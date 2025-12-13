Barcelona - Osasuna, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Barcelona - Osasuna: resumen y estadísticas del partido de la jornada 16 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)

Madrid, 13 de diciembre de 2025.

El Barcelona, situado en la primera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 16 de LaLiga EA Sports en el Spotify Camp Nou ante el Osasuna este sábado a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 3 - 5 contra el Betis, añadiendo 3 puntos más a los 40 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Osasuna ocupa el decimoquinto lugar, llega tras la victoria por 2 - 0 cosechada en su estadio contra el Levante, añadiendo 3 puntos más a los 15 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Alejandro Balde; Eric Garcia, Pedri, Lamine Yamal, Raphinha, Marcus Rashford, Ferran Torres.

OSASUNA: Sergio Herrera; Inigo Arguibide, Flavien Boyomo, Jorge Herrando, Alejandro Catena, Abel Bretones; Jon Moncayola, Lucas Torro, Aimar Oroz; Victor Munoz, Ante Budimir.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 27/03/2025 LaLiga Barcelona 3-0 Osasuna 28/09/2024 LaLiga Osasuna 4-2 Barcelona 31/01/2024 LaLiga Barcelona 1-0 Osasuna 03/09/2023 LaLiga Osasuna 1-2 Barcelona 02/05/2023 LaLiga Barcelona 1-0 Osasuna

-Últimos Resultados del Barcelona.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 09/12/2025 Champions Barcelona 2-1 Eintracht Frankfurt 06/12/2025 LaLiga Betis 3-5 Barcelona 02/12/2025 LaLiga Barcelona 3-1 Atlético 29/11/2025 LaLiga Barcelona 3-1 Alavés 25/11/2025 Champions Chelsea 3-0 Barcelona

-Últimos Resultados del Osasuna.