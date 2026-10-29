Cameron Norrie - Daniil Medvedev, en directo hoy: sigue el partido de Erste Bank Open

Madrid, 29 de octubre de 2026.
El tenista británico Cameron Norrie(41) se enfrenta en Octavos de final del torneo Erste Bank Open al tenista ruso Daniil Medvedev(5) este jueves no antes de las 13:30.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|26/09/2025
| China Open (Dieciseisavos de final)
| Daniil Medvedev
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Cameron Norrie
|27/05/2025
| Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Daniil Medvedev
| 2-3 (5-7, 3-6, 6-4, 6-1, 5-7)
| Cameron Norrie
|09/05/2025
| Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final)
| Cameron Norrie
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Daniil Medvedev
|25/03/2024
| Miami Open (Dieciseisavos de final)
| Cameron Norrie
| 0-2 (5-7, 1-6)
| Daniil Medvedev
Últimos Resultados de Cameron Norrie
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|27/10/2026
| Erste Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Cameron Norrie
| 2-0 (6-4, 6-1)
| Francisco Cerundolo
|20/10/2026
| Lyon Open (Dieciseisavos de final)
| Benjamin Bonzi
| 2-1 (6-3, 3-6, 6-3)
| Cameron Norrie
|08/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Sesentaicuatroavos de final)
| Cameron Norrie
| 1-2 (3-6, 6-3, 4-6)
| Dalibor Svrcina
|01/10/2026
| China Open (Dieciseisavos de final)
| Alexander Zverev
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Cameron Norrie
|30/08/2026
| US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Luca Van Assche
| 3-1 (6-7, 6-2, 6-2, 6-3)
| Cameron Norrie
Últimos Resultados de Daniil Medvedev
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|28/10/2026
| Erste Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Daniel Merida Aguilar
| 0-2 (6-7, 1-6)
| Daniil Medvedev
|25/10/2026
| Almaty Open (Final)
| Daniil Medvedev
| 2-1 (6-7, 6-1, 6-3)
| Nikoloz Basilashvili
|24/10/2026
| Almaty Open (Semifinal)
| Daniil Medvedev
| 1-0 (6-3, 0-0)
| Alexander Bublik
|23/10/2026
| Almaty Open (Cuartos de final)
| Daniil Medvedev
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Terence Atmane
|22/10/2026
| Almaty Open (Octavos de final)
| Daniil Medvedev
| 2-0 (6-2, 6-1)
| Sho Shimabukuro