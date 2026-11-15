Ben Shelton - Arthur Fils, en directo hoy: sigue el partido de ATP Finals, John McEnroe Group

Ben Shelton - Arthur Fils: resumen y estadísticas del partido de Round Robin de ATP Finals, John McEnroe Group
Ben Shelton - Arthur Fils: resumen y estadísticas del partido de Round Robin de ATP Finals, John McEnroe Group - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 15 noviembre 2026 19:30
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Madrid, 15 de noviembre de 2026.

El tenista estadounidense Ben Shelton(4) se enfrenta en Round Robin del torneo ATP Finals, John McEnroe Group al tenista Francés Arthur Fils(7) este domingo no antes de las 20:30.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
26/10/2024 Swiss Indoors Basel (Semifinal) Ben Shelton 2-0 (6-3, 7-6) Arthur Fils
29/09/2024 Japan Open Tennis Championships (Cuartos de final) Arthur Fils 2-1 (7-5, 6-7, 7-6) Ben Shelton
22/09/2023 Laver Cup (Round Robin) Arthur Fils 0-2 (6-7, 1-6) Ben Shelton

Últimos Resultados de Ben Shelton

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
08/11/2026 Rolex Paris Masters (Final) Ben Shelton 0-2 (6-7, 5-7) Carlos Alcaraz
07/11/2026 Rolex Paris Masters (Semifinal) Luca Van Assche 1-2 (7-5, 3-6, 4-6) Ben Shelton
06/11/2026 Rolex Paris Masters (Cuartos de final) Ben Shelton 2-1 (6-4, 4-6, 6-3) Tommy Paul
05/11/2026 Rolex Paris Masters (Octavos de final) Ben Shelton 2-1 (3-6, 6-4, 7-6) Arthur Rinderknech
03/11/2026 Rolex Paris Masters (Dieciseisavos de final) Ben Shelton 2-0 (6-3, 6-4) Cameron Norrie

Últimos Resultados de Arthur Fils

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
05/11/2026 Rolex Paris Masters (Octavos de final) Arthur Fils 0-2 (3-6, 4-6) Taylor Fritz
04/11/2026 Rolex Paris Masters (Dieciseisavos de final) Arthur Fils 2-0 (6-3, 7-6) Tomas Machac
30/10/2026 Swiss Indoors Basel (Cuartos de final) Taylor Fritz 1-0 (6-2, 2-0) Arthur Fils
29/10/2026 Swiss Indoors Basel (Octavos de final) Alex Michelsen 1-2 (6-4, 3-6, 6-7) Arthur Fils
27/10/2026 Swiss Indoors Basel (Dieciseisavos de final) Giovanni Mpetshi Perricard 0-2 (6-7, 5-7) Arthur Fils
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