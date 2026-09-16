Barcelona 7 - 2 Racing, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Europa Press Deportes
Actualizado: miércoles, 16 septiembre 2026 23:33
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Madrid, 16 de septiembre de 2026.

El Barcelona, situado en la primera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 6 de LaLiga EA Sports en el estadio Spotify Camp Nou ante Racing este miércoles a las 21:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 2 - 4 contra Levante, añadiendo 3 puntos más a los 15 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Racing ocupa el décimo lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada como local contra Deportivo Alavés, añadiendo 3 puntos más a los 7 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Onces iniciales confirmados


BARCELONA: Joan Garcia; Eric Garcia, Andreas Christensen, Gerard Martin, Joao Cancelo; Rodri, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Raphinha, Karim Adeyemi.

RACING: Julen Agirrezabala; Manu, Pedro Felipe, Facundo Gonzalez, Aaron Martin Caricol; Sergio Canales, Matteo Prati, Maguette Gueye, Inigo Sainz-Maza; Asier Villalibre, Juan Carlos Arana.

Últimos Resultados de Barcelona

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
13/09/2026 LaLiga Levante 2-4 Barcelona
09/09/2026 Champions Barcelona 5-1 Feyenoord
06/09/2026 LaLiga Valencia 0-5 Barcelona
31/08/2026 LaLiga Barcelona 5-2 Rayo
27/08/2026 LaLiga Barcelona 2-0 Athletic Bilbao

Últimos Resultados de Racing

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
12/09/2026 LaLiga Racing 2-1 Alavés
05/09/2026 LaLiga Rayo 3-2 Racing
28/08/2026 LaLiga Racing 3-2 Elche
23/08/2026 LaLiga Getafe 1-0 Racing
16/08/2026 LaLiga Racing 2-2 Villarreal

90' +5 Gracias a su dominio de la posesióm, Barcelona ganó el encuentro.

90' +5 Gracias a su dominio de la posesióm, Barcelona ganó el encuentro.

90' +5 ¡Se acabó! El árbitro pita el final del encuentro.

90' +5 ¡Se acabó! El árbitro pita el final del encuentro.

90' +5 Posesión de balón: Barcelona: 69 %, Racing Santander: 31 %.

90' +5 Posesión de balón: Barcelona: 69 %, Racing Santander: 31 %.

90' +4 A las manos de Julen Agirrezabala, que sale y se apodera del balón.

90' +4 A las manos de Julen Agirrezabala, que sale y se apodera del balón.

90' +4 Barcelona intenta crear peligro.

90' +4 Barcelona intenta crear peligro.

90' +3 Andreas Christensen hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

90' +3 Andreas Christensen hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

90' +3 Saque de portería para Racing Santander.

90' +3 Saque de portería para Racing Santander.

90' +3 Karim Adeyemi (Barcelona) remata de volea, pero el balón se marcha desviado de la meta.

90' +3 Karim Adeyemi (Barcelona) remata de volea, pero el balón se marcha desviado de la meta.

90' +3 Centro de Dani Olmo Barcelona que llega con éxito a un compañero en el área.

90' +3 Centro de Dani Olmo Barcelona que llega con éxito a un compañero en el área.

90' +3 Jorge Salinas alivia la presión con un despeje.

90' +3 Jorge Salinas alivia la presión con un despeje.

90' +2 Barcelona inicia un contraataque.

90' +2 Barcelona inicia un contraataque.

90' +2 El árbitro pita tiro libre a Inigo Vicente (Racing Santander) por zancadillear a Alejandro Balde.

90' +2 El árbitro pita tiro libre a Inigo Vicente (Racing Santander) por zancadillear a Alejandro Balde.

90' +1 Iker Luque alivia la presión con un despeje.

90' +1 Iker Luque alivia la presión con un despeje.

90' +1 Manu alivia la presión con un despeje.

90' +1 Manu alivia la presión con un despeje.

90' +1 Barcelona intenta crear peligro.

90' +1 Barcelona intenta crear peligro.

90' +1 El cuarto árbitro indica que habrá 4 minuto(s) de tiempo añadido.

90' +1 El cuarto árbitro indica que habrá 4 minuto(s) de tiempo añadido.

90' +1 Racing Santander tiene el control del balón.

90' +1 Racing Santander tiene el control del balón.

90' Posesión de balón: Barcelona: 70 %, Racing Santander: 30 %.

90' Posesión de balón: Barcelona: 70 %, Racing Santander: 30 %.

89' Asistencia de Karim Adeyemi en el gol.

89' Asistencia de Karim Adeyemi en el gol.

90' G O O O O O O L - marca el Barcelona.

90' G O O O O O O L - marca el Barcelona.

90' Barcelona inicia un contraataque.

90' Barcelona inicia un contraataque.

89' Buen disparo de Yassir Zabiri que va a puerta, pero detiene el portero.

89' Buen disparo de Yassir Zabiri que va a puerta, pero detiene el portero.

89' Racing Santander inicia un contraataque.

89' Racing Santander inicia un contraataque.

89' Yassir Zabiri hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

89' Yassir Zabiri hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

89' El árbitro pita tiro libre a Dani Olmo (Barcelona) por zancadillear a Maguette Gueye.

89' El árbitro pita tiro libre a Dani Olmo (Barcelona) por zancadillear a Maguette Gueye.

88' Sergio Canales hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

88' Sergio Canales hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

88' Gerard Martin alivia la presión con un despeje.

88' Gerard Martin alivia la presión con un despeje.

88' Saque de portería para Racing Santander.

88' Saque de portería para Racing Santander.

87' Barcelona saca de banda en la mitad del campo rival.

87' Barcelona saca de banda en la mitad del campo rival.

87' Barcelona intenta crear peligro.

87' Barcelona intenta crear peligro.

87' Barcelona saca de banda en la mitad del campo rival.

87' Barcelona saca de banda en la mitad del campo rival.

87' Saque de portería para Racing Santander.

87' Saque de portería para Racing Santander.

86' Cambio táctico. Facundo Gonzalez es sustituido por Jorge Salinas.

86' Cambio táctico. Facundo Gonzalez es sustituido por Jorge Salinas.

