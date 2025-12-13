Barcelona - Osasuna, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Barcelona - Osasuna: resumen y estadísticas del partido de la jornada 16 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Madrid, 13 de diciembre de 2025.
El Barcelona, situado en la primera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 16 de LaLiga EA Sports en el Spotify Camp Nou ante el Osasuna este sábado a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 3 - 5 contra el Betis, añadiendo 3 puntos más a los 40 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Osasuna ocupa el decimoquinto lugar, llega tras la victoria por 2 - 0 cosechada en su estadio contra el Levante, añadiendo 3 puntos más a los 15 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 40
| 16
|2
| Champions
| Real Madrid
| 36
| 16
|3
| Champions
| Villarreal
| 35
| 15
|4
| Champions
| Atlético
| 31
| 16
|5
| Europa League
| Espanyol
| 27
| 15
|6
| Conference League
| Betis
| 24
| 15
|15
| Permanencia
| Osasuna
| 15
| 15
|18
| Descenso
| Mallorca
| 14
| 15
|19
| Descenso
| Real Oviedo
| 10
| 15
|20
| Descenso
| Levante
| 9
| 15
-Onces iniciales probables.
BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Alejandro Balde; Eric Garcia, Pedri, Lamine Yamal, Raphinha, Marcus Rashford, Ferran Torres.
OSASUNA: Sergio Herrera; Valentin Rosier, Alejandro Catena, Flavien Boyomo, Abel Bretones; Lucas Torro, Jon Moncayola, Ruben Garcia, Aimar Oroz, Victor Munoz, Ante Budimir.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|27/03/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 3-0
| Osasuna
|28/09/2024
| LaLiga
| Osasuna
| 4-2
| Barcelona
|31/01/2024
| LaLiga
| Barcelona
| 1-0
| Osasuna
|03/09/2023
| LaLiga
| Osasuna
| 1-2
| Barcelona
|02/05/2023
| LaLiga
| Barcelona
| 1-0
| Osasuna
-Últimos Resultados del Barcelona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|09/12/2025
| Champions
| Barcelona
| 2-1
| Eintracht Frankfurt
|06/12/2025
| LaLiga
| Betis
| 3-5
| Barcelona
|02/12/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 3-1
| Atlético
|29/11/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 3-1
| Alavés
|25/11/2025
| Champions
| Chelsea
| 3-0
| Barcelona
-Últimos Resultados del Osasuna.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|08/12/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-0
| Levante
|29/11/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 2-2
| Osasuna
|22/11/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 1-3
| Real Sociedad
|08/11/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 1-0
| Osasuna
|03/11/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-0
| Osasuna