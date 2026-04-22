Barcelona - Celta de Vigo, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Barcelona - Celta de Vigo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 33 de LaLiga EA Sports
Europa Press Deportes
Actualizado: miércoles, 22 abril 2026 20:47
Madrid, 22 de abril de 2026.

El Barcelona, situado en la primera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 33 de LaLiga EA Sports en el estadio Spotify Camp Nou ante el Celta de Vigo este miércoles a las 21:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 4 - 1 en su estadio contra el Espanyol, añadiendo 3 puntos más a los 79 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Celta de Vigo ocupa el sexto lugar, llega tras la derrota por 0 - 3 cosechada en su estadio contra el Real Oviedo, sin poder sumar más puntos a los 44 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Joao Cancelo; Eric Garcia, Lamine Yamal, Dani Olmo, Gavi, Pedri, Ferran Torres.
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Yoel Lago, Marcos Alonso; Javi Rueda, Fer Lopez, Sergio Carreira, Ilaix Moriba; Hugo Alvarez, Ferran Jutgla, Pablo Duran.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
09/11/2025 LaLiga Celta 2-4 Barcelona
19/04/2025 LaLiga Barcelona 4-3 Celta
23/11/2024 LaLiga Celta 2-2 Barcelona
17/02/2024 LaLiga Celta 1-2 Barcelona
23/09/2023 LaLiga Barcelona 3-2 Celta

-Últimos Resultados del Barcelona.

14/04/2026 Champions Atlético 1-2 Barcelona
11/04/2026 LaLiga Barcelona 4-1 Espanyol
08/04/2026 Champions Barcelona 0-2 Atlético
04/04/2026 LaLiga Atlético 1-2 Barcelona
22/03/2026 LaLiga Barcelona 1-0 Rayo

-Últimos Resultados del Celta de Vigo.

12/04/2026 LaLiga Celta 0-3 Real Oviedo
05/04/2026 LaLiga Valencia 2-3 Celta
22/03/2026 LaLiga Celta 3-4 Alavés
15/03/2026 LaLiga Betis 1-1 Celta
06/03/2026 LaLiga Celta 1-2 Real Madrid

