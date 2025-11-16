Carlos Alcaraz - Jannik Sinner, en directo hoy: sigue el partido de ATP Finals, Final Stage

Madrid, 16 de noviembre de 2025.
El tenista Español Carlos Alcaraz(1) se enfrenta en Final del torneo ATP Finals, Final Stage al tenista Italiano Jannik Sinner(2) este domingo a las 18:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|18/10/2025
| Six Kings Slam (Final)
| Carlos Alcaraz
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Jannik Sinner
|07/09/2025
| US Open ATP (Final)
| Jannik Sinner
| 1-3 (2-6, 6-3, 1-6, 4-6)
| Carlos Alcaraz
|18/08/2025
| Cincinnati Open (Final)
| Jannik Sinner
| 0-0 (0-5)
| Carlos Alcaraz
|13/07/2025
| Wimbledon ATP (Final)
| Jannik Sinner
| 3-1 (4-6, 6-4, 6-4, 6-4)
| Carlos Alcaraz
|08/06/2025
| Roland Garros ATP (Final)
| Jannik Sinner
| 2-3 (6-4, 7-6, 4-6, 6-7, 6-7)
| Carlos Alcaraz
-Últimos Resultados de Carlos Alcaraz.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|15/11/2025
| ATP World Tour Finals, Final Stage (Semifinal)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Felix Auger-Aliassime
|13/11/2025
| ATP World Tour Finals, Jimmy Connors Group (Round Robin)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (6-4, 6-1)
| Lorenzo Musetti
|11/11/2025
| ATP World Tour Finals, Jimmy Connors Group (Round Robin)
| Carlos Alcaraz
| 2-1 (6-7, 7-5, 6-3)
| Taylor Fritz
|09/11/2025
| ATP World Tour Finals, Jimmy Connors Group (Round Robin)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (7-6, 6-2)
| Alex de Minaur
|28/10/2025
| Rolex Paris Masters (Dieciseisavos de final)
| Carlos Alcaraz
| 1-2 (6-4, 3-6, 4-6)
| Cameron Norrie
-Últimos Resultados de Jannik Sinner.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|15/11/2025
| ATP World Tour Finals, Final Stage (Semifinal)
| Jannik Sinner
| 2-0 (7-5, 6-2)
| Alex de Minaur
|14/11/2025
| ATP World Tour Finals, Bjorn Borg Group (Round Robin)
| Jannik Sinner
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Ben Shelton
|12/11/2025
| ATP World Tour Finals, Bjorn Borg Group (Round Robin)
| Jannik Sinner
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Alexander Zverev
|10/11/2025
| ATP World Tour Finals, Bjorn Borg Group (Round Robin)
| Jannik Sinner
| 2-0 (7-5, 6-1)
| Felix Auger-Aliassime
|02/11/2025
| Rolex Paris Masters (Final)
| Felix Auger-Aliassime
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Jannik Sinner