Barcelona - Levante, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Barcelona - Levante: resumen y estadísticas del partido de la jornada 25 de LaLiga EA Sports

Madrid, 22 de febrero de 2026.

El Barcelona, situado en la segunda posición de la tabla se enfrenta en la jornada 25 de LaLiga EA Sports en el Spotify Camp Nou ante el Levante este domingo a las 16:15 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra el Girona, sin poder sumar más puntos a los 58 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Levante ocupa el penúltimo lugar, llega tras la derrota por 0 - 1 cosechada en su estadio contra el Villarreal, sin poder sumar más puntos a los 18 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 60 25 2 Champions Barcelona 58 24 3 Champions Villarreal 48 24 4 Champions Atlético 48 25 5 Europa League Betis 42 25 6 Conference League Espanyol 35 25 18 Descenso Mallorca 24 24 19 Descenso Levante 18 24 20 Descenso Real Oviedo 17 24

-Onces iniciales probables.

BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Pau Cubarsi, Eric Garcia, Alejandro Balde; Frenkie de Jong, Dani Olmo, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Raphinha, Robert Lewandowski.

LEVANTE: Mathew Ryan; Adrian De La Fuente, Alan Matturro, Jeremy Toljan, Matias Moreno, Manuel Sanchez; Jon Olasagasti, Ugo Raghouber, Carlos Alvarez; Ivan Romero, Etta Eyong.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 23/08/2025 LaLiga Levante 2-3 Barcelona

-Últimos Resultados del Barcelona.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 16/02/2026 LaLiga Girona 2-1 Barcelona 07/02/2026 LaLiga Barcelona 3-0 Mallorca 31/01/2026 LaLiga Elche 1-3 Barcelona 28/01/2026 Champions Barcelona 4-1 FC Copenhague 25/01/2026 LaLiga Barcelona 3-0 Real Oviedo

-Últimos Resultados del Levante.