86' Oooh... ¡Ocasión clarísima desperdiciada! Karim Adeyemi debería haber anotado desde esa posición.

86' Oooh... ¡Ocasión clarísima desperdiciada! Karim Adeyemi debería haber anotado desde esa posición.

86' Karim Adeyemi (Barcelona) hace un disparo que va desviado.

86' Karim Adeyemi (Barcelona) hace un disparo que va desviado.

86' Ataque potencialmente peligroso de Barcelona.

86' Ataque potencialmente peligroso de Barcelona.

85' Barcelona tiene el control del balón.

85' Barcelona tiene el control del balón.

85' Racing Santander intenta crear peligro.

85' Racing Santander intenta crear peligro.

85' Racing Santander tiene el control del balón.

85' Racing Santander tiene el control del balón.

85' Saque de portería para Racing Santander.

85' Saque de portería para Racing Santander.

85' Posesión de balón: Barcelona: 70 %, Racing Santander: 30 %.

85' Posesión de balón: Barcelona: 70 %, Racing Santander: 30 %.

84' Lamine Yamal remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.

84' Lamine Yamal remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.

84' Eric García hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

84' Eric García hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

84' Racing Santander saca de banda en su mitad del campo.

84' Racing Santander saca de banda en su mitad del campo.

83' Fuera de juego señalado a Yassir Zabiri (Racing Santander).

83' Fuera de juego señalado a Yassir Zabiri (Racing Santander).

83' Racing Santander tiene el control del balón.

83' Racing Santander tiene el control del balón.

82' A las manos de Julen Agirrezabala, que sale y se apodera del balón.

82' A las manos de Julen Agirrezabala, que sale y se apodera del balón.

82' Barcelona saca de banda en la mitad del campo rival.

82' Barcelona saca de banda en la mitad del campo rival.

82' Iker Luque alivia la presión con un despeje.

82' Iker Luque alivia la presión con un despeje.

82' Barcelona tiene el control del balón.

82' Barcelona tiene el control del balón.

81' Barcelona intenta crear peligro.

81' Barcelona intenta crear peligro.

81' Giorgi Guliashvili hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

81' Giorgi Guliashvili hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

81' Barcelona intenta crear peligro.

81' Barcelona intenta crear peligro.

80' El árbitro pita tiro libre a Facundo Gonzalez (Racing Santander) por zancadillear a Lamine Yamal.

80' El árbitro pita tiro libre a Facundo Gonzalez (Racing Santander) por zancadillear a Lamine Yamal.

80' Posesión de balón: Barcelona: 70 %, Racing Santander: 30 %.

80' Posesión de balón: Barcelona: 70 %, Racing Santander: 30 %.

79' ¡Dani Olmo dio el pase decisivo para el gol!

79' ¡Dani Olmo dio el pase decisivo para el gol!

79' Asistencia de Lamine Yamal en el gol.

79' Asistencia de Lamine Yamal en el gol.

79' G O O O O O O L - marca el Barcelona.

79' G O O O O O O L - marca el Barcelona.

78' Barcelona saca de banda en la mitad del campo rival.

78' Barcelona saca de banda en la mitad del campo rival.

78' El capitán sale del campo y cede su brazalete.

78' El capitán sale del campo y cede su brazalete.

78' Cambio táctico. Inigo Sainz-Maza es sustituido por Giorgi Guliashvili.

78' Cambio táctico. Inigo Sainz-Maza es sustituido por Giorgi Guliashvili.

78' Cambio táctico. João Cancelo es sustituido por Alejandro Balde.

78' Cambio táctico. João Cancelo es sustituido por Alejandro Balde.

77' Barcelona intenta crear peligro.

77' Barcelona intenta crear peligro.

77' Barcelona intenta crear peligro.

77' Barcelona intenta crear peligro.

76' Barcelona saca de banda en la mitad del campo rival.

76' Barcelona saca de banda en la mitad del campo rival.

76' Lamine Yamal (Barcelona) saca un córner en corto desde la derecha.

76' Lamine Yamal (Barcelona) saca un córner en corto desde la derecha.

76' Aaron Martin Caricol alivia la presión con un despeje.

76' Aaron Martin Caricol alivia la presión con un despeje.

76' Barcelona saca de banda en la mitad del campo rival.

76' Barcelona saca de banda en la mitad del campo rival.

76' Facundo Gonzalez Racing Santander intercepta un centro dirigido al área.

76' Facundo Gonzalez Racing Santander intercepta un centro dirigido al área.

75' Dani Olmo (Barcelona) saca un córner en corto desde la derecha.

75' Dani Olmo (Barcelona) saca un córner en corto desde la derecha.

75' Lamine Yamal lanza el tiro libre, pero el balón es rechazado por la barrera.

75' Lamine Yamal lanza el tiro libre, pero el balón es rechazado por la barrera.

75' Posesión de balón: Barcelona: 68 %, Racing Santander: 32 %.

75' Posesión de balón: Barcelona: 68 %, Racing Santander: 32 %.

74' Carga por detrás de Aaron Martin Caricol a Lamine Yamal. El árbitro pita y concede un tiro libre.

74' Carga por detrás de Aaron Martin Caricol a Lamine Yamal. El árbitro pita y concede un tiro libre.

74' Barcelona intenta crear peligro.

74' Barcelona intenta crear peligro.

73' Fuera de juego señalado a João Cancelo (Barcelona).

73' Fuera de juego señalado a João Cancelo (Barcelona).

73' Barcelona tiene el control del balón.

73' Barcelona tiene el control del balón.

73' Barcelona saca de banda en su mitad del campo.

73' Barcelona saca de banda en su mitad del campo.

72' Fuera de juego señalado a Lamine Yamal (Barcelona).

72' Fuera de juego señalado a Lamine Yamal (Barcelona).

72' G O O O O O O L - marca el Barcelona.

72' G O O O O O O L - marca el Barcelona.

72' Barcelona saca de banda en la mitad del campo rival.

72' Barcelona saca de banda en la mitad del campo rival.

71' Racing Santander tiene el control del balón.

71' Racing Santander tiene el control del balón.

71' Barcelona intenta crear peligro.

