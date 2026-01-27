Carlos Alcaraz - Alex de Minaur, en directo hoy: sigue el partido de Australian Open ATP

Carlos Alcaraz - Alex de Minaur: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Australian Open ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 27 de enero de 2026.

El tenista Español Carlos Alcaraz(1) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Australian Open ATP al tenista Australiano Alex de Minaur(6) este martes a las 10:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 09/11/2025 ATP World Tour Finals, Jimmy Connors Group (Round Robin) Carlos Alcaraz 2-0 (7-6, 6-2) Alex de Minaur 18/04/2025 Barcelona Open (Cuartos de final) Carlos Alcaraz 2-0 (7-5, 6-3) Alex de Minaur 09/02/2025 Rotterdam Open (Final) Carlos Alcaraz 2-1 (6-4, 3-6, 6-2) Alex de Minaur 25/06/2023 Queen's Club Championships (Final) Carlos Alcaraz 2-0 (6-4, 6-4) Alex de Minaur

-Últimos Resultados de Carlos Alcaraz.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 25/01/2026 Australian Open ATP (Octavos de final) Carlos Alcaraz 3-0 (7-6, 6-4, 7-5) Tommy Paul 23/01/2026 Australian Open ATP (Dieciseisavos de final) Carlos Alcaraz 3-0 (6-2, 6-4, 6-1) Corentin Moutet 21/01/2026 Australian Open ATP (Treintaidosavos de final) Carlos Alcaraz 3-0 (7-6, 6-3, 6-2) Yannick Hanfmann 18/01/2026 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Carlos Alcaraz 3-0 (6-3, 7-6, 6-2) Adam Walton 16/11/2025 ATP World Tour Finals, Final Stage (Final) Carlos Alcaraz 0-2 (6-7, 5-7) Jannik Sinner

-Últimos Resultados de Alex de Minaur.