Carlos Alcaraz - Cameron Norrie, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Carlos Alcaraz - Cameron Norrie: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de BNP Paribas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 13 de marzo de 2026.

El tenista Español Carlos Alcaraz(1) se enfrenta en Cuartos de final del torneo BNP Paribas Open al tenista Británico Cameron Norrie(29) este viernes a las 03:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 28/10/2025 Rolex Paris Masters (Dieciseisavos de final) Carlos Alcaraz 1-2 (6-4, 3-6, 4-6) Cameron Norrie 08/07/2025 Wimbledon ATP (Cuartos de final) Cameron Norrie 0-3 (2-6, 3-6, 3-6) Carlos Alcaraz 26/02/2023 Rio Open (Final) Carlos Alcaraz 1-2 (7-5, 4-6, 5-7) Cameron Norrie 19/02/2023 Argentina Open (Final) Carlos Alcaraz 2-0 (6-3, 7-5) Cameron Norrie

-Últimos Resultados de Carlos Alcaraz.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 11/03/2026 BNP Paribas Open (Octavos de final) Carlos Alcaraz 2-0 (6-1, 7-6) Casper Ruud 10/03/2026 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Carlos Alcaraz 2-1 (6-7, 6-3, 6-2) Arthur Rinderknech 08/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Carlos Alcaraz 2-0 (6-2, 6-3) Grigor Dimitrov 21/02/2026 Qatar Open (Final) Carlos Alcaraz 2-0 (6-2, 6-1) Arthur Fils 20/02/2026 Qatar Open (Semifinal) Carlos Alcaraz 2-0 (7-6, 6-4) Andrey Rublev

-Últimos Resultados de Cameron Norrie.