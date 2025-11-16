Carlos Alcaraz - Jannik Sinner, en directo hoy: sigue el partido de ATP Finals, Final Stage

Carlos Alcaraz - Jannik Sinner: resumen y estadísticas del partido de Final de ATP Finals, Final Stage
Carlos Alcaraz - Jannik Sinner: resumen y estadísticas del partido de Final de ATP Finals, Final Stage - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Europa Press Deportes
Publicado: domingo, 16 noviembre 2025 17:02

Madrid, 16 de noviembre de 2025.

El tenista Español Carlos Alcaraz(1) se enfrenta en Final del torneo ATP Finals, Final Stage al tenista Italiano Jannik Sinner(2) este domingo a las 18:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
18/10/2025 Six Kings Slam (Final) Carlos Alcaraz 0-2 (2-6, 4-6) Jannik Sinner
07/09/2025 US Open ATP (Final) Jannik Sinner 1-3 (2-6, 6-3, 1-6, 4-6) Carlos Alcaraz
18/08/2025 Cincinnati Open (Final) Jannik Sinner 0-0 (0-5) Carlos Alcaraz
13/07/2025 Wimbledon ATP (Final) Jannik Sinner 3-1 (4-6, 6-4, 6-4, 6-4) Carlos Alcaraz
08/06/2025 Roland Garros ATP (Final) Jannik Sinner 2-3 (6-4, 7-6, 4-6, 6-7, 6-7) Carlos Alcaraz

-Últimos Resultados de Carlos Alcaraz.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
15/11/2025 ATP World Tour Finals, Final Stage (Semifinal) Carlos Alcaraz 2-0 (6-2, 6-4) Felix Auger-Aliassime
13/11/2025 ATP World Tour Finals, Jimmy Connors Group (Round Robin) Carlos Alcaraz 2-0 (6-4, 6-1) Lorenzo Musetti
11/11/2025 ATP World Tour Finals, Jimmy Connors Group (Round Robin) Carlos Alcaraz 2-1 (6-7, 7-5, 6-3) Taylor Fritz
09/11/2025 ATP World Tour Finals, Jimmy Connors Group (Round Robin) Carlos Alcaraz 2-0 (7-6, 6-2) Alex de Minaur
28/10/2025 Rolex Paris Masters (Dieciseisavos de final) Carlos Alcaraz 1-2 (6-4, 3-6, 4-6) Cameron Norrie

-Últimos Resultados de Jannik Sinner.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
15/11/2025 ATP World Tour Finals, Final Stage (Semifinal) Jannik Sinner 2-0 (7-5, 6-2) Alex de Minaur
14/11/2025 ATP World Tour Finals, Bjorn Borg Group (Round Robin) Jannik Sinner 2-0 (6-3, 7-6) Ben Shelton
12/11/2025 ATP World Tour Finals, Bjorn Borg Group (Round Robin) Jannik Sinner 2-0 (6-4, 6-3) Alexander Zverev
10/11/2025 ATP World Tour Finals, Bjorn Borg Group (Round Robin) Jannik Sinner 2-0 (7-5, 6-1) Felix Auger-Aliassime
02/11/2025 Rolex Paris Masters (Final) Felix Auger-Aliassime 0-2 (4-6, 6-7) Jannik Sinner

