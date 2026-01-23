Carlos Alcaraz - Corentin Moutet, en directo hoy: sigue el partido de Australian Open ATP

Carlos Alcaraz - Corentin Moutet: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Australian Open ATP
Publicado: viernes, 23 enero 2026 2:32
Madrid, 23 de enero de 2026.

El tenista Español Carlos Alcaraz(1) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Australian Open ATP al tenista Francés Corentin Moutet(37) este viernes a las 03:30.

-Últimos Resultados de Carlos Alcaraz.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
21/01/2026 Australian Open ATP (Treintaidosavos de final) Carlos Alcaraz 3-0 (7-6, 6-3, 6-2) Yannick Hanfmann
18/01/2026 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Carlos Alcaraz 3-0 (6-3, 7-6, 6-2) Adam Walton
16/11/2025 ATP World Tour Finals, Final Stage (Final) Carlos Alcaraz 0-2 (6-7, 5-7) Jannik Sinner
15/11/2025 ATP World Tour Finals, Final Stage (Semifinal) Carlos Alcaraz 2-0 (6-2, 6-4) Felix Auger-Aliassime
13/11/2025 ATP World Tour Finals, Jimmy Connors Group (Round Robin) Carlos Alcaraz 2-0 (6-4, 6-1) Lorenzo Musetti

-Últimos Resultados de Corentin Moutet.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
21/01/2026 Australian Open ATP (Treintaidosavos de final) Michael Zheng 1-2 (6-3, 1-6, 3-6, 0-2) Corentin Moutet
18/01/2026 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Tristan Schoolkate 0-3 (4-6, 6-7, 3-6) Corentin Moutet
18/11/2025 Davis Cup Finals, Final Stage (Cuartos de final) Corentin Moutet 1-2 (6-2, 5-7, 5-7) Raphael Collignon
04/11/2025 Open de Moselle (Dieciseisavos de final) Corentin Moutet 1-2 (6-3, 6-7, 6-7) Aleksandar Vukic
29/10/2025 Rolex Paris Masters (Dieciseisavos de final) Corentin Moutet 0-2 (3-6, 5-7) Alexander Bublik

