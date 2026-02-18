Carlos Alcaraz - Valentin Royer, en directo hoy: sigue el partido de Qatar Open

Carlos Alcaraz - Valentin Royer: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Qatar Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 18 de febrero de 2026.
El tenista Español Carlos Alcaraz(1) se enfrenta en Octavos de final del torneo Qatar Open al tenista Francés Valentin Royer(60) este miércoles a las 19:00.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Carlos Alcaraz.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|17/02/2026
| Qatar Open (Dieciseisavos de final)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (6-4, 7-6)
| Arthur Rinderknech
|01/02/2026
| Australian Open ATP (Final)
| Carlos Alcaraz
| 3-1 (2-6, 6-2, 6-3, 7-5)
| Novak Djokovic
|30/01/2026
| Australian Open ATP (Semifinal)
| Carlos Alcaraz
| 3-2 (6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-5)
| Alexander Zverev
|27/01/2026
| Australian Open ATP (Cuartos de final)
| Carlos Alcaraz
| 3-0 (7-5, 6-2, 6-1)
| Alex de Minaur
|25/01/2026
| Australian Open ATP (Octavos de final)
| Carlos Alcaraz
| 3-0 (7-6, 6-4, 7-5)
| Tommy Paul
-Últimos Resultados de Valentin Royer.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|16/02/2026
| Qatar Open (Dieciseisavos de final)
| Valentin Royer
| 2-0 (6-0, 6-3)
| Pierre-Hugues Herbert
|09/02/2026
| Rotterdam Open (Dieciseisavos de final)
| Valentin Royer
| 1-2 (4-6, 6-4, 6-7)
| Christopher O'Connell
|03/02/2026
| Open Sud de France (Dieciseisavos de final)
| Valentin Royer
| 1-2 (6-7, 7-6, 2-6)
| Arthur Fils
|20/01/2026
| Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Valentin Royer
| 1-3 (6-7, 7-5, 1-6, 3-6)
| Taylor Fritz
|12/01/2026
| ASB Classic (Dieciseisavos de final)
| Francisco Comesana
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Valentin Royer