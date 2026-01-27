Carlos Alcaraz - Alex de Minaur, en directo hoy: sigue el partido de Australian Open ATP

Carlos Alcaraz - Alex de Minaur: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Australian Open ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 27 de enero de 2026.
El tenista Español Carlos Alcaraz(1) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Australian Open ATP al tenista Australiano Alex de Minaur(6) este martes a las 10:30.
###WidgetTenis###
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|09/11/2025
| ATP World Tour Finals, Jimmy Connors Group (Round Robin)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (7-6, 6-2)
| Alex de Minaur
|18/04/2025
| Barcelona Open (Cuartos de final)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (7-5, 6-3)
| Alex de Minaur
|09/02/2025
| Rotterdam Open (Final)
| Carlos Alcaraz
| 2-1 (6-4, 3-6, 6-2)
| Alex de Minaur
|25/06/2023
| Queen's Club Championships (Final)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Alex de Minaur
-Últimos Resultados de Carlos Alcaraz.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|25/01/2026
| Australian Open ATP (Octavos de final)
| Carlos Alcaraz
| 3-0 (7-6, 6-4, 7-5)
| Tommy Paul
|23/01/2026
| Australian Open ATP (Dieciseisavos de final)
| Carlos Alcaraz
| 3-0 (6-2, 6-4, 6-1)
| Corentin Moutet
|21/01/2026
| Australian Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Carlos Alcaraz
| 3-0 (7-6, 6-3, 6-2)
| Yannick Hanfmann
|18/01/2026
| Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Carlos Alcaraz
| 3-0 (6-3, 7-6, 6-2)
| Adam Walton
|16/11/2025
| ATP World Tour Finals, Final Stage (Final)
| Carlos Alcaraz
| 0-2 (6-7, 5-7)
| Jannik Sinner
-Últimos Resultados de Alex de Minaur.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|25/01/2026
| Australian Open ATP (Octavos de final)
| Alexander Bublik
| 0-3 (4-6, 1-6, 1-6)
| Alex de Minaur
|23/01/2026
| Australian Open ATP (Dieciseisavos de final)
| Frances Tiafoe
| 0-3 (3-6, 4-6, 5-7)
| Alex de Minaur
|21/01/2026
| Australian Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Hamad Medjedovic
| 1-3 (7-6, 2-6, 2-6, 1-6)
| Alex de Minaur
|19/01/2026
| Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Mackenzie McDonald
| 0-3 (2-6, 2-6, 3-6)
| Alex de Minaur
|09/01/2026
| United Cup, Final Stage (Cuartos de final)
| Alex de Minaur
| 2-1 (6-4, 4-6, 6-4)
| Hubert Hurkacz