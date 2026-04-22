Barcelona - Celta de Vigo, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Barcelona - Celta de Vigo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 33 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Barcelona - Celta de Vigo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 33 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Publicado: miércoles, 22 abril 2026 16:32
Madrid, 22 de abril de 2026.

El Barcelona, situado en la primera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 33 de LaLiga EA Sports en el Spotify Camp Nou ante el Celta de Vigo este miércoles a las 21:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 4 - 1 en su estadio contra el Espanyol, añadiendo 3 puntos más a los 79 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Celta de Vigo ocupa el sexto lugar, llega tras la derrota por 0 - 3 cosechada en su estadio contra el Real Oviedo, sin poder sumar más puntos a los 44 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 79 31
2 Champions Real Madrid 73 32
3 Champions Villarreal 61 31
4 Champions Atlético 57 31
5 Europa League Betis 49 32
6 Conference League Celta 44 31
18 Descenso Elche 32 31
19 Descenso Levante 29 31
20 Descenso Real Oviedo 27 31

-Onces iniciales probables.
BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Eric Garcia, Pau Cubarsi, Joao Cancelo; Gavi, Lamine Yamal, Dani Olmo, Marcus Rashford, Pedri, Ferran Torres.
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Alvaro Nunez, Yoel Lago, Marcos Alonso; Javi Rueda, Matias Vecino, Sergio Carreira, Ilaix Moriba; Williot Swedberg, Borja Iglesias, Fer Lopez.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
09/11/2025 LaLiga Celta 2-4 Barcelona
19/04/2025 LaLiga Barcelona 4-3 Celta
23/11/2024 LaLiga Celta 2-2 Barcelona
17/02/2024 LaLiga Celta 1-2 Barcelona
23/09/2023 LaLiga Barcelona 3-2 Celta

-Últimos Resultados del Barcelona.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
14/04/2026 Champions Atlético 1-2 Barcelona
11/04/2026 LaLiga Barcelona 4-1 Espanyol
08/04/2026 Champions Barcelona 0-2 Atlético
04/04/2026 LaLiga Atlético 1-2 Barcelona
22/03/2026 LaLiga Barcelona 1-0 Rayo

-Últimos Resultados del Celta de Vigo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
12/04/2026 LaLiga Celta 0-3 Real Oviedo
05/04/2026 LaLiga Valencia 2-3 Celta
22/03/2026 LaLiga Celta 3-4 Alavés
15/03/2026 LaLiga Betis 1-1 Celta
06/03/2026 LaLiga Celta 1-2 Real Madrid

