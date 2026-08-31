Barcelona 0 - 0 Rayo Vallecano, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 31 de agosto de 2026.
El Barcelona, situado en la cuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 3 de LaLiga EA Sports en el estadio Spotify Camp Nou ante Rayo este lunes a las 21:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 2 - 0 como local contra Athletic, añadiendo 3 puntos más a los 6 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Rayo ocupa el decimosexto lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Deportivo Alavés, añadiendo 1 punto más a los 1 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Onces iniciales probables
BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Pau Cubarsi, Andreas Christensen, Xavi Espart; Marc Bernal, Pedri, Lamine Yamal, Dani Olmo, Anthony Gordon, Raphinha.
RAYO VALLECANO: Dani Cardenas; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Pelayo Fernandez, Jozhua Vertrouwd; Pathe Ciss, Unai Lopez, Jorge de Frutos, Pedro Diaz, Fran Perez, Sergio Camello.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|22/03/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 1-0
| Rayo
|31/08/2025
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Barcelona
|17/02/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 1-0
| Rayo
|27/08/2024
| LaLiga
| Rayo
| 1-2
| Barcelona
|19/05/2024
| LaLiga
| Barcelona
| 3-0
| Rayo
Últimos Resultados de Barcelona
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|27/08/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 2-0
| Athletic Bilbao
|23/08/2026
| LaLiga
| Elche
| 0-5
| Barcelona
|23/05/2026
| LaLiga
| Valencia
| 3-1
| Barcelona
|17/05/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 3-1
| Betis
|13/05/2026
| LaLiga
| Alavés
| 1-0
| Barcelona
Últimos Resultados de Rayo
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|20/08/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Alavés
|15/08/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 2-1
| Rayo
|23/05/2026
| LaLiga
| Alavés
| 1-2
| Rayo
|17/05/2026
| LaLiga
| Rayo
| 2-0
| Villarreal
|14/05/2026
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Rayo
8' Saque de portería para Rayo Vallecano.
8' Saque de portería para Rayo Vallecano.
8' Barcelona intenta crear peligro.
8' Barcelona intenta crear peligro.
8' Raphinha (Barcelona) saca un córner en corto desde la derecha.
8' Raphinha (Barcelona) saca un córner en corto desde la derecha.
7' Ivan Balliu Rayo Vallecano intercepta un centro dirigido al área.
7' Ivan Balliu Rayo Vallecano intercepta un centro dirigido al área.
7' Ocasión para Andreas Christensen (Barcelona), pero su remate de cabeza sale desviado.
7' Ocasión para Andreas Christensen (Barcelona), pero su remate de cabeza sale desviado.
7' Centro de Lamine Yamal Barcelona que llega con éxito a un compañero en el área.
7' Centro de Lamine Yamal Barcelona que llega con éxito a un compañero en el área.
7' Dani Olmo (Barcelona) ejecuta en corto un córner desde la izquierda.
7' Dani Olmo (Barcelona) ejecuta en corto un córner desde la izquierda.
7' Ivan Balliu rechaza con éxito el disparo.
7' Ivan Balliu rechaza con éxito el disparo.
7' Raphinha lanza el tiro libre, pero el balón es rechazado por la barrera.
7' Raphinha lanza el tiro libre, pero el balón es rechazado por la barrera.
5' Posesión de balón: Barcelona: 74 %, Rayo Vallecano: 26 %.
5' Posesión de balón: Barcelona: 74 %, Rayo Vallecano: 26 %.
6' El árbitro pita tiro libre a Jozhua Vertrouwd (Rayo Vallecano) por zancadillear a Lamine Yamal.
6' El árbitro pita tiro libre a Jozhua Vertrouwd (Rayo Vallecano) por zancadillear a Lamine Yamal.
6' Rayo Vallecano intenta crear peligro.
6' Rayo Vallecano intenta crear peligro.
6' Rayo Vallecano inicia un contraataque.
6' Rayo Vallecano inicia un contraataque.
6' Dani Olmo hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
6' Dani Olmo hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
5' Oscar Valentin hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
5' Oscar Valentin hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
5' Anthony Gordon alivia la presión con un despeje.
5' Anthony Gordon alivia la presión con un despeje.
5' Jozhua Vertrouwd hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
5' Jozhua Vertrouwd hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
5' Dani Olmo (Barcelona) ejecuta en corto un córner desde la izquierda.
5' Dani Olmo (Barcelona) ejecuta en corto un córner desde la izquierda.
5' Ivan Balliu Rayo Vallecano intercepta un centro dirigido al área.
5' Ivan Balliu Rayo Vallecano intercepta un centro dirigido al área.
5' Barcelona intenta crear peligro.
5' Barcelona intenta crear peligro.
5' Gnangoro Bouare rechaza con éxito el disparo.
5' Gnangoro Bouare rechaza con éxito el disparo.
5' Un remate de Pedri es rechazado.
5' Un remate de Pedri es rechazado.
4' Barcelona intenta crear peligro.
4' Barcelona intenta crear peligro.
4' Florian Lejeune alivia la presión con un despeje.
4' Florian Lejeune alivia la presión con un despeje.
4' Barcelona tiene el control del balón.
4' Barcelona tiene el control del balón.
4' Barcelona saca de banda en su mitad del campo.
4' Barcelona saca de banda en su mitad del campo.
3' Rayo Vallecano saca de banda en la mitad del campo rival.
3' Rayo Vallecano saca de banda en la mitad del campo rival.
3' Jules Kounde alivia la presión con un despeje.
3' Jules Kounde alivia la presión con un despeje.
3' Barcelona tiene el control del balón.
3' Barcelona tiene el control del balón.
3' Barcelona saca de banda en la mitad del campo rival.
3' Barcelona saca de banda en la mitad del campo rival.
3' Jozhua Vertrouwd alivia la presión con un despeje.
3' Jozhua Vertrouwd alivia la presión con un despeje.
3' Álvaro García hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
3' Álvaro García hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
3' Barcelona intenta crear peligro.
3' Barcelona intenta crear peligro.
2' Barcelona saca de banda en la mitad del campo rival.
2' Barcelona saca de banda en la mitad del campo rival.
2' Rayo Vallecano tiene el control del balón.
2' Rayo Vallecano tiene el control del balón.
2' Barcelona tiene el control del balón.
2' Barcelona tiene el control del balón.
1' Barcelona saca de banda en la mitad del campo rival.
1' Barcelona saca de banda en la mitad del campo rival.
1' Raphinha alivia la presión con un despeje.
1' Raphinha alivia la presión con un despeje.
1' Rayo Vallecano intenta crear peligro.
1' Rayo Vallecano intenta crear peligro.
1' Unai López (Rayo Vallecano) saca el córner desde la izquierda.
1' Unai López (Rayo Vallecano) saca el córner desde la izquierda.
1' Jules Kounde alivia la presión con un despeje.
1' Jules Kounde alivia la presión con un despeje.
1' Rayo Vallecano intenta crear peligro.
1' Rayo Vallecano intenta crear peligro.
1' Rayo Vallecano saca, y da comienzo el partido.
1' Rayo Vallecano saca, y da comienzo el partido.
1' El árbitro da inicio al encuentro.
1' El árbitro da inicio al encuentro.
0' Bienvenidos a Spotify Camp Nou. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.
0' Bienvenidos a Spotify Camp Nou. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.
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