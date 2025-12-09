Barcelona - Eintracht Frankfurt, en directo hoy: sigue el partido de Champions League minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Barcelona - Eintracht Frankfurt: resumen y estadísticas del partido de la jornada 6 de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Madrid, 9 de diciembre de 2025.
El Barcelona, situado en la antepenúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 6 de Champions en el Spotify Camp Nou ante el Eintracht Frankfurt este martes a las 21:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 0 contra el Chelsea, sin poder sumar más puntos a los 7 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Eintracht Frankfurt ocupa el 29o lugar, llega tras la derrota por 0 - 3 cosechada en su estadio contra el Atalanta, sin poder sumar más puntos a los 4 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Alejandro Balde; Eric Garcia, Pedri, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Raphinha, Robert Lewandowski.
EINTRACHT FRANKFURT: Michael Zetterer; Robin Koch, Ellyes Skhiri, Arthur Theate; Fares Chaibi, Hugo Larsson, Rasmus Kristensen, Nathaniel Brown, Ritsu Doan, Mario Goetze, Ansgar Knauff.
-Últimos Resultados del Barcelona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|06/12/2025
| LaLiga
| Betis
| 3-5
| Barcelona
|02/12/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 3-1
| Atlético
|29/11/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 3-1
| Alavés
|25/11/2025
| Champions
| Chelsea
| 3-0
| Barcelona
|22/11/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 4-0
| Athletic Bilbao
-Últimos Resultados del Eintracht Frankfurt.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|26/11/2025
| Champions
| Eintracht Frankfurt
| 0-3
| Atalanta
|04/11/2025
| Champions
| SSC Napoli
| 0-0
| Eintracht Frankfurt
|22/10/2025
| Champions
| Eintracht Frankfurt
| 1-5
| Liverpool
|30/09/2025
| Champions
| Atlético
| 5-1
| Eintracht Frankfurt
|18/09/2025
| Champions
| Eintracht Frankfurt
| 5-1
| Galatasaray