Barcelona - Girona, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 18 de octubre de 2025.
El Barcelona, situado en la segunda posición de la tabla se enfrenta en la jornada 9 de LaLiga EA Sports en el Estadio Olimpico Lluis Companys ante el Girona este sábado a las 16:15 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 4 - 1 contra el Sevilla, sin poder sumar más puntos a los 19 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Girona ocupa el decimoséptimo lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada en su estadio contra el Valencia, añadiendo 3 puntos más a los 6 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 21
| 8
|2
| Champions
| Barcelona
| 19
| 8
|3
| Champions
| Villarreal
| 16
| 8
|4
| Champions
| Betis
| 15
| 8
|5
| Europa League
| Espanyol
| 15
| 9
|6
| Conference League
| Atlético
| 13
| 8
|17
| Permanencia
| Girona
| 6
| 8
|18
| Descenso
| Real Oviedo
| 6
| 9
|19
| Descenso
| Real Sociedad
| 5
| 8
|20
| Descenso
| Mallorca
| 5
| 8
-Onces iniciales probables.
BARCELONA: Wojciech Szczesny; Jules Kounde, Eric Garcia, Pau Cubarsi, Gerard Martin; Frenkie de Jong, Marc Casado, Roony Bardghji, Fermin Lopez, Pedri, Marcus Rashford.
GIRONA: Paulo Gazzaniga; Vitor Reis, Alex Moreno, Hugo Rincon, Daley Blind; Arnau Martinez, Bryan Gil, Cristian Portu, Axel Witsel, Joel Roca, Vladyslav Vanat.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|30/03/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 4-1
| Girona
|15/09/2024
| LaLiga
| Girona
| 1-4
| Barcelona
|04/05/2024
| LaLiga
| Girona
| 4-2
| Barcelona
|10/12/2023
| LaLiga
| Barcelona
| 2-4
| Girona
|10/04/2023
| LaLiga
| Barcelona
| 0-0
| Girona
-Últimos Resultados del Barcelona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|05/10/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 4-1
| Barcelona
|01/10/2025
| Champions
| Barcelona
| 1-2
| Paris Saint-Germain
|28/09/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 2-1
| Real Sociedad
|25/09/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-3
| Barcelona
|21/09/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 3-0
| Getafe
-Últimos Resultados del Girona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|04/10/2025
| LaLiga
| Girona
| 2-1
| Valencia
|26/09/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-0
| Espanyol
|23/09/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-1
| Girona
|20/09/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-4
| Levante
|14/09/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Girona