Barcelona - Eintracht Frankfurt, en directo hoy: sigue el partido de Champions League minuto a minuto

Barcelona - Eintracht Frankfurt: resumen y estadísticas del partido de la jornada 6 de Champions

Madrid, 9 de diciembre de 2025.

El Barcelona, situado en la antepenúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 6 de Champions en el Spotify Camp Nou ante el Eintracht Frankfurt este martes a las 21:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 0 contra el Chelsea, sin poder sumar más puntos a los 7 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Eintracht Frankfurt ocupa el 29o lugar, llega tras la derrota por 0 - 3 cosechada en su estadio contra el Atalanta, sin poder sumar más puntos a los 4 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Alejandro Balde; Eric Garcia, Pedri, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Raphinha, Robert Lewandowski.

EINTRACHT FRANKFURT: Michael Zetterer; Robin Koch, Ellyes Skhiri, Arthur Theate; Fares Chaibi, Hugo Larsson, Rasmus Kristensen, Nathaniel Brown, Ritsu Doan, Mario Goetze, Ansgar Knauff.

-Últimos Resultados del Barcelona.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 06/12/2025 LaLiga Betis 3-5 Barcelona 02/12/2025 LaLiga Barcelona 3-1 Atlético 29/11/2025 LaLiga Barcelona 3-1 Alavés 25/11/2025 Champions Chelsea 3-0 Barcelona 22/11/2025 LaLiga Barcelona 4-0 Athletic Bilbao

-Últimos Resultados del Eintracht Frankfurt.