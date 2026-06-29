Camilo Ugo Carabelli - Daniel Merida Aguilar, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon ATP

Camilo Ugo Carabelli - Daniel Merida Aguilar: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Wimbledon ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 29 de junio de 2026.
El tenista argentino Camilo Ugo Carabelli(59) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Wimbledon ATP al tenista español Daniel Merida Aguilar(84) este lunes no antes de las 14:00.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Camilo Ugo Carabelli.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|27/05/2026
| Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final)
| Camilo Ugo Carabelli
| 1-3 (1-6, 6-1, 3-6, 6-7)
| Andrey Rublev
|25/05/2026
| Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Emilio Nava
| 0-3 (6-7, 3-6, 3-6)
| Camilo Ugo Carabelli
|21/05/2026
| Hamburg European Open (Cuartos de final)
| Aleksandar Kovacevic
| 2-1 (6-4, 6-7, 6-2)
| Camilo Ugo Carabelli
|20/05/2026
| Hamburg European Open (Octavos de final)
| Camilo Ugo Carabelli
| 2-0 (7-6, 7-6)
| Frances Tiafoe
|18/05/2026
| Hamburg European Open (Dieciseisavos de final)
| Kamil Majchrzak
| 1-2 (6-1, 2-6, 3-6)
| Camilo Ugo Carabelli
-Últimos Resultados de Daniel Merida Aguilar.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|13/06/2026
| HSBC Championships, Qualification (Octavos de final)
| Martin Damm
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Daniel Merida Aguilar
|07/06/2026
| Perugia (Final)
| Henrique Rocha
| 2-0 (7-6, 6-3)
| Daniel Merida Aguilar
|06/06/2026
| Perugia (Semifinal)
| Daniel Merida Aguilar
| 2-1 (6-3, 5-7, 6-3)
| Andrea Pellegrino
|05/06/2026
| Perugia (Cuartos de final)
| Pablo Llamas Ruiz
| 0-2 (1-6, 2-6)
| Daniel Merida Aguilar
|03/06/2026
| Perugia (Octavos de final)
| Liam Broady
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Daniel Merida Aguilar