71' Barcelona intenta crear peligro.

70' Barcelona intenta crear peligro.

70' Barcelona intenta crear peligro.

70' A las manos de Wojciech Szczesny, que sale y se apodera del balón.

70' A las manos de Wojciech Szczesny, que sale y se apodera del balón.

70' Posesión de balón: Barcelona: 69 %, Racing Santander: 31 %.

70' Posesión de balón: Barcelona: 69 %, Racing Santander: 31 %.

70' Dani Olmo Barcelona intercepta un centro dirigido al área.

70' Dani Olmo Barcelona intercepta un centro dirigido al área.

70' João Cancelo (Barcelona) ve tarjeta amarilla tras una peligrosa entrada sobre un rival.

70' João Cancelo (Barcelona) ve tarjeta amarilla tras una peligrosa entrada sobre un rival.

70' Entrada peligrosa de João Cancelo (Barcelona) sobre Iker Luque.

70' Entrada peligrosa de João Cancelo (Barcelona) sobre Iker Luque.

69' Racing Santander intenta crear peligro.

69' Racing Santander intenta crear peligro.

69' El capitán sale del campo y cede su brazalete.

69' El capitán sale del campo y cede su brazalete.

69' Cambio táctico. Raphinha es sustituido por Gabriel Jesus.

69' Cambio táctico. Raphinha es sustituido por Gabriel Jesus.

68' Tercer gol con la firma de Raphinha. Se llevará el balón a casa como autor del triplete.

68' Tercer gol con la firma de Raphinha. Se llevará el balón a casa como autor del triplete.

67' ¡G O O O O O O L! - ¡Raphinha (Barcelona) anota desde el punto de penalti con la pierna izquierda! Julen Agirrezabala se tiró al lado equivocado.

67' ¡G O O O O O O L! - ¡Raphinha (Barcelona) anota desde el punto de penalti con la pierna izquierda! Julen Agirrezabala se tiró al lado equivocado.

66' PENALTI - Iker Luque (Racing Santander) comete penalti por derribar a Karim Adeyemi.

66' PENALTI - Iker Luque (Racing Santander) comete penalti por derribar a Karim Adeyemi.

66' Barcelona intenta crear peligro.

66' Barcelona intenta crear peligro.

65' Una mala ejecución de Wojciech Szczesny propicia el gol del equipo rival.

65' Una mala ejecución de Wojciech Szczesny propicia el gol del equipo rival.

65' ¡G O O O O O O L! - ¡Yassir Zabiri ve puerta con la pierna izquierda!

65' ¡G O O O O O O L! - ¡Yassir Zabiri ve puerta con la pierna izquierda!

65' Posesión de balón: Barcelona: 70 %, Racing Santander: 30 %.

65' Posesión de balón: Barcelona: 70 %, Racing Santander: 30 %.

65' Barcelona saca de banda en su mitad del campo.

65' Barcelona saca de banda en su mitad del campo.

64' Saque de portería para Racing Santander.

64' Saque de portería para Racing Santander.

64' Raphinha saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

64' Raphinha saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

64' Un remate de Lamine Yamal es rechazado.

64' Un remate de Lamine Yamal es rechazado.

63' Manu Racing Santander intercepta un centro dirigido al área.

63' Manu Racing Santander intercepta un centro dirigido al área.

63' João Cancelo (Barcelona) ejecuta en corto un córner desde la izquierda.

63' João Cancelo (Barcelona) ejecuta en corto un córner desde la izquierda.

63' Manu Racing Santander intercepta un centro dirigido al área.

63' Manu Racing Santander intercepta un centro dirigido al área.

62' Barcelona intenta crear peligro.

62' Barcelona intenta crear peligro.

62' El árbitro pita tiro libre a Inigo Sainz-Maza (Racing Santander) por zancadillear a Dani Olmo.

62' El árbitro pita tiro libre a Inigo Sainz-Maza (Racing Santander) por zancadillear a Dani Olmo.

61' Cambio táctico. Pedri es sustituido por Gavi.

61' Cambio táctico. Pedri es sustituido por Gavi.

61' Cambio táctico. Rodri es sustituido por Marc Bernal.

61' Cambio táctico. Rodri es sustituido por Marc Bernal.

61' Tarjeta amarilla para Yassir Zabiri por una dura entrada.

61' Tarjeta amarilla para Yassir Zabiri por una dura entrada.

61' Entrada temeraria. Dura falta cometida por Yassir Zabiri sobre Gerard Martin.

61' Entrada temeraria. Dura falta cometida por Yassir Zabiri sobre Gerard Martin.

60' Tarjeta amarilla para Karim Adeyemi por una dura entrada.

60' Tarjeta amarilla para Karim Adeyemi por una dura entrada.

60' Entrada temeraria. Dura falta cometida por Karim Adeyemi sobre Iker Luque.

60' Entrada temeraria. Dura falta cometida por Karim Adeyemi sobre Iker Luque.

60' El árbitro pita tiro libre a Karim Adeyemi (Barcelona) por zancadillear a Manu.

60' El árbitro pita tiro libre a Karim Adeyemi (Barcelona) por zancadillear a Manu.

60' Posesión de balón: Barcelona: 69 %, Racing Santander: 31 %.

60' Posesión de balón: Barcelona: 69 %, Racing Santander: 31 %.

60' Se reanuda el juego con un bote neutral.

60' Se reanuda el juego con un bote neutral.

59' Cambio táctico. Pedro Felipe es sustituido por Iker Luque.

59' Cambio táctico. Pedro Felipe es sustituido por Iker Luque.

59' Cambio táctico. Juan Carlos Arana es sustituido por Yassir Zabiri.

59' Cambio táctico. Juan Carlos Arana es sustituido por Yassir Zabiri.

59' Cambio táctico. Asier Villalibre es sustituido por Inigo Vicente.

59' Cambio táctico. Asier Villalibre es sustituido por Inigo Vicente.

59' Pedro Felipe se lastima y es retirado del terreno de juego para recibir atención médica.

59' Pedro Felipe se lastima y es retirado del terreno de juego para recibir atención médica.

58' Pedro Felipe está lesionado y recibe atención médica en el terreno de juego.

