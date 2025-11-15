Carlos Alcaraz - Felix Auger-Aliassime, en directo hoy: sigue el partido de ATP Finals, Final Stage

Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 15 noviembre 2025 19:32

Madrid, 15 de noviembre de 2025.

El tenista Español Carlos Alcaraz(1) se enfrenta en Semifinal del torneo ATP Finals, Final Stage al tenista Canadiense Felix Auger-Aliassime(8) este sábado a las 20:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
02/06/2024 Roland Garros ATP (Octavos de final) Felix Auger-Aliassime 0-3 (3-6, 3-6, 1-6) Carlos Alcaraz
10/03/2024 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Felix Auger-Aliassime 0-2 (2-6, 3-6) Carlos Alcaraz
17/03/2023 BNP Paribas Open (Cuartos de final) Carlos Alcaraz 2-0 (6-4, 6-4) Felix Auger-Aliassime

-Últimos Resultados de Carlos Alcaraz.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
13/11/2025 ATP World Tour Finals, Jimmy Connors Group (Round Robin) Carlos Alcaraz 2-0 (6-4, 6-1) Lorenzo Musetti
11/11/2025 ATP World Tour Finals, Jimmy Connors Group (Round Robin) Carlos Alcaraz 2-1 (6-7, 7-5, 6-3) Taylor Fritz
09/11/2025 ATP World Tour Finals, Jimmy Connors Group (Round Robin) Carlos Alcaraz 2-0 (7-6, 6-2) Alex de Minaur
28/10/2025 Rolex Paris Masters (Dieciseisavos de final) Carlos Alcaraz 1-2 (6-4, 3-6, 4-6) Cameron Norrie
18/10/2025 Six Kings Slam (Final) Carlos Alcaraz 0-2 (2-6, 4-6) Jannik Sinner

-Últimos Resultados de Felix Auger-Aliassime.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
14/11/2025 ATP World Tour Finals, Bjorn Borg Group (Round Robin) Alexander Zverev 0-2 (4-6, 6-7) Felix Auger-Aliassime
12/11/2025 ATP World Tour Finals, Bjorn Borg Group (Round Robin) Ben Shelton 1-2 (6-4, 6-7, 5-7) Felix Auger-Aliassime
10/11/2025 ATP World Tour Finals, Bjorn Borg Group (Round Robin) Jannik Sinner 2-0 (7-5, 6-1) Felix Auger-Aliassime
02/11/2025 Rolex Paris Masters (Final) Felix Auger-Aliassime 0-2 (4-6, 6-7) Jannik Sinner
01/11/2025 Rolex Paris Masters (Semifinal) Felix Auger-Aliassime 2-0 (7-6, 6-4) Alexander Bublik

