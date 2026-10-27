Ben Shelton - Aleksandar Kovacevic, en directo hoy: sigue el partido de Swiss Indoors Basel

Ben Shelton - Aleksandar Kovacevic: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Swiss Indoors Basel - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 27 de octubre de 2026.
El tenista estadounidense Ben Shelton(4) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Swiss Indoors Basel al tenista estadounidense Aleksandar Kovacevic(84) este martes no antes de las 18:00.
No hay partidos directos entre ambos jugadores.
Últimos Resultados de Ben Shelton
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|11/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final)
| Ben Shelton
| 0-2 (6-7, 6-7)
| Arthur Gea
|09/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final)
| Ben Shelton
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Daniel Altmaier
|19/09/2026
| Davis Cup Qualifiers (Final)
| Jakub Mensik
| 2-0 (5-6, 6-4, 6-3)
| Ben Shelton
|18/09/2026
| Davis Cup Qualifiers (Final)
| Jiri Lehecka
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Ben Shelton
|13/09/2026
| US Open ATP (Final)
| Alexander Zverev
| 3-1 (6-3, 7-6, 5-7, 6-2)
| Ben Shelton
Últimos Resultados de Aleksandar Kovacevic
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|25/10/2026
| Swiss Indoors Basel, Qualification (Cuartos de final)
| Giovanni Mpetshi Perricard
| 2-0 (7-6, 7-6)
| Aleksandar Kovacevic
|24/10/2026
| Swiss Indoors Basel, Qualification (Octavos de final)
| Aleksandar Kovacevic
| 2-0 (7-6, 6-3)
| James Duckworth
|20/10/2026
| Almaty Open (Dieciseisavos de final)
| Stefanos Tsitsipas
| 2-1 (7-6, 3-6, 6-3)
| Aleksandar Kovacevic
|07/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Sesentaicuatroavos de final)
| Aleksandar Kovacevic
| 1-2 (7-6, 1-6, 4-6)
| Matteo Berrettini
|29/09/2026
| Japan Open Tennis Championships, Qualification (Cuartos de final)
| Jaume Munar
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Aleksandar Kovacevic