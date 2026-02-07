Barcelona - Mallorca, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Barcelona - Mallorca: resumen y estadísticas del partido de la jornada 23 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 7 de febrero de 2026.

El Barcelona, situado en la primera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 23 de LaLiga EA Sports en el Spotify Camp Nou ante el Mallorca este sábado a las 16:15 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 3 contra el Elche, añadiendo 3 puntos más a los 55 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Mallorca ocupa el decimocuarto lugar, llega tras la victoria por 4 - 1 cosechada en su estadio contra el Sevilla, añadiendo 3 puntos más a los 24 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Pau Cubarsi, Eric Garcia, Alejandro Balde; Marc Casado, Dani Olmo, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Marcus Rashford, Robert Lewandowski.

MALLORCA: Leo Roman; Pablo Maffeo, David Lopez, Johan Mojica, Martin Valjent; Samu, Mateu Morey, Pablo Torre, Jan Virgili, Omar Mascarell, Vedat Muriqi.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 16/08/2025 LaLiga Mallorca 0-3 Barcelona 22/04/2025 LaLiga Barcelona 1-0 Mallorca 03/12/2024 LaLiga Mallorca 1-5 Barcelona 08/03/2024 LaLiga Barcelona 1-0 Mallorca 26/09/2023 LaLiga Mallorca 2-2 Barcelona

-Últimos Resultados del Barcelona.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 31/01/2026 LaLiga Elche 1-3 Barcelona 28/01/2026 Champions Barcelona 4-1 FC Copenhague 25/01/2026 LaLiga Barcelona 3-0 Real Oviedo 21/01/2026 Champions Slavia Prague 2-4 Barcelona 18/01/2026 LaLiga Real Sociedad 2-1 Barcelona

-Últimos Resultados del Mallorca.