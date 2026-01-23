Carlos Alcaraz - Corentin Moutet, en directo hoy: sigue el partido de Australian Open ATP

Carlos Alcaraz - Corentin Moutet: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Australian Open ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 23 de enero de 2026.
El tenista Español Carlos Alcaraz(1) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Australian Open ATP al tenista Francés Corentin Moutet(37) este viernes a las 03:30.
###WidgetTenis###
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Carlos Alcaraz.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|21/01/2026
| Australian Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Carlos Alcaraz
| 3-0 (7-6, 6-3, 6-2)
| Yannick Hanfmann
|18/01/2026
| Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Carlos Alcaraz
| 3-0 (6-3, 7-6, 6-2)
| Adam Walton
|16/11/2025
| ATP World Tour Finals, Final Stage (Final)
| Carlos Alcaraz
| 0-2 (6-7, 5-7)
| Jannik Sinner
|15/11/2025
| ATP World Tour Finals, Final Stage (Semifinal)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Felix Auger-Aliassime
|13/11/2025
| ATP World Tour Finals, Jimmy Connors Group (Round Robin)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (6-4, 6-1)
| Lorenzo Musetti
-Últimos Resultados de Corentin Moutet.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|21/01/2026
| Australian Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Michael Zheng
| 1-2 (6-3, 1-6, 3-6, 0-2)
| Corentin Moutet
|18/01/2026
| Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Tristan Schoolkate
| 0-3 (4-6, 6-7, 3-6)
| Corentin Moutet
|18/11/2025
| Davis Cup Finals, Final Stage (Cuartos de final)
| Corentin Moutet
| 1-2 (6-2, 5-7, 5-7)
| Raphael Collignon
|04/11/2025
| Open de Moselle (Dieciseisavos de final)
| Corentin Moutet
| 1-2 (6-3, 6-7, 6-7)
| Aleksandar Vukic
|29/10/2025
| Rolex Paris Masters (Dieciseisavos de final)
| Corentin Moutet
| 0-2 (3-6, 5-7)
| Alexander Bublik