLiga
| Valencia
| 2-3
| Celta
|22/03/2026
| LaLiga
| Celta
| 3-4
| Alavés
|15/03/2026
| LaLiga
| Betis
| 1-1
| Celta
|06/03/2026
| LaLiga
| Celta
| 1-2
| Real Madrid