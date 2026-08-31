Barcelona 0 - 0 Rayo Vallecano, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 31 de agosto de 2026.

El Barcelona, situado en la cuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 3 de LaLiga EA Sports en el estadio Spotify Camp Nou ante Rayo este lunes a las 21:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 2 - 0 como local contra Athletic, añadiendo 3 puntos más a los 6 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Rayo ocupa el decimosexto lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Deportivo Alavés, añadiendo 1 punto más a los 1 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Onces iniciales probables

BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Pau Cubarsi, Andreas Christensen, Xavi Espart; Marc Bernal, Pedri, Lamine Yamal, Dani Olmo, Anthony Gordon, Raphinha.RAYO VALLECANO: Dani Cardenas; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Pelayo Fernandez, Jozhua Vertrouwd; Pathe Ciss, Unai Lopez, Jorge de Frutos, Pedro Diaz, Fran Perez, Sergio Camello.

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21:40 8' Saque de portería para Rayo Vallecano. 8' Saque de portería para Rayo Vallecano. 21:40 8' Barcelona intenta crear peligro. 8' Barcelona intenta crear peligro. 21:40 8' Raphinha (Barcelona) saca un córner en corto desde la derecha. 8' Raphinha (Barcelona) saca un córner en corto desde la derecha. 21:40 7' Ivan Balliu Rayo Vallecano intercepta un centro dirigido al área. 7' Ivan Balliu Rayo Vallecano intercepta un centro dirigido al área. 21:40 7' Ocasión para Andreas Christensen (Barcelona), pero su remate de cabeza sale desviado. 7' Ocasión para Andreas Christensen (Barcelona), pero su remate de cabeza sale desviado. 21:40 7' Centro de Lamine Yamal Barcelona que llega con éxito a un compañero en el área. 7' Centro de Lamine Yamal Barcelona que llega con éxito a un compañero en el área. 21:40 7' Dani Olmo (Barcelona) ejecuta en corto un córner desde la izquierda. 7' Dani Olmo (Barcelona) ejecuta en corto un córner desde la izquierda. 21:40 7' Ivan Balliu rechaza con éxito el disparo. 7' Ivan Balliu rechaza con éxito el disparo. 21:39 7' Raphinha lanza el tiro libre, pero el balón es rechazado por la barrera. 7' Raphinha lanza el tiro libre, pero el balón es rechazado por la barrera. 21:39 5' Posesión de balón: Barcelona: 74 %, Rayo Vallecano: 26 %. 5' Posesión de balón: Barcelona: 74 %, Rayo Vallecano: 26 %. 21:39 6' El árbitro pita tiro libre a Jozhua Vertrouwd (Rayo Vallecano) por zancadillear a Lamine Yamal. 6' El árbitro pita tiro libre a Jozhua Vertrouwd (Rayo Vallecano) por zancadillear a Lamine Yamal. 21:39 6' Rayo Vallecano intenta crear peligro. 6' Rayo Vallecano intenta crear peligro. 21:39 6' Rayo Vallecano inicia un contraataque. 6' Rayo Vallecano inicia un contraataque. 21:39 6' Dani Olmo hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. 6' Dani Olmo hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. 21:39 5' Oscar Valentin hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. 5' Oscar Valentin hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. 21:37 5' Anthony Gordon alivia la presión con un despeje. 5' Anthony Gordon alivia la presión con un despeje. 21:37 5' Jozhua Vertrouwd hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. 5' Jozhua Vertrouwd hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. 21:37 5' Dani Olmo (Barcelona) ejecuta en corto un córner desde la izquierda. 5' Dani Olmo (Barcelona) ejecuta en corto un córner desde la izquierda. 21:37 5' Ivan Balliu Rayo Vallecano intercepta un centro dirigido al área. 5' Ivan Balliu Rayo Vallecano intercepta un centro dirigido al área. 21:37 5' Barcelona intenta crear peligro. 5' Barcelona intenta crear peligro. 21:37 5' Gnangoro Bouare rechaza con éxito el disparo. 5' Gnangoro Bouare rechaza con éxito el disparo. 21:37 5' Un remate de Pedri es rechazado. 5' Un remate de Pedri es rechazado. 21:37 4' Barcelona intenta crear peligro. 4' Barcelona intenta crear peligro. 21:37 4' Florian Lejeune alivia la presión con un despeje. 4' Florian Lejeune alivia la presión con un despeje. 21:36 4' Barcelona tiene el control del balón. 4' Barcelona tiene el control del balón. 21:36 4' Barcelona saca de banda en su mitad del campo. 4' Barcelona saca de banda en su mitad del campo. 21:36 3' Rayo Vallecano saca de banda en la mitad del campo rival. 3' Rayo Vallecano saca de banda en la mitad del campo rival. 21:36 3' Jules Kounde alivia la presión con un despeje. 3' Jules Kounde alivia la presión con un despeje. 21:36 3' Barcelona tiene el control del balón. 3' Barcelona tiene el control del balón. 21:36 3' Barcelona saca de banda en la mitad del campo rival. 3' Barcelona saca de banda en la mitad del campo rival. 21:36 3' Jozhua Vertrouwd alivia la presión con un despeje. 3' Jozhua Vertrouwd alivia la presión con un despeje. 21:36 3' Álvaro García hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. 3' Álvaro García hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. 21:36 3' Barcelona intenta crear peligro. 3' Barcelona intenta crear peligro. 21:36 2' Barcelona saca de banda en la mitad del campo rival. 2' Barcelona saca de banda en la mitad del campo rival. 21:36 2' Rayo Vallecano tiene el control del balón. 2' Rayo Vallecano tiene el control del balón. 21:36 2' Barcelona tiene el control del balón. 2' Barcelona tiene el control del balón. 21:36 1' Barcelona saca de banda en la mitad del campo rival. 1' Barcelona saca de banda en la mitad del campo rival. 21:36 1' Raphinha alivia la presión con un despeje. 1' Raphinha alivia la presión con un despeje. 21:36 1' Rayo Vallecano intenta crear peligro. 1' Rayo Vallecano intenta crear peligro. 21:36 1' Unai López (Rayo Vallecano) saca el córner desde la izquierda. 1' Unai López (Rayo Vallecano) saca el córner desde la izquierda. 21:36 1' Jules Kounde alivia la presión con un despeje. 1' Jules Kounde alivia la presión con un despeje. 21:36 1' Rayo Vallecano intenta crear peligro. 1' Rayo Vallecano intenta crear peligro. 21:36 1' Rayo Vallecano saca, y da comienzo el partido. 1' Rayo Vallecano saca, y da comienzo el partido. 21:36 1' El árbitro da inicio al encuentro. 1' El árbitro da inicio al encuentro. 21:36 0' Bienvenidos a Spotify Camp Nou. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos. 0' Bienvenidos a Spotify Camp Nou. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.