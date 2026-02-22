Barcelona - Levante, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Barcelona - Levante: resumen y estadísticas del partido de la jornada 25 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 22 de febrero de 2026.
El Barcelona, situado en la segunda posición de la tabla se enfrenta en la jornada 25 de LaLiga EA Sports en el Spotify Camp Nou ante el Levante este domingo a las 16:15 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra el Girona, sin poder sumar más puntos a los 58 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Levante ocupa el penúltimo lugar, llega tras la derrota por 0 - 1 cosechada en su estadio contra el Villarreal, sin poder sumar más puntos a los 18 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 60
| 25
|2
| Champions
| Barcelona
| 58
| 24
|3
| Champions
| Villarreal
| 48
| 24
|4
| Champions
| Atlético
| 48
| 25
|5
| Europa League
| Betis
| 42
| 25
|6
| Conference League
| Espanyol
| 35
| 25
|18
| Descenso
| Mallorca
| 24
| 24
|19
| Descenso
| Levante
| 18
| 24
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 17
| 24
-Onces iniciales probables.
BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Pau Cubarsi, Eric Garcia, Alejandro Balde; Frenkie de Jong, Dani Olmo, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Raphinha, Robert Lewandowski.
LEVANTE: Mathew Ryan; Adrian De La Fuente, Alan Matturro, Jeremy Toljan, Matias Moreno, Manuel Sanchez; Jon Olasagasti, Ugo Raghouber, Carlos Alvarez; Ivan Romero, Etta Eyong.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/08/2025
| LaLiga
| Levante
| 2-3
| Barcelona
-Últimos Resultados del Barcelona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|16/02/2026
| LaLiga
| Girona
| 2-1
| Barcelona
|07/02/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 3-0
| Mallorca
|31/01/2026
| LaLiga
| Elche
| 1-3
| Barcelona
|28/01/2026
| Champions
| Barcelona
| 4-1
| FC Copenhague
|25/01/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 3-0
| Real Oviedo
-Últimos Resultados del Levante.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|18/02/2026
| LaLiga
| Levante
| 0-1
| Villarreal
|15/02/2026
| LaLiga
| Levante
| 0-2
| Valencia
|08/02/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 4-2
| Levante
|31/01/2026
| LaLiga
| Levante
| 0-0
| Atlético
|23/01/2026
| LaLiga
| Levante
| 3-2
| Elche