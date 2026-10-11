Ben Shelton - Arthur Gea, en directo hoy: sigue el partido de Shanghai Rolex Masters

Madrid, 11 de octubre de 2026.
El tenista estadounidense Ben Shelton(4) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Shanghai Rolex Masters al tenista Francés Arthur Gea(56) este domingo no antes de las 06:00.
No hay partidos directos entre ambos jugadores.
Últimos Resultados de Ben Shelton
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|09/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final)
| Ben Shelton
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Daniel Altmaier
|19/09/2026
| Davis Cup Qualifiers (Final)
| Jakub Mensik
| 2-0 (5-6, 6-4, 6-3)
| Ben Shelton
|18/09/2026
| Davis Cup Qualifiers (Final)
| Jiri Lehecka
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Ben Shelton
|13/09/2026
| US Open ATP (Final)
| Alexander Zverev
| 3-1 (6-3, 7-6, 5-7, 6-2)
| Ben Shelton
|12/09/2026
| US Open ATP (Semifinal)
| Frances Tiafoe
| 1-3 (6-4, 3-6, 3-6, 5-7)
| Ben Shelton
Últimos Resultados de Arthur Gea
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|09/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final)
| Arthur Gea
| 2-1 (6-4, 3-6, 6-1)
| Ugo Humbert
|07/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Sesentaicuatroavos de final)
| Arthur Gea
| 2-1 (6-7, 6-1, 6-2)
| Jaime Faria
|02/10/2026
| China Open (Octavos de final)
| Hubert Hurkacz
| 2-1 (7-6, 6-7, 6-2)
| Arthur Gea
|30/09/2026
| China Open (Dieciseisavos de final)
| Zhizhen Zhang
| 0-2 (4-6, 3-6)
| Arthur Gea
|29/09/2026
| China Open, Qualification (Cuartos de final)
| Tomas Machac
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Arthur Gea