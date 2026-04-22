Barcelona - Celta de Vigo, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Barcelona - Celta de Vigo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 33 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 22 de abril de 2026.
El Barcelona, situado en la primera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 33 de LaLiga EA Sports en el estadio Spotify Camp Nou ante el Celta de Vigo este miércoles a las 21:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 4 - 1 en su estadio contra el Espanyol, añadiendo 3 puntos más a los 79 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Celta de Vigo ocupa el sexto lugar, llega tras la derrota por 0 - 3 cosechada en su estadio contra el Real Oviedo, sin poder sumar más puntos a los 44 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Joao Cancelo; Eric Garcia, Lamine Yamal, Dani Olmo, Gavi, Pedri, Ferran Torres.
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Yoel Lago, Marcos Alonso; Javi Rueda, Fer Lopez, Sergio Carreira, Ilaix Moriba; Hugo Alvarez, Ferran Jutgla, Pablo Duran.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|09/11/2025
| LaLiga
| Celta
| 2-4
| Barcelona
|19/04/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 4-3
| Celta
|23/11/2024
| LaLiga
| Celta
| 2-2
| Barcelona
|17/02/2024
| LaLiga
| Celta
| 1-2
| Barcelona
|23/09/2023
| LaLiga
| Barcelona
| 3-2
| Celta
-Últimos Resultados del Barcelona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/04/2026
| Champions
| Atlético
| 1-2
| Barcelona
|11/04/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 4-1
| Espanyol
|08/04/2026
| Champions
| Barcelona
| 0-2
| Atlético
|04/04/2026
| LaLiga
| Atlético
| 1-2
| Barcelona
|22/03/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 1-0
| Rayo
-Últimos Resultados del Celta de Vigo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|12/04/2026
| LaLiga
| Celta
| 0-3
| Real Oviedo
|05/04/2026
| LaLiga
| Valencia
| 2-3
| Celta
|22/03/2026
| LaLiga
| Celta
| 3-4
| Alavés
|15/03/2026
| LaLiga
| Betis
| 1-1
| Celta
|06/03/2026
| LaLiga
| Celta
| 1-2
| Real Madrid