Ben Shelton - Arthur Gea, en directo hoy: sigue el partido de Shanghai Rolex Masters

Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 11 octubre 2026 6:22
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Madrid, 11 de octubre de 2026.

El tenista estadounidense Ben Shelton(4) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Shanghai Rolex Masters al tenista Francés Arthur Gea(56) este domingo no antes de las 06:00.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Ben Shelton

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
09/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final) Ben Shelton 2-0 (6-3, 7-6) Daniel Altmaier
19/09/2026 Davis Cup Qualifiers (Final) Jakub Mensik 2-0 (5-6, 6-4, 6-3) Ben Shelton
18/09/2026 Davis Cup Qualifiers (Final) Jiri Lehecka 2-0 (6-4, 6-4) Ben Shelton
13/09/2026 US Open ATP (Final) Alexander Zverev 3-1 (6-3, 7-6, 5-7, 6-2) Ben Shelton
12/09/2026 US Open ATP (Semifinal) Frances Tiafoe 1-3 (6-4, 3-6, 3-6, 5-7) Ben Shelton

Últimos Resultados de Arthur Gea

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
09/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final) Arthur Gea 2-1 (6-4, 3-6, 6-1) Ugo Humbert
07/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Sesentaicuatroavos de final) Arthur Gea 2-1 (6-7, 6-1, 6-2) Jaime Faria
02/10/2026 China Open (Octavos de final) Hubert Hurkacz 2-1 (7-6, 6-7, 6-2) Arthur Gea
30/09/2026 China Open (Dieciseisavos de final) Zhizhen Zhang 0-2 (4-6, 3-6) Arthur Gea
29/09/2026 China Open, Qualification (Cuartos de final) Tomas Machac 0-2 (3-6, 4-6) Arthur Gea

Ben Shelton se lleva el juego y domina ahora 2-1.

Ben Shelton se lleva el juego y domina ahora 2-1.

Arthur Gea gana el punto de juego, igualando el marcador 1-1.

Arthur Gea gana el punto de juego, igualando el marcador 1-1.

Ben Shelton gana el primer juego y domina 1-0

Ben Shelton gana el primer juego y domina 1-0

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