Carlos Alcaraz - Felix Auger-Aliassime, en directo hoy: sigue el partido de ATP Finals, Final Stage

Madrid, 15 de noviembre de 2025.
El tenista Español Carlos Alcaraz(1) se enfrenta en Semifinal del torneo ATP Finals, Final Stage al tenista Canadiense Felix Auger-Aliassime(8) este sábado a las 20:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|02/06/2024
| Roland Garros ATP (Octavos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 0-3 (3-6, 3-6, 1-6)
| Carlos Alcaraz
|10/03/2024
| BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 0-2 (2-6, 3-6)
| Carlos Alcaraz
|17/03/2023
| BNP Paribas Open (Cuartos de final)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Felix Auger-Aliassime
-Últimos Resultados de Carlos Alcaraz.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|13/11/2025
| ATP World Tour Finals, Jimmy Connors Group (Round Robin)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (6-4, 6-1)
| Lorenzo Musetti
|11/11/2025
| ATP World Tour Finals, Jimmy Connors Group (Round Robin)
| Carlos Alcaraz
| 2-1 (6-7, 7-5, 6-3)
| Taylor Fritz
|09/11/2025
| ATP World Tour Finals, Jimmy Connors Group (Round Robin)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (7-6, 6-2)
| Alex de Minaur
|28/10/2025
| Rolex Paris Masters (Dieciseisavos de final)
| Carlos Alcaraz
| 1-2 (6-4, 3-6, 4-6)
| Cameron Norrie
|18/10/2025
| Six Kings Slam (Final)
| Carlos Alcaraz
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Jannik Sinner
-Últimos Resultados de Felix Auger-Aliassime.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|14/11/2025
| ATP World Tour Finals, Bjorn Borg Group (Round Robin)
| Alexander Zverev
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Felix Auger-Aliassime
|12/11/2025
| ATP World Tour Finals, Bjorn Borg Group (Round Robin)
| Ben Shelton
| 1-2 (6-4, 6-7, 5-7)
| Felix Auger-Aliassime
|10/11/2025
| ATP World Tour Finals, Bjorn Borg Group (Round Robin)
| Jannik Sinner
| 2-0 (7-5, 6-1)
| Felix Auger-Aliassime
|02/11/2025
| Rolex Paris Masters (Final)
| Felix Auger-Aliassime
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Jannik Sinner
|01/11/2025
| Rolex Paris Masters (Semifinal)
| Felix Auger-Aliassime
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Alexander Bublik