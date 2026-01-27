Carlos Alcaraz - Alex de Minaur, en directo hoy: sigue el partido de Australian Open ATP

Carlos Alcaraz - Alex de Minaur: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Australian Open ATP
Carlos Alcaraz - Alex de Minaur: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Australian Open ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: martes, 27 enero 2026 9:32
Seguir en

Madrid, 27 de enero de 2026.

El tenista Español Carlos Alcaraz(1) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Australian Open ATP al tenista Australiano Alex de Minaur(6) este martes a las 10:30.

###WidgetTenis###

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
09/11/2025 ATP World Tour Finals, Jimmy Connors Group (Round Robin) Carlos Alcaraz 2-0 (7-6, 6-2) Alex de Minaur
18/04/2025 Barcelona Open (Cuartos de final) Carlos Alcaraz 2-0 (7-5, 6-3) Alex de Minaur
09/02/2025 Rotterdam Open (Final) Carlos Alcaraz 2-1 (6-4, 3-6, 6-2) Alex de Minaur
25/06/2023 Queen's Club Championships (Final) Carlos Alcaraz 2-0 (6-4, 6-4) Alex de Minaur

-Últimos Resultados de Carlos Alcaraz.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
25/01/2026 Australian Open ATP (Octavos de final) Carlos Alcaraz 3-0 (7-6, 6-4, 7-5) Tommy Paul
23/01/2026 Australian Open ATP (Dieciseisavos de final) Carlos Alcaraz 3-0 (6-2, 6-4, 6-1) Corentin Moutet
21/01/2026 Australian Open ATP (Treintaidosavos de final) Carlos Alcaraz 3-0 (7-6, 6-3, 6-2) Yannick Hanfmann
18/01/2026 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Carlos Alcaraz 3-0 (6-3, 7-6, 6-2) Adam Walton
16/11/2025 ATP World Tour Finals, Final Stage (Final) Carlos Alcaraz 0-2 (6-7, 5-7) Jannik Sinner

-Últimos Resultados de Alex de Minaur.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
25/01/2026 Australian Open ATP (Octavos de final) Alexander Bublik 0-3 (4-6, 1-6, 1-6) Alex de Minaur
23/01/2026 Australian Open ATP (Dieciseisavos de final) Frances Tiafoe 0-3 (3-6, 4-6, 5-7) Alex de Minaur
21/01/2026 Australian Open ATP (Treintaidosavos de final) Hamad Medjedovic 1-3 (7-6, 2-6, 2-6, 1-6) Alex de Minaur
19/01/2026 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Mackenzie McDonald 0-3 (2-6, 2-6, 3-6) Alex de Minaur
09/01/2026 United Cup, Final Stage (Cuartos de final) Alex de Minaur 2-1 (6-4, 4-6, 6-4) Hubert Hurkacz

Contador

Contenido patrocinado