Carlos Alcaraz - Cameron Norrie, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Carlos Alcaraz - Cameron Norrie: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de BNP Paribas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 13 de marzo de 2026.
El tenista Español Carlos Alcaraz(1) se enfrenta en Cuartos de final del torneo BNP Paribas Open al tenista Británico Cameron Norrie(29) este viernes a las 03:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|28/10/2025
| Rolex Paris Masters (Dieciseisavos de final)
| Carlos Alcaraz
| 1-2 (6-4, 3-6, 4-6)
| Cameron Norrie
|08/07/2025
| Wimbledon ATP (Cuartos de final)
| Cameron Norrie
| 0-3 (2-6, 3-6, 3-6)
| Carlos Alcaraz
|26/02/2023
| Rio Open (Final)
| Carlos Alcaraz
| 1-2 (7-5, 4-6, 5-7)
| Cameron Norrie
|19/02/2023
| Argentina Open (Final)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (6-3, 7-5)
| Cameron Norrie
-Últimos Resultados de Carlos Alcaraz.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|11/03/2026
| BNP Paribas Open (Octavos de final)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (6-1, 7-6)
| Casper Ruud
|10/03/2026
| BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final)
| Carlos Alcaraz
| 2-1 (6-7, 6-3, 6-2)
| Arthur Rinderknech
|08/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Grigor Dimitrov
|21/02/2026
| Qatar Open (Final)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (6-2, 6-1)
| Arthur Fils
|20/02/2026
| Qatar Open (Semifinal)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Andrey Rublev
-Últimos Resultados de Cameron Norrie.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|11/03/2026
| BNP Paribas Open (Octavos de final)
| Rinky Hijikata
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Cameron Norrie
|09/03/2026
| BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final)
| Cameron Norrie
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Alex de Minaur
|08/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Cameron Norrie
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Mackenzie McDonald
|24/02/2026
| Mexican Open (Dieciseisavos de final)
| Rafael Jodar
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Cameron Norrie
|11/02/2026
| Rotterdam Open (Octavos de final)
| Christopher O'Connell
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Cameron Norrie