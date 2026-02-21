Carlos Alcaraz - Arthur Fils, en directo hoy: sigue el partido de Qatar Open

Carlos Alcaraz - Arthur Fils: resumen y estadísticas del partido de Final de Qatar Open
Carlos Alcaraz - Arthur Fils: resumen y estadísticas del partido de Final de Qatar Open
Europa Press Deportes
Publicado: sábado, 21 febrero 2026 18:02
Madrid, 21 de febrero de 2026.

El tenista Español Carlos Alcaraz(1) se enfrenta en Final del torneo Qatar Open al tenista Francés Arthur Fils(40) este sábado a las 19:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
19/04/2025 Barcelona Open (Semifinal) Carlos Alcaraz 2-0 (6-2, 6-4) Arthur Fils
11/04/2025 Rolex Monte Carlo Masters (Cuartos de final) Arthur Fils 1-2 (6-4, 5-7, 3-6) Carlos Alcaraz

-Últimos Resultados de Carlos Alcaraz.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
20/02/2026 Qatar Open (Semifinal) Carlos Alcaraz 2-0 (7-6, 6-4) Andrey Rublev
19/02/2026 Qatar Open (Cuartos de final) Carlos Alcaraz 2-1 (6-7, 6-4, 6-3) Karen Khachanov
18/02/2026 Qatar Open (Octavos de final) Carlos Alcaraz 2-0 (6-2, 7-5) Valentin Royer
17/02/2026 Qatar Open (Dieciseisavos de final) Carlos Alcaraz 2-0 (6-4, 7-6) Arthur Rinderknech
01/02/2026 Australian Open ATP (Final) Carlos Alcaraz 3-1 (2-6, 6-2, 6-3, 7-5) Novak Djokovic

-Últimos Resultados de Arthur Fils.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
20/02/2026 Qatar Open (Semifinal) Arthur Fils 2-0 (6-4, 7-6) Jakub Mensik
19/02/2026 Qatar Open (Cuartos de final) Jiri Lehecka 0-2 (3-6, 3-6) Arthur Fils
18/02/2026 Qatar Open (Octavos de final) Arthur Fils 2-0 (6-1, 7-6) Quentin Halys
16/02/2026 Qatar Open (Dieciseisavos de final) Arthur Fils 2-1 (6-7, 6-3, 6-4) Kamil Majchrzak
10/02/2026 Rotterdam Open (Dieciseisavos de final) Alex de Minaur 2-0 (7-6, 6-2) Arthur Fils

