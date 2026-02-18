Carlos Alcaraz - Valentin Royer, en directo hoy: sigue el partido de Qatar Open

Carlos Alcaraz - Valentin Royer: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Qatar Open
Carlos Alcaraz - Valentin Royer: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Qatar Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
miércoles, 18 febrero 2026
Seguir en

Madrid, 18 de febrero de 2026.

El tenista Español Carlos Alcaraz(1) se enfrenta en Octavos de final del torneo Qatar Open al tenista Francés Valentin Royer(60) este miércoles a las 19:00.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Carlos Alcaraz.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
17/02/2026 Qatar Open (Dieciseisavos de final) Carlos Alcaraz 2-0 (6-4, 7-6) Arthur Rinderknech
01/02/2026 Australian Open ATP (Final) Carlos Alcaraz 3-1 (2-6, 6-2, 6-3, 7-5) Novak Djokovic
30/01/2026 Australian Open ATP (Semifinal) Carlos Alcaraz 3-2 (6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-5) Alexander Zverev
27/01/2026 Australian Open ATP (Cuartos de final) Carlos Alcaraz 3-0 (7-5, 6-2, 6-1) Alex de Minaur
25/01/2026 Australian Open ATP (Octavos de final) Carlos Alcaraz 3-0 (7-6, 6-4, 7-5) Tommy Paul

-Últimos Resultados de Valentin Royer.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
16/02/2026 Qatar Open (Dieciseisavos de final) Valentin Royer 2-0 (6-0, 6-3) Pierre-Hugues Herbert
09/02/2026 Rotterdam Open (Dieciseisavos de final) Valentin Royer 1-2 (4-6, 6-4, 6-7) Christopher O'Connell
03/02/2026 Open Sud de France (Dieciseisavos de final) Valentin Royer 1-2 (6-7, 7-6, 2-6) Arthur Fils
20/01/2026 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Valentin Royer 1-3 (6-7, 7-5, 1-6, 3-6) Taylor Fritz
12/01/2026 ASB Classic (Dieciseisavos de final) Francisco Comesana 2-0 (6-4, 6-4) Valentin Royer

