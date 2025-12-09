Barcelona - Eintracht Frankfurt, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Barcelona - Eintracht Frankfurt: resumen y estadísticas del partido de la jornada 6 de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Madrid, 9 de diciembre de 2025.
El Barcelona, situado en la antepenúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 6 de Champions en el Spotify Camp Nou ante el Eintracht Frankfurt este martes a las 21:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 0 contra el Chelsea, sin poder sumar más puntos a los 7 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Eintracht Frankfurt ocupa el 28o lugar, llega tras la derrota por 0 - 3 cosechada en su estadio contra el Atalanta, sin poder sumar más puntos a los 4 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Arsenal
| 15
| 5
|2
| Paris Saint-Germain
| 12
| 5
|3
| Bayern Munich
| 12
| 5
|4
| Inter
| 12
| 5
|5
| Real Madrid
| 12
| 5
|6
| Borussia Dortmund
| 10
| 5
|7
| Chelsea
| 10
| 5
|8
| Sporting CP
| 10
| 5
|9
| Manchester City
| 10
| 5
|10
| Atalanta
| 10
| 5
|11
| Newcastle United
| 9
| 5
|12
| Atlético
| 9
| 5
|13
| Liverpool
| 9
| 5
|14
| Galatasaray
| 9
| 5
|15
| PSV Eindhoven
| 8
| 5
|16
| Tottenham Hotspur
| 8
| 5
|17
| Bayer Leverkusen
| 8
| 5
|18
| Barcelona
| 7
| 5
|19
| Qarabag FK
| 7
| 5
|20
| SSC Napoli
| 7
| 5
|21
| Marseille
| 6
| 5
|22
| Juventus
| 6
| 5
|23
| Monaco
| 6
| 5
|24
| Pafos FC
| 6
| 5
|25
| Union St.Gilloise
| 6
| 5
|26
| Brujas
| 4
| 5
|27
| Athletic Bilbao
| 4
| 5
|28
| Eintracht Frankfurt
| 4
| 5
|29
| FC Copenhague
| 4
| 5
|30
| Benfica
| 3
| 5
|31
| Slavia Prague
| 3
| 5
|32
| Bodoe/Glimt
| 2
| 5
|33
| Olympiacos
| 2
| 5
|34
| Villarreal
| 1
| 5
|35
| Kairat Almaty
| 1
| 5
|36
| Ajax
| 0
| 5
-Onces iniciales probables.
BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Eric Garcia, Pau Cubarsi, Alejandro Balde; Frenkie de Jong, Pedri, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Raphinha, Robert Lewandowski.
EINTRACHT FRANKFURT: Michael Zetterer; Nnamdi Collins, Robin Koch, Arthur Theate; Mahmoud Dahoud, Fares Chaibi, Rasmus Kristensen, Nathaniel Brown, Ritsu Doan, Mario Goetze, Ansgar Knauff.
-Últimos Resultados del Barcelona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|06/12/2025
| LaLiga
| Betis
| 3-5
| Barcelona
|02/12/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 3-1
| Atlético
|29/11/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 3-1
| Alavés
|25/11/2025
| Champions
| Chelsea
| 3-0
| Barcelona
|22/11/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 4-0
| Athletic Bilbao
-Últimos Resultados del Eintracht Frankfurt.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|26/11/2025
| Champions
| Eintracht Frankfurt
| 0-3
| Atalanta
|04/11/2025
| Champions
| SSC Napoli
| 0-0
| Eintracht Frankfurt
|22/10/2025
| Champions
| Eintracht Frankfurt
| 1-5
| Liverpool
|30/09/2025
| Champions
| Atlético
| 5-1
| Eintracht Frankfurt
|18/09/2025
| Champions
| Eintracht Frankfurt
| 5-1
| Galatasaray