58' Pedro Felipe está lesionado y recibe atención médica en el terreno de juego.

58' El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego.

58' El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego.

57' Andreas Christensen hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

57' Andreas Christensen hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

57' Racing Santander tiene el control del balón.

57' Racing Santander tiene el control del balón.

56' Pedro Felipe hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

56' Pedro Felipe hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

56' Barcelona intenta crear peligro.

56' Barcelona intenta crear peligro.

56' Manu Racing Santander intercepta un centro dirigido al área.

56' Manu Racing Santander intercepta un centro dirigido al área.

56' Barcelona intenta crear peligro.

56' Barcelona intenta crear peligro.

56' La asistencia al partido de hoy es de 50568 espectadores.

56' La asistencia al partido de hoy es de 50568 espectadores.

55' Barcelona saca de banda en la mitad del campo rival.

55' Barcelona saca de banda en la mitad del campo rival.

55' Carga por detrás de Pedri a Sergio Canales. El árbitro pita y concede un tiro libre.

55' Carga por detrás de Pedri a Sergio Canales. El árbitro pita y concede un tiro libre.

55' Posesión de balón: Barcelona: 70 %, Racing Santander: 30 %.

55' Posesión de balón: Barcelona: 70 %, Racing Santander: 30 %.

54' Saque de portería para Racing Santander.

54' Saque de portería para Racing Santander.

54' Barcelona intenta crear peligro.

54' Barcelona intenta crear peligro.

54' Barcelona tiene el control del balón.

54' Barcelona tiene el control del balón.

53' Carga por detrás de Andreas Christensen a Aaron Martin Caricol. El árbitro pita y concede un tiro libre.

53' Carga por detrás de Andreas Christensen a Aaron Martin Caricol. El árbitro pita y concede un tiro libre.

52' Dani Olmo (Barcelona) ejecuta en corto un córner desde la izquierda.

52' Dani Olmo (Barcelona) ejecuta en corto un córner desde la izquierda.

52' Asier Villalibre Racing Santander intercepta un centro dirigido al área.

52' Asier Villalibre Racing Santander intercepta un centro dirigido al área.

52' Dani Olmo (Barcelona) ejecuta en corto un córner desde la izquierda.

52' Dani Olmo (Barcelona) ejecuta en corto un córner desde la izquierda.

52' Manu Racing Santander intercepta un centro dirigido al área.

52' Manu Racing Santander intercepta un centro dirigido al área.

52' Dani Olmo saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

52' Dani Olmo saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

51' Pedri (Barcelona) ejecuta en corto un córner desde la izquierda.

51' Pedri (Barcelona) ejecuta en corto un córner desde la izquierda.

51' ¡AL POSTE! Casi marca Lamine Yamal, pero el balón se estrella en el poste.

51' ¡AL POSTE! Casi marca Lamine Yamal, pero el balón se estrella en el poste.

51' Barcelona intenta crear peligro.

51' Barcelona intenta crear peligro.

51' Saque de portería para Barcelona.

51' Saque de portería para Barcelona.

51' Juan Carlos Arana (Racing Santander) hace un disparo que va desviado.

51' Juan Carlos Arana (Racing Santander) hace un disparo que va desviado.

51' Centro de Inigo Sainz-Maza Racing Santander que llega con éxito a un compañero en el área.

51' Centro de Inigo Sainz-Maza Racing Santander que llega con éxito a un compañero en el área.

50' Racing Santander intenta crear peligro.

50' Racing Santander intenta crear peligro.

50' Saque de portería para Racing Santander.

50' Saque de portería para Racing Santander.

50' Posesión de balón: Barcelona: 71 %, Racing Santander: 29 %.

50' Posesión de balón: Barcelona: 71 %, Racing Santander: 29 %.

50' Karim Adeyemi (Barcelona) hace un disparo que va desviado.

50' Karim Adeyemi (Barcelona) hace un disparo que va desviado.

50' Barcelona intenta crear peligro.

50' Barcelona intenta crear peligro.

49' João Cancelo hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

49' João Cancelo hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

49' Centro de Eric García Barcelona que llega con éxito a un compañero en el área.

49' Centro de Eric García Barcelona que llega con éxito a un compañero en el área.

49' Saque de portería para Racing Santander.

49' Saque de portería para Racing Santander.

49' Ocasión para Karim Adeyemi (Barcelona), pero su remate de cabeza sale desviado.

49' Ocasión para Karim Adeyemi (Barcelona), pero su remate de cabeza sale desviado.

49' Lamine Yamal (Barcelona) saca un córner en corto desde la derecha.

49' Lamine Yamal (Barcelona) saca un córner en corto desde la derecha.

48' Entrada temeraria. Dura falta cometida por Juan Carlos Arana sobre Andreas Christensen.

48' Entrada temeraria. Dura falta cometida por Juan Carlos Arana sobre Andreas Christensen.

48' Matteo Prati alivia la presión con un despeje.

48' Matteo Prati alivia la presión con un despeje.

48' Barcelona intenta crear peligro.

48' Barcelona intenta crear peligro.

47' Racing Santander tiene el control del balón.

47' Racing Santander tiene el control del balón.

47' Facundo Gonzalez hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

47' Facundo Gonzalez hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

46' Barcelona saca de banda en la mitad del campo rival.

46' Barcelona saca de banda en la mitad del campo rival.

46' Facundo Gonzalez alivia la presión con un despeje.

46' Facundo Gonzalez alivia la presión con un despeje.

46' Barcelona intenta crear peligro.

46' Barcelona intenta crear peligro.

46' Joan García tiene una lesión menor y ha sido sustituido por Wojciech Szczesny.

46' Joan García tiene una lesión menor y ha sido sustituido por Wojciech Szczesny.

46' Ya en juego el segundo tiempo.

46' Ya en juego el segundo tiempo.

36' João Cancelo remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.

36' João Cancelo remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.

45' +1 Ocasión para Karim Adeyemi (Barcelona), pero su remate de cabeza sale desviado.

45' +1 Ocasión para Karim Adeyemi (Barcelona), pero su remate de cabeza sale desviado.

