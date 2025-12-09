Barcelona - Eintracht Frankfurt, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Barcelona - Eintracht Frankfurt: resumen y estadísticas del partido de la jornada 6 de Champions
Onces Iniciales probables: Barcelona - Eintracht Frankfurt: resumen y estadísticas del partido de la jornada 6 de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Europa Press Deportes
Publicado: martes, 9 diciembre 2025 16:01
Seguir en

Madrid, 9 de diciembre de 2025.

El Barcelona, situado en la antepenúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 6 de Champions en el Spotify Camp Nou ante el Eintracht Frankfurt este martes a las 21:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 0 contra el Chelsea, sin poder sumar más puntos a los 7 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Eintracht Frankfurt ocupa el 28o lugar, llega tras la derrota por 0 - 3 cosechada en su estadio contra el Atalanta, sin poder sumar más puntos a los 4 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Arsenal 15 5
2 Paris Saint-Germain 12 5
3 Bayern Munich 12 5
4 Inter 12 5
5 Real Madrid 12 5
6 Borussia Dortmund 10 5
7 Chelsea 10 5
8 Sporting CP 10 5
9 Manchester City 10 5
10 Atalanta 10 5
11 Newcastle United 9 5
12 Atlético 9 5
13 Liverpool 9 5
14 Galatasaray 9 5
15 PSV Eindhoven 8 5
16 Tottenham Hotspur 8 5
17 Bayer Leverkusen 8 5
18 Barcelona 7 5
19 Qarabag FK 7 5
20 SSC Napoli 7 5
21 Marseille 6 5
22 Juventus 6 5
23 Monaco 6 5
24 Pafos FC 6 5
25 Union St.Gilloise 6 5
26 Brujas 4 5
27 Athletic Bilbao 4 5
28 Eintracht Frankfurt 4 5
29 FC Copenhague 4 5
30 Benfica 3 5
31 Slavia Prague 3 5
32 Bodoe/Glimt 2 5
33 Olympiacos 2 5
34 Villarreal 1 5
35 Kairat Almaty 1 5
36 Ajax 0 5

-Onces iniciales probables.
BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Eric Garcia, Pau Cubarsi, Alejandro Balde; Frenkie de Jong, Pedri, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Raphinha, Robert Lewandowski.
EINTRACHT FRANKFURT: Michael Zetterer; Nnamdi Collins, Robin Koch, Arthur Theate; Mahmoud Dahoud, Fares Chaibi, Rasmus Kristensen, Nathaniel Brown, Ritsu Doan, Mario Goetze, Ansgar Knauff.

-Últimos Resultados del Barcelona.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
06/12/2025 LaLiga Betis 3-5 Barcelona
02/12/2025 LaLiga Barcelona 3-1 Atlético
29/11/2025 LaLiga Barcelona 3-1 Alavés
25/11/2025 Champions Chelsea 3-0 Barcelona
22/11/2025 LaLiga Barcelona 4-0 Athletic Bilbao

-Últimos Resultados del Eintracht Frankfurt.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
26/11/2025 Champions Eintracht Frankfurt 0-3 Atalanta
04/11/2025 Champions SSC Napoli 0-0 Eintracht Frankfurt
22/10/2025 Champions Eintracht Frankfurt 1-5 Liverpool
30/09/2025 Champions Atlético 5-1 Eintracht Frankfurt
18/09/2025 Champions Eintracht Frankfurt 5-1 Galatasaray

Contador

Contenido patrocinado