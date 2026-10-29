Cameron Norrie - Daniil Medvedev, en directo hoy: sigue el partido de Erste Bank Open

Europa Press Deportes
Actualizado: jueves, 29 octubre 2026 14:02
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Madrid, 29 de octubre de 2026.

El tenista británico Cameron Norrie(41) se enfrenta en Octavos de final del torneo Erste Bank Open al tenista ruso Daniil Medvedev(5) este jueves no antes de las 13:30.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
26/09/2025 China Open (Dieciseisavos de final) Daniil Medvedev 2-0 (6-3, 6-4) Cameron Norrie
27/05/2025 Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final) Daniil Medvedev 2-3 (5-7, 3-6, 6-4, 6-1, 5-7) Cameron Norrie
09/05/2025 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Cameron Norrie 0-2 (4-6, 2-6) Daniil Medvedev
25/03/2024 Miami Open (Dieciseisavos de final) Cameron Norrie 0-2 (5-7, 1-6) Daniil Medvedev

Últimos Resultados de Cameron Norrie

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
27/10/2026 Erste Bank Open (Dieciseisavos de final) Cameron Norrie 2-0 (6-4, 6-1) Francisco Cerundolo
20/10/2026 Lyon Open (Dieciseisavos de final) Benjamin Bonzi 2-1 (6-3, 3-6, 6-3) Cameron Norrie
08/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Sesentaicuatroavos de final) Cameron Norrie 1-2 (3-6, 6-3, 4-6) Dalibor Svrcina
01/10/2026 China Open (Dieciseisavos de final) Alexander Zverev 2-0 (7-6, 6-4) Cameron Norrie
30/08/2026 US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Luca Van Assche 3-1 (6-7, 6-2, 6-2, 6-3) Cameron Norrie

Últimos Resultados de Daniil Medvedev

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
28/10/2026 Erste Bank Open (Dieciseisavos de final) Daniel Merida Aguilar 0-2 (6-7, 1-6) Daniil Medvedev
25/10/2026 Almaty Open (Final) Daniil Medvedev 2-1 (6-7, 6-1, 6-3) Nikoloz Basilashvili
24/10/2026 Almaty Open (Semifinal) Daniil Medvedev 1-0 (6-3, 0-0) Alexander Bublik
23/10/2026 Almaty Open (Cuartos de final) Daniil Medvedev 2-0 (6-4, 6-4) Terence Atmane
22/10/2026 Almaty Open (Octavos de final) Daniil Medvedev 2-0 (6-2, 6-1) Sho Shimabukuro

Daniil Medvedev convierte el punto de juego y ahora está 2-3 por detrás.

Daniil Medvedev convierte el punto de juego y ahora está 2-3 por detrás.

Cameron Norrie se lleva el juego y domina ahora 3-1.

Cameron Norrie se lleva el juego y domina ahora 3-1.

Cameron Norrie rompe el servicio de Daniil Medvedev y se pone 2-1 por delante.

Cameron Norrie rompe el servicio de Daniil Medvedev y se pone 2-1 por delante.

Cameron Norrie gana el punto de juego, igualando el marcador 1-1.

Cameron Norrie gana el punto de juego, igualando el marcador 1-1.

Daniil Medvedev gana el primer juego y domina 1-0

Daniil Medvedev gana el primer juego y domina 1-0

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