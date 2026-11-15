Ben Shelton - Arthur Fils, en directo hoy: sigue el partido de ATP Finals, John McEnroe Group

Ben Shelton - Arthur Fils: resumen y estadísticas del partido de Round Robin de ATP Finals, John McEnroe Group - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 15 de noviembre de 2026.
El tenista estadounidense Ben Shelton(4) se enfrenta en Round Robin del torneo ATP Finals, John McEnroe Group al tenista Francés Arthur Fils(7) este domingo no antes de las 20:30.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|26/10/2024
| Swiss Indoors Basel (Semifinal)
| Ben Shelton
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Arthur Fils
|29/09/2024
| Japan Open Tennis Championships (Cuartos de final)
| Arthur Fils
| 2-1 (7-5, 6-7, 7-6)
| Ben Shelton
|22/09/2023
| Laver Cup (Round Robin)
| Arthur Fils
| 0-2 (6-7, 1-6)
| Ben Shelton
Últimos Resultados de Ben Shelton
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|08/11/2026
| Rolex Paris Masters (Final)
| Ben Shelton
| 0-2 (6-7, 5-7)
| Carlos Alcaraz
|07/11/2026
| Rolex Paris Masters (Semifinal)
| Luca Van Assche
| 1-2 (7-5, 3-6, 4-6)
| Ben Shelton
|06/11/2026
| Rolex Paris Masters (Cuartos de final)
| Ben Shelton
| 2-1 (6-4, 4-6, 6-3)
| Tommy Paul
|05/11/2026
| Rolex Paris Masters (Octavos de final)
| Ben Shelton
| 2-1 (3-6, 6-4, 7-6)
| Arthur Rinderknech
|03/11/2026
| Rolex Paris Masters (Dieciseisavos de final)
| Ben Shelton
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Cameron Norrie
Últimos Resultados de Arthur Fils
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|05/11/2026
| Rolex Paris Masters (Octavos de final)
| Arthur Fils
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Taylor Fritz
|04/11/2026
| Rolex Paris Masters (Dieciseisavos de final)
| Arthur Fils
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Tomas Machac
|30/10/2026
| Swiss Indoors Basel (Cuartos de final)
| Taylor Fritz
| 1-0 (6-2, 2-0)
| Arthur Fils
|29/10/2026
| Swiss Indoors Basel (Octavos de final)
| Alex Michelsen
| 1-2 (6-4, 3-6, 6-7)
| Arthur Fils
|27/10/2026
| Swiss Indoors Basel (Dieciseisavos de final)
| Giovanni Mpetshi Perricard
| 0-2 (6-7, 5-7)
| Arthur Fils