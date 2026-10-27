Ben Shelton - Aleksandar Kovacevic, en directo hoy: sigue el partido de Swiss Indoors Basel

Ben Shelton - Aleksandar Kovacevic: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Swiss Indoors Basel
Ben Shelton - Aleksandar Kovacevic: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Swiss Indoors Basel - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: martes, 27 octubre 2026 17:02
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Madrid, 27 de octubre de 2026.

El tenista estadounidense Ben Shelton(4) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Swiss Indoors Basel al tenista estadounidense Aleksandar Kovacevic(84) este martes no antes de las 18:00.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Ben Shelton

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
11/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final) Ben Shelton 0-2 (6-7, 6-7) Arthur Gea
09/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final) Ben Shelton 2-0 (6-3, 7-6) Daniel Altmaier
19/09/2026 Davis Cup Qualifiers (Final) Jakub Mensik 2-0 (5-6, 6-4, 6-3) Ben Shelton
18/09/2026 Davis Cup Qualifiers (Final) Jiri Lehecka 2-0 (6-4, 6-4) Ben Shelton
13/09/2026 US Open ATP (Final) Alexander Zverev 3-1 (6-3, 7-6, 5-7, 6-2) Ben Shelton

Últimos Resultados de Aleksandar Kovacevic

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
25/10/2026 Swiss Indoors Basel, Qualification (Cuartos de final) Giovanni Mpetshi Perricard 2-0 (7-6, 7-6) Aleksandar Kovacevic
24/10/2026 Swiss Indoors Basel, Qualification (Octavos de final) Aleksandar Kovacevic 2-0 (7-6, 6-3) James Duckworth
20/10/2026 Almaty Open (Dieciseisavos de final) Stefanos Tsitsipas 2-1 (7-6, 3-6, 6-3) Aleksandar Kovacevic
07/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Sesentaicuatroavos de final) Aleksandar Kovacevic 1-2 (7-6, 1-6, 4-6) Matteo Berrettini
29/09/2026 Japan Open Tennis Championships, Qualification (Cuartos de final) Jaume Munar 2-0 (6-2, 6-3) Aleksandar Kovacevic
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