Carlos Alcaraz - Cameron Norrie, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Carlos Alcaraz - Cameron Norrie: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de BNP Paribas Open
Carlos Alcaraz - Cameron Norrie: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de BNP Paribas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: viernes, 13 marzo 2026 2:01
Seguir en

Madrid, 13 de marzo de 2026.

El tenista Español Carlos Alcaraz(1) se enfrenta en Cuartos de final del torneo BNP Paribas Open al tenista Británico Cameron Norrie(29) este viernes a las 03:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
28/10/2025 Rolex Paris Masters (Dieciseisavos de final) Carlos Alcaraz 1-2 (6-4, 3-6, 4-6) Cameron Norrie
08/07/2025 Wimbledon ATP (Cuartos de final) Cameron Norrie 0-3 (2-6, 3-6, 3-6) Carlos Alcaraz
26/02/2023 Rio Open (Final) Carlos Alcaraz 1-2 (7-5, 4-6, 5-7) Cameron Norrie
19/02/2023 Argentina Open (Final) Carlos Alcaraz 2-0 (6-3, 7-5) Cameron Norrie

-Últimos Resultados de Carlos Alcaraz.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
11/03/2026 BNP Paribas Open (Octavos de final) Carlos Alcaraz 2-0 (6-1, 7-6) Casper Ruud
10/03/2026 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Carlos Alcaraz 2-1 (6-7, 6-3, 6-2) Arthur Rinderknech
08/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Carlos Alcaraz 2-0 (6-2, 6-3) Grigor Dimitrov
21/02/2026 Qatar Open (Final) Carlos Alcaraz 2-0 (6-2, 6-1) Arthur Fils
20/02/2026 Qatar Open (Semifinal) Carlos Alcaraz 2-0 (7-6, 6-4) Andrey Rublev

-Últimos Resultados de Cameron Norrie.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
11/03/2026 BNP Paribas Open (Octavos de final) Rinky Hijikata 0-2 (4-6, 2-6) Cameron Norrie
09/03/2026 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Cameron Norrie 2-0 (6-4, 6-4) Alex de Minaur
08/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Cameron Norrie 2-0 (6-2, 6-3) Mackenzie McDonald
24/02/2026 Mexican Open (Dieciseisavos de final) Rafael Jodar 2-0 (6-3, 6-2) Cameron Norrie
11/02/2026 Rotterdam Open (Octavos de final) Christopher O'Connell 2-0 (7-6, 6-4) Cameron Norrie