45' +6 ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.

45' +6 ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.

45' +6 Posesión de balón: Barcelona: 70 %, Racing Santander: 30 %.

45' +6 Posesión de balón: Barcelona: 70 %, Racing Santander: 30 %.

45' +6 Ocasión para Maguette Gueye (Racing Santander), pero su remate de cabeza sale desviado.

45' +6 Ocasión para Maguette Gueye (Racing Santander), pero su remate de cabeza sale desviado.

45' +6 Centro de Aaron Martin Caricol Racing Santander que llega con éxito a un compañero en el área.

45' +6 Centro de Aaron Martin Caricol Racing Santander que llega con éxito a un compañero en el área.

45' +5 Lamine Yamal (Barcelona) ve tarjeta amarilla tras una peligrosa entrada sobre un rival.

45' +5 Lamine Yamal (Barcelona) ve tarjeta amarilla tras una peligrosa entrada sobre un rival.

45' +5 Entrada peligrosa de Lamine Yamal (Barcelona) sobre Inigo Sainz-Maza.

45' +5 Entrada peligrosa de Lamine Yamal (Barcelona) sobre Inigo Sainz-Maza.

45' +5 Matteo Prati alivia la presión con un despeje.

45' +5 Matteo Prati alivia la presión con un despeje.

45' +5 Barcelona intenta crear peligro.

45' +5 Barcelona intenta crear peligro.

45' +5 Posesión de balón: Barcelona: 69 %, Racing Santander: 31 %.

45' +5 Posesión de balón: Barcelona: 69 %, Racing Santander: 31 %.

45' +4 Saque de portería para Racing Santander.

45' +4 Saque de portería para Racing Santander.

45' +4 Barcelona intenta crear peligro.

45' +4 Barcelona intenta crear peligro.

45' +4 Barcelona intenta crear peligro.

45' +4 Barcelona intenta crear peligro.

45' +3 Barcelona saca de banda en la mitad del campo rival.

45' +3 Barcelona saca de banda en la mitad del campo rival.

45' +3 Barcelona intenta crear peligro.

45' +3 Barcelona intenta crear peligro.

45' +3 Barcelona saca de banda en la mitad del campo rival.

45' +3 Barcelona saca de banda en la mitad del campo rival.

45' +3 Matteo Prati alivia la presión con un despeje.

45' +3 Matteo Prati alivia la presión con un despeje.

45' +3 Dani Olmo (Barcelona) ejecuta en corto un córner desde la izquierda.

45' +3 Dani Olmo (Barcelona) ejecuta en corto un córner desde la izquierda.

45' +2 Buen disparo de Karim Adeyemi que va a puerta, pero detiene el portero.

45' +2 Buen disparo de Karim Adeyemi que va a puerta, pero detiene el portero.

45' +2 Centro de João Cancelo Barcelona que llega con éxito a un compañero en el área.

45' +2 Centro de João Cancelo Barcelona que llega con éxito a un compañero en el área.

45' +2 Barcelona tiene el control del balón.

45' +2 Barcelona tiene el control del balón.

45' +1 Julen Agirrezabala Racing Santander intercepta un centro dirigido al área.

45' +1 Julen Agirrezabala Racing Santander intercepta un centro dirigido al área.

45' +1 Barcelona tiene el control del balón.

45' +1 Barcelona tiene el control del balón.

45' +1 El cuarto árbitro indica que habrá 5 minuto(s) de tiempo añadido.

45' +1 El cuarto árbitro indica que habrá 5 minuto(s) de tiempo añadido.

45' +1 Raphinha (Barcelona) saca un córner en corto desde la derecha.

45' +1 Raphinha (Barcelona) saca un córner en corto desde la derecha.

45' +1 PARADA - ¡Lamine Yamal ejecuta el penalti, y detiene Julen Agirrezabala!

45' +1 PARADA - ¡Lamine Yamal ejecuta el penalti, y detiene Julen Agirrezabala!

45' Posesión de balón: Barcelona: 68 %, Racing Santander: 32 %.

45' Posesión de balón: Barcelona: 68 %, Racing Santander: 32 %.

45' ¡PENALTI! - Clara falta de Pedro Felipe sobre Karim Adeyemi dentro del área. ¡El árbitro señala penalti!

45' ¡PENALTI! - Clara falta de Pedro Felipe sobre Karim Adeyemi dentro del área. ¡El árbitro señala penalti!

44' Facundo Gonzalez alivia la presión con un despeje.

44' Facundo Gonzalez alivia la presión con un despeje.

44' Aaron Martin Caricol (Racing Santander) va demasiado lejos y derriba a Lamine Yamal.

44' Aaron Martin Caricol (Racing Santander) va demasiado lejos y derriba a Lamine Yamal.

44' Barcelona tiene el control del balón.

44' Barcelona tiene el control del balón.

43' Barcelona saca de banda en su mitad del campo.

43' Barcelona saca de banda en su mitad del campo.

42' Centro de Dani Olmo Barcelona que llega con éxito a un compañero en el área.

42' Centro de Dani Olmo Barcelona que llega con éxito a un compañero en el área.

42' ¡Karim Adeyemi dio el pase decisivo para el gol!

42' ¡Karim Adeyemi dio el pase decisivo para el gol!

42' Asistencia de Dani Olmo en el gol.

42' Asistencia de Dani Olmo en el gol.

42' ¡G O O O O O O L! - ¡Raphinha ve puerta con la pierna izquierda!

42' ¡G O O O O O O L! - ¡Raphinha ve puerta con la pierna izquierda!

42' Barcelona intenta crear peligro.

42' Barcelona intenta crear peligro.

42' Rodri hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

42' Rodri hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

41' Racing Santander tiene el control del balón.

41' Racing Santander tiene el control del balón.

41' Sergio Canales hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

41' Sergio Canales hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

41' Barcelona intenta crear peligro.

41' Barcelona intenta crear peligro.

41' Barcelona intenta crear peligro.

41' Barcelona intenta crear peligro.

39' Ocasión para Andreas Christensen (Barcelona), pero su remate de cabeza sale desviado.

39' Ocasión para Andreas Christensen (Barcelona), pero su remate de cabeza sale desviado.

40' Saque de portería para Racing Santander.

40' Saque de portería para Racing Santander.

40' Barcelona saca de banda en la mitad del campo rival.

40' Barcelona saca de banda en la mitad del campo rival.

40' Posesión de balón: Barcelona: 69 %, Racing Santander: 31 %.

40' Posesión de balón: Barcelona: 69 %, Racing Santander: 31 %.

40' Racing Santander saca de banda en su mitad del campo.

40' Racing Santander saca de banda en su mitad del campo.

39' Dani Olmo (Barcelona) saca el córner desde la izquierda.

39' Dani Olmo (Barcelona) saca el córner desde la izquierda.

39' Pedro Felipe alivia la presión con un despeje.

39' Pedro Felipe alivia la presión con un despeje.

39' Barcelona intenta crear peligro.

39' Barcelona intenta crear peligro.

38' Barcelona tiene el control del balón.

38' Barcelona tiene el control del balón.

38' Pedri hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

38' Pedri hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

36' Asistencia de Dani Olmo en el gol.

36' Asistencia de Dani Olmo en el gol.

36' Gran gol de João Cancelo.

36' Gran gol de João Cancelo.

36' ¡G O O O O O O L! - ¡João Cancelo (Barcelona) anota desde fuera del área con la pierna derecha!

36' ¡G O O O O O O L! - ¡João Cancelo (Barcelona) anota desde fuera del área con la pierna derecha!

36' Raphinha (Barcelona) ejecuta en corto un córner desde la izquierda.

36' Raphinha (Barcelona) ejecuta en corto un córner desde la izquierda.

36' Pedro Felipe alivia la presión con un despeje.

36' Pedro Felipe alivia la presión con un despeje.

35' Barcelona intenta crear peligro.

35' Barcelona intenta crear peligro.

35' Fuera de juego señalado a Juan Carlos Arana (Racing Santander).

35' Fuera de juego señalado a Juan Carlos Arana (Racing Santander).

35' Posesión de balón: Barcelona: 69 %, Racing Santander: 31 %.

35' Posesión de balón: Barcelona: 69 %, Racing Santander: 31 %.

35' Racing Santander intenta crear peligro.

35' Racing Santander intenta crear peligro.

34' Julen Agirrezabala Racing Santander intercepta un centro dirigido al área.

34' Julen Agirrezabala Racing Santander intercepta un centro dirigido al área.

34' João Cancelo saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

34' João Cancelo saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

34' Barcelona intenta crear peligro.

34' Barcelona intenta crear peligro.

33' Barcelona tiene el control del balón.

33' Barcelona tiene el control del balón.

33' Racing Santander intenta crear peligro.

33' Racing Santander intenta crear peligro.

33' Racing Santander saca de banda en su mitad del campo.

33' Racing Santander saca de banda en su mitad del campo.

32' Julen Agirrezabala Racing Santander intercepta un centro dirigido al área.

32' Julen Agirrezabala Racing Santander intercepta un centro dirigido al área.

32' João Cancelo saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

32' João Cancelo saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

32' Matteo Prati alivia la presión con un despeje.

32' Matteo Prati alivia la presión con un despeje.

32' Barcelona intenta crear peligro.

32' Barcelona intenta crear peligro.

31' ¡Aaron Martin Caricol dio el pase decisivo para el gol!

31' ¡Aaron Martin Caricol dio el pase decisivo para el gol!

31' Asistencia de Asier Villalibre en el gol.

31' Asistencia de Asier Villalibre en el gol.

31' ¡G O O O O O O L! - ¡Maguette Gueye anota con la pierna derecha!

31' ¡G O O O O O O L! - ¡Maguette Gueye anota con la pierna derecha!

30' Ataque potencialmente peligroso de Racing Santander.

30' Ataque potencialmente peligroso de Racing Santander.

30' Posesión de balón: Barcelona: 74 %, Racing Santander: 26 %.

30' Posesión de balón: Barcelona: 74 %, Racing Santander: 26 %.

30' Entrada temeraria. Dura falta cometida por Andreas Christensen sobre Juan Carlos Arana.

30' Entrada temeraria. Dura falta cometida por Andreas Christensen sobre Juan Carlos Arana.

29' Un remate de Lamine Yamal es rechazado.

29' Un remate de Lamine Yamal es rechazado.

29' Facundo Gonzalez rechaza con éxito el disparo.

29' Facundo Gonzalez rechaza con éxito el disparo.

29' Andreas Christensen hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

29' Andreas Christensen hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

29' Racing Santander tiene el control del balón.

29' Racing Santander tiene el control del balón.

29' Racing Santander tiene el control del balón.

29' Racing Santander tiene el control del balón.

29' João Cancelo es penalizado por empujar a Manu

29' João Cancelo es penalizado por empujar a Manu

28' Saque de portería para Racing Santander.

28' Saque de portería para Racing Santander.

28' Ocasión para Andreas Christensen (Barcelona), pero su remate de cabeza sale desviado.

28' Ocasión para Andreas Christensen (Barcelona), pero su remate de cabeza sale desviado.

28' João Cancelo (Barcelona) saca el córner desde la izquierda.

28' João Cancelo (Barcelona) saca el córner desde la izquierda.

27' Facundo Gonzalez alivia la presión con un despeje.

27' Facundo Gonzalez alivia la presión con un despeje.

27' El árbitro pita tiro libre a Manu (Racing Santander) por zancadillear a Karim Adeyemi.

27' El árbitro pita tiro libre a Manu (Racing Santander) por zancadillear a Karim Adeyemi.

27' Barcelona saca de banda en la mitad del campo rival.

27' Barcelona saca de banda en la mitad del campo rival.

27' Barcelona intenta crear peligro.

27' Barcelona intenta crear peligro.

26' Dani Olmo hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

26' Dani Olmo hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

25' Posesión de balón: Barcelona: 75 %, Racing Santander: 25 %.

25' Posesión de balón: Barcelona: 75 %, Racing Santander: 25 %.

25' ¡G O O O O O O L! - ¡Raphinha (Barcelona) anota desde el punto de penalti con la pierna izquierda! Julen Agirrezabala se tiró al lado equivocado.

