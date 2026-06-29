Camilo Ugo Carabelli - Daniel Merida Aguilar, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon ATP

Camilo Ugo Carabelli - Daniel Merida Aguilar: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Wimbledon ATP
Camilo Ugo Carabelli - Daniel Merida Aguilar: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Wimbledon ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: lunes, 29 junio 2026 13:02
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Madrid, 29 de junio de 2026.

El tenista argentino Camilo Ugo Carabelli(59) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Wimbledon ATP al tenista español Daniel Merida Aguilar(84) este lunes no antes de las 14:00.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Camilo Ugo Carabelli.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
27/05/2026 Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final) Camilo Ugo Carabelli 1-3 (1-6, 6-1, 3-6, 6-7) Andrey Rublev
25/05/2026 Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final) Emilio Nava 0-3 (6-7, 3-6, 3-6) Camilo Ugo Carabelli
21/05/2026 Hamburg European Open (Cuartos de final) Aleksandar Kovacevic 2-1 (6-4, 6-7, 6-2) Camilo Ugo Carabelli
20/05/2026 Hamburg European Open (Octavos de final) Camilo Ugo Carabelli 2-0 (7-6, 7-6) Frances Tiafoe
18/05/2026 Hamburg European Open (Dieciseisavos de final) Kamil Majchrzak 1-2 (6-1, 2-6, 3-6) Camilo Ugo Carabelli

-Últimos Resultados de Daniel Merida Aguilar.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
13/06/2026 HSBC Championships, Qualification (Octavos de final) Martin Damm 2-0 (6-3, 6-2) Daniel Merida Aguilar
07/06/2026 Perugia (Final) Henrique Rocha 2-0 (7-6, 6-3) Daniel Merida Aguilar
06/06/2026 Perugia (Semifinal) Daniel Merida Aguilar 2-1 (6-3, 5-7, 6-3) Andrea Pellegrino
05/06/2026 Perugia (Cuartos de final) Pablo Llamas Ruiz 0-2 (1-6, 2-6) Daniel Merida Aguilar
03/06/2026 Perugia (Octavos de final) Liam Broady 0-2 (4-6, 2-6) Daniel Merida Aguilar

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