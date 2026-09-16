Barcelona 7 - 2 Racing, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 16 de septiembre de 2026.

El Barcelona, situado en la primera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 6 de LaLiga EA Sports en el estadio Spotify Camp Nou ante Racing este miércoles a las 21:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 2 - 4 contra Levante, añadiendo 3 puntos más a los 15 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Racing ocupa el décimo lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada como local contra Deportivo Alavés, añadiendo 3 puntos más a los 7 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Onces iniciales confirmados

BARCELONA: Joan Garcia; Eric Garcia, Andreas Christensen, Gerard Martin, Joao Cancelo; Rodri, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Raphinha, Karim Adeyemi.RACING: Julen Agirrezabala; Manu, Pedro Felipe, Facundo Gonzalez, Aaron Martin Caricol; Sergio Canales, Matteo Prati, Maguette Gueye, Inigo Sainz-Maza; Asier Villalibre, Juan Carlos Arana.

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Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 13/09/2026 LaLiga Levante 2-4 Barcelona 09/09/2026 Champions Barcelona 5-1 Feyenoord 06/09/2026 LaLiga Valencia 0-5 Barcelona 31/08/2026 LaLiga Barcelona 5-2 Rayo 27/08/2026 LaLiga Barcelona 2-0 Athletic Bilbao

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