25' ¡G O O O O O O L! - ¡Raphinha (Barcelona) anota desde el punto de penalti con la pierna izquierda! Julen Agirrezabala se tiró al lado equivocado.

25' Tras la revisión del VAR, el colegiado mantiene su decisión: ¡penalti a favor de Barcelona!

25' Tras la revisión del VAR, el colegiado mantiene su decisión: ¡penalti a favor de Barcelona!

24' VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Barcelona.

24' VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Barcelona.

23' Tarjeta amarilla para Pedro Felipe por una dura entrada.

23' Tarjeta amarilla para Pedro Felipe por una dura entrada.

23' ¡PENALTI! - Clara falta de Pedro Felipe sobre Raphinha dentro del área. ¡El árbitro señala penalti!

23' ¡PENALTI! - Clara falta de Pedro Felipe sobre Raphinha dentro del área. ¡El árbitro señala penalti!

23' Oooh... ¡Ocasión clarísima desperdiciada! Raphinha debería haber anotado desde esa posición.

23' Oooh... ¡Ocasión clarísima desperdiciada! Raphinha debería haber anotado desde esa posición.

22' Joan García hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

22' Joan García hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

22' Julen Agirrezabala alivia la presión con un despeje.

22' Julen Agirrezabala alivia la presión con un despeje.

22' Gerard Martin hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

22' Gerard Martin hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

22' Racing Santander intenta crear peligro.

22' Racing Santander intenta crear peligro.

21' Pedro Felipe Racing Santander intercepta un centro dirigido al área.

21' Pedro Felipe Racing Santander intercepta un centro dirigido al área.

21' Raphinha (Barcelona) saca el córner desde la derecha.

21' Raphinha (Barcelona) saca el córner desde la derecha.

20' Posesión de balón: Barcelona: 78 %, Racing Santander: 22 %.

20' Posesión de balón: Barcelona: 78 %, Racing Santander: 22 %.

21' Un remate de Raphinha es rechazado.

21' Un remate de Raphinha es rechazado.

21' Centro de Lamine Yamal Barcelona que llega con éxito a un compañero en el área.

21' Centro de Lamine Yamal Barcelona que llega con éxito a un compañero en el área.

20' Barcelona intenta crear peligro.

20' Barcelona intenta crear peligro.

20' El árbitro pita tiro libre a Eric García (Barcelona) por zancadillear a Inigo Sainz-Maza.

20' El árbitro pita tiro libre a Eric García (Barcelona) por zancadillear a Inigo Sainz-Maza.

20' Dani Olmo crea una ocasión de gol para su compañero.

20' Dani Olmo crea una ocasión de gol para su compañero.

20' Saque de portería para Racing Santander.

20' Saque de portería para Racing Santander.

20' Oooh... ¡Ocasión clarísima desperdiciada! Karim Adeyemi debería haber anotado desde esa posición.

20' Oooh... ¡Ocasión clarísima desperdiciada! Karim Adeyemi debería haber anotado desde esa posición.

20' Karim Adeyemi (Barcelona) hace un disparo que va desviado.

20' Karim Adeyemi (Barcelona) hace un disparo que va desviado.

20' Centro de Dani Olmo Barcelona que llega con éxito a un compañero en el área.

20' Centro de Dani Olmo Barcelona que llega con éxito a un compañero en el área.

19' Rodri se impone a Maguette Gueye en un duelo aéreo.

19' Rodri se impone a Maguette Gueye en un duelo aéreo.

19' Gerard Martin alivia la presión con un despeje.

19' Gerard Martin alivia la presión con un despeje.

19' Saque de portería para Racing Santander.

19' Saque de portería para Racing Santander.

19' Centro de Eric García Barcelona que llega con éxito a un compañero en el área.

19' Centro de Eric García Barcelona que llega con éxito a un compañero en el área.

18' Matteo Prati Racing Santander intercepta un centro dirigido al área.

18' Matteo Prati Racing Santander intercepta un centro dirigido al área.

18' Barcelona intenta crear peligro.

18' Barcelona intenta crear peligro.

17' Fuera de juego señalado a Dani Olmo (Barcelona).

17' Fuera de juego señalado a Dani Olmo (Barcelona).

17' Centro de Lamine Yamal Barcelona que llega con éxito a un compañero en el área.

17' Centro de Lamine Yamal Barcelona que llega con éxito a un compañero en el área.

17' Barcelona intenta crear peligro.

17' Barcelona intenta crear peligro.

17' Barcelona saca de banda en la mitad del campo rival.

17' Barcelona saca de banda en la mitad del campo rival.

17' Barcelona intenta crear peligro.

17' Barcelona intenta crear peligro.

16' Barcelona tiene el control del balón.

16' Barcelona tiene el control del balón.

16' Saque de portería para Racing Santander.

16' Saque de portería para Racing Santander.

16' Dani Olmo (Barcelona) hace un disparo que va desviado.

16' Dani Olmo (Barcelona) hace un disparo que va desviado.

16' Centro de Lamine Yamal Barcelona que llega con éxito a un compañero en el área.

16' Centro de Lamine Yamal Barcelona que llega con éxito a un compañero en el área.

15' Facundo Gonzalez alivia la presión con un despeje.

15' Facundo Gonzalez alivia la presión con un despeje.

15' Barcelona tiene el control del balón.

15' Barcelona tiene el control del balón.

15' Racing Santander saca de banda en la mitad del campo rival.

15' Racing Santander saca de banda en la mitad del campo rival.

15' Posesión de balón: Barcelona: 77 %, Racing Santander: 23 %.

15' Posesión de balón: Barcelona: 77 %, Racing Santander: 23 %.

14' Racing Santander tiene el control del balón.

14' Racing Santander tiene el control del balón.

14' Barcelona intenta crear peligro.

14' Barcelona intenta crear peligro.

14' Mano de Juan Carlos Arana.

14' Mano de Juan Carlos Arana.

13' [player 1] (Racing Santander) cabecea a puerta, pero su remate es rechazado.

13' [player 1] (Racing Santander) cabecea a puerta, pero su remate es rechazado.

13' Raphinha lanza el tiro libre, pero el balón es rechazado por la barrera.

13' Raphinha lanza el tiro libre, pero el balón es rechazado por la barrera.

12' Carga por detrás de Pedro Felipe a Karim Adeyemi. El árbitro pita y concede un tiro libre.

12' Carga por detrás de Pedro Felipe a Karim Adeyemi. El árbitro pita y concede un tiro libre.

12' Barcelona intenta crear peligro.

12' Barcelona intenta crear peligro.

12' Eric García (Barcelona) comete falta sobre Maguette Gueye, pero el árbitro no detiene el juego y deja seguir.

12' Eric García (Barcelona) comete falta sobre Maguette Gueye, pero el árbitro no detiene el juego y deja seguir.

12' Gerard Martin alivia la presión con un despeje.

12' Gerard Martin alivia la presión con un despeje.

11' Saque de portería para Racing Santander.

11' Saque de portería para Racing Santander.

11' Karim Adeyemi (Barcelona) hace un disparo que va desviado.

11' Karim Adeyemi (Barcelona) hace un disparo que va desviado.

11' Barcelona saca de banda en la mitad del campo rival.

11' Barcelona saca de banda en la mitad del campo rival.

10' Julen Agirrezabala alivia la presión con un despeje.

10' Julen Agirrezabala alivia la presión con un despeje.

10' Barcelona inicia un contraataque.

10' Barcelona inicia un contraataque.

10' Manu se impone a Karim Adeyemi en un duelo aéreo.

10' Manu se impone a Karim Adeyemi en un duelo aéreo.

10' Racing Santander saca de banda en la mitad del campo rival.

10' Racing Santander saca de banda en la mitad del campo rival.

10' Posesión de balón: Barcelona: 79 %, Racing Santander: 21 %.

10' Posesión de balón: Barcelona: 79 %, Racing Santander: 21 %.

10' Barcelona tiene el control del balón.

10' Barcelona tiene el control del balón.

9' Barcelona ha logrado marcar el siempre importante gol inicial. ¿Aprovechará la ventaja?

9' Barcelona ha logrado marcar el siempre importante gol inicial. ¿Aprovechará la ventaja?

8' Asistencia de Lamine Yamal en el gol.

8' Asistencia de Lamine Yamal en el gol.

8' Gran gol de João Cancelo.

8' Gran gol de João Cancelo.

8' ¡G O O O O O O L! - ¡João Cancelo (Barcelona) anota desde fuera del área con la pierna derecha!

8' ¡G O O O O O O L! - ¡João Cancelo (Barcelona) anota desde fuera del área con la pierna derecha!

8' Centro de Karim Adeyemi Barcelona que llega con éxito a un compañero en el área.

8' Centro de Karim Adeyemi Barcelona que llega con éxito a un compañero en el área.

8' Maguette Gueye alivia la presión con un despeje.

8' Maguette Gueye alivia la presión con un despeje.

8' Buen disparo de Raphinha que va a puerta, pero detiene el portero.

8' Buen disparo de Raphinha que va a puerta, pero detiene el portero.

8' Barcelona intenta crear peligro.

8' Barcelona intenta crear peligro.

8' Dani Olmo hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

8' Dani Olmo hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

7' Saque de portería para Racing Santander.

7' Saque de portería para Racing Santander.

7' Ocasión para Rodri (Barcelona), pero su remate de cabeza sale desviado.

7' Ocasión para Rodri (Barcelona), pero su remate de cabeza sale desviado.

7' Dani Olmo (Barcelona) ejecuta en corto un córner desde la izquierda.

7' Dani Olmo (Barcelona) ejecuta en corto un córner desde la izquierda.

6' Manu alivia la presión con un despeje.

6' Manu alivia la presión con un despeje.

6' Barcelona intenta crear peligro.

6' Barcelona intenta crear peligro.

6' Barcelona intenta crear peligro.

6' Barcelona intenta crear peligro.

5' Saque de portería para Racing Santander.

5' Saque de portería para Racing Santander.

5' Dani Olmo remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.

5' Dani Olmo remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.

5' Aaron Martin Caricol hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

5' Aaron Martin Caricol hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

5' Posesión de balón: Barcelona: 75 %, Racing Santander: 25 %.

5' Posesión de balón: Barcelona: 75 %, Racing Santander: 25 %.

4' Barcelona saca de banda en la mitad del campo rival.

4' Barcelona saca de banda en la mitad del campo rival.

4' Centro de Lamine Yamal Barcelona que llega con éxito a un compañero en el área.

4' Centro de Lamine Yamal Barcelona que llega con éxito a un compañero en el área.

4' Barcelona intenta crear peligro.

4' Barcelona intenta crear peligro.

3' Buen disparo de João Cancelo que va a puerta, pero detiene el portero.

3' Buen disparo de João Cancelo que va a puerta, pero detiene el portero.

3' Barcelona intenta crear peligro.

3' Barcelona intenta crear peligro.

3' Se reanuda el juego con un bote neutral.

3' Se reanuda el juego con un bote neutral.

2' Juego detenido.

2' Juego detenido.

2' Barcelona tiene el control del balón.

2' Barcelona tiene el control del balón.

2' Inigo Sainz-Maza alivia la presión con un despeje.

2' Inigo Sainz-Maza alivia la presión con un despeje.

2' Barcelona intenta crear peligro.

2' Barcelona intenta crear peligro.

1' Buen disparo de Lamine Yamal que va a puerta, pero detiene el portero.

1' Buen disparo de Lamine Yamal que va a puerta, pero detiene el portero.

1' Barcelona inicia un contraataque.

1' Barcelona inicia un contraataque.

1' El campo se halla en excelentes condiciones.

1' El campo se halla en excelentes condiciones.

1' Bienvenidos al partido de esta noche.

1' Bienvenidos al partido de esta noche.

1' Racing Santander saca, y da comienzo el partido.

1' Racing Santander saca, y da comienzo el partido.

1' El árbitro da inicio al encuentro.

1' El árbitro da inicio al encuentro.

0' Bienvenidos a Spotify Camp Nou. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.

0' Bienvenidos a Spotify Camp Nou. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.

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