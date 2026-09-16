Barcelona 7 - 2 Racing, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 16 de septiembre de 2026.
El Barcelona, situado en la primera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 6 de LaLiga EA Sports en el estadio Spotify Camp Nou ante Racing este miércoles a las 21:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 2 - 4 contra Levante, añadiendo 3 puntos más a los 15 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Racing ocupa el décimo lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada como local contra Deportivo Alavés, añadiendo 3 puntos más a los 7 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Onces iniciales confirmados
BARCELONA: Joan Garcia; Eric Garcia, Andreas Christensen, Gerard Martin, Joao Cancelo; Rodri, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Raphinha, Karim Adeyemi.
RACING: Julen Agirrezabala; Manu, Pedro Felipe, Facundo Gonzalez, Aaron Martin Caricol; Sergio Canales, Matteo Prati, Maguette Gueye, Inigo Sainz-Maza; Asier Villalibre, Juan Carlos Arana.
Últimos Resultados de Barcelona
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|13/09/2026
| LaLiga
| Levante
| 2-4
| Barcelona
|09/09/2026
| Champions
| Barcelona
| 5-1
| Feyenoord
|06/09/2026
| LaLiga
| Valencia
| 0-5
| Barcelona
|31/08/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 5-2
| Rayo
|27/08/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 2-0
| Athletic Bilbao
Últimos Resultados de Racing
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|12/09/2026
| LaLiga
| Racing
| 2-1
| Alavés
|05/09/2026
| LaLiga
| Rayo
| 3-2
| Racing
|28/08/2026
| LaLiga
| Racing
| 3-2
| Elche
|23/08/2026
| LaLiga
| Getafe
| 1-0
| Racing
|16/08/2026
| LaLiga
| Racing
| 2-2
| Villarreal