Celta de Vigo - Athletic de Bilbao, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Publicado: domingo, 14 diciembre 2025 11:16
Madrid, 14 de diciembre de 2025.

El Celta de Vigo, situado en la décima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 16 de LaLiga EA Sports en el Abanca Balaidos ante el Athletic este domingo a las 16:15 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 2 contra el Real Madrid, añadiendo 3 puntos más a los 19 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Athletic ocupa el séptimo lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada en su estadio contra el Atlético, añadiendo 3 puntos más a los 23 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 43 17
2 Champions Real Madrid 36 16
3 Champions Villarreal 35 15
4 Champions Atlético 34 17
5 Europa League Espanyol 30 16
6 Conference League Betis 24 15
7 Permanencia Athletic Bilbao 23 16
10 Permanencia Celta 19 15
18 Descenso Girona 15 16
19 Descenso Real Oviedo 10 15
20 Descenso Levante 9 15

-Onces iniciales probables.
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Manu Fernandez, Carl Starfelt, Marcos Alonso; Javi Rueda, Miguel Roman, Ilaix Moriba, Oscar Mingueza; Iago Aspas, Bryan Zaragoza, Ferran Jutgla.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Jