Carlos Alcaraz - Arthur Fils, en directo hoy: sigue el partido de Qatar Open

Carlos Alcaraz - Arthur Fils: resumen y estadísticas del partido de Final de Qatar Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 21 de febrero de 2026.
El tenista Español Carlos Alcaraz(1) se enfrenta en Final del torneo Qatar Open al tenista Francés Arthur Fils(40) este sábado a las 19:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|19/04/2025
| Barcelona Open (Semifinal)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Arthur Fils
|11/04/2025
| Rolex Monte Carlo Masters (Cuartos de final)
| Arthur Fils
| 1-2 (6-4, 5-7, 3-6)
| Carlos Alcaraz
-Últimos Resultados de Carlos Alcaraz.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|20/02/2026
| Qatar Open (Semifinal)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Andrey Rublev
|19/02/2026
| Qatar Open (Cuartos de final)
| Carlos Alcaraz
| 2-1 (6-7, 6-4, 6-3)
| Karen Khachanov
|18/02/2026
| Qatar Open (Octavos de final)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (6-2, 7-5)
| Valentin Royer
|17/02/2026
| Qatar Open (Dieciseisavos de final)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (6-4, 7-6)
| Arthur Rinderknech
|01/02/2026
| Australian Open ATP (Final)
| Carlos Alcaraz
| 3-1 (2-6, 6-2, 6-3, 7-5)
| Novak Djokovic
-Últimos Resultados de Arthur Fils.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|20/02/2026
| Qatar Open (Semifinal)
| Arthur Fils
| 2-0 (6-4, 7-6)
| Jakub Mensik
|19/02/2026
| Qatar Open (Cuartos de final)
| Jiri Lehecka
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Arthur Fils
|18/02/2026
| Qatar Open (Octavos de final)
| Arthur Fils
| 2-0 (6-1, 7-6)
| Quentin Halys
|16/02/2026
| Qatar Open (Dieciseisavos de final)
| Arthur Fils
| 2-1 (6-7, 6-3, 6-4)
| Kamil Majchrzak
|10/02/2026
| Rotterdam Open (Dieciseisavos de final)
| Alex de Minaur
| 2-0 (7-6, 6-2)
| Arthur Fils