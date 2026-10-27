Ben Shelton - Aleksandar Kovacevic, en directo hoy: sigue el partido de Swiss Indoors Basel

Ben Shelton - Aleksandar Kovacevic: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Swiss Indoors Basel - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 27 de octubre de 2026.

El tenista estadounidense Ben Shelton(4) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Swiss Indoors Basel al tenista estadounidense Aleksandar Kovacevic(84) este martes no antes de las 18:00.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Ben Shelton

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 11/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final) Ben Shelton 0-2 (6-7, 6-7) Arthur Gea 09/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final) Ben Shelton 2-0 (6-3, 7-6) Daniel Altmaier 19/09/2026 Davis Cup Qualifiers (Final) Jakub Mensik 2-0 (5-6, 6-4, 6-3) Ben Shelton 18/09/2026 Davis Cup Qualifiers (Final) Jiri Lehecka 2-0 (6-4, 6-4) Ben Shelton 13/09/2026 US Open ATP (Final) Alexander Zverev 3-1 (6-3, 7-6, 5-7, 6-2) Ben Shelton

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