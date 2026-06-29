Camilo Ugo Carabelli - Daniel Merida Aguilar, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon ATP

Camilo Ugo Carabelli - Daniel Merida Aguilar: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Wimbledon ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 29 de junio de 2026.

El tenista argentino Camilo Ugo Carabelli(59) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Wimbledon ATP al tenista español Daniel Merida Aguilar(84) este lunes no antes de las 14:00.

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-Últimos Resultados de Camilo Ugo Carabelli.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 27/05/2026 Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final) Camilo Ugo Carabelli 1-3 (1-6, 6-1, 3-6, 6-7) Andrey Rublev 25/05/2026 Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final) Emilio Nava 0-3 (6-7, 3-6, 3-6) Camilo Ugo Carabelli 21/05/2026 Hamburg European Open (Cuartos de final) Aleksandar Kovacevic 2-1 (6-4, 6-7, 6-2) Camilo Ugo Carabelli 20/05/2026 Hamburg European Open (Octavos de final) Camilo Ugo Carabelli 2-0 (7-6, 7-6) Frances Tiafoe 18/05/2026 Hamburg European Open (Dieciseisavos de final) Kamil Majchrzak 1-2 (6-1, 2-6, 3-6) Camilo Ugo Carabelli

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