Barcelona - Girona, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Barcelona - Girona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 9 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales confirmados: Barcelona - Girona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 9 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 18 octubre 2025 15:32

Madrid, 18 de octubre de 2025.

El Barcelona, situado en la segunda posición de la tabla se enfrenta en la jornada 9 de LaLiga EA Sports en el Estadio Olimpico Lluis Companys ante el Girona este sábado a las 16:15 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 4 - 1 contra el Sevilla, sin poder sumar más puntos a los 19 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Girona ocupa el decimoséptimo lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada en su estadio contra el Valencia, añadiendo 3 puntos más a los 6 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
BARCELONA: Wojciech Szczesny; Eric Garcia, Pau Cubarsi, Alejandro Balde, Jules Kounde; Pedri, Frenkie de Jong, Marc Casado; Antonio Fernandez, Lamine Yamal, Marcus Rashford.
GIRONA: Paulo Gazzaniga; Vitor Reis, Alex Moreno, Hugo Rincon, Daley Blind; Arnau Martinez, Bryan Gil, Cristian Portu, Axel Witsel, Joel Roca, Vladyslav Vanat.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
30/03/2025 LaLiga Barcelona 4-1 Girona
15/09/2024 LaLiga Girona 1-4 Barcelona
04/05/2024 LaLiga Girona 4-2 Barcelona
10/12/2023 LaLiga Barcelona 2-4 Girona
10/04/2023 LaLiga Barcelona 0-0 Girona

-Últimos Resultados del Barcelona.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
05/10/2025 LaLiga Sevilla 4-1 Barcelona
01/10/2025 Champions Barcelona 1-2 Paris Saint-Germain
28/09/2025 LaLiga Barcelona 2-1 Real Sociedad
25/09/2025 LaLiga Real Oviedo 1-3 Barcelona
21/09/2025 LaLiga Barcelona 3-0 Getafe

-Últimos Resultados del Girona.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
04/10/2025 LaLiga Girona 2-1 Valencia
26/09/2025 LaLiga Girona 0-0 Espanyol
23/09/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-1 Girona
20/09/2025 LaLiga Girona 0-4 Levante
14/09/2025 LaLiga Celta 1-1 Girona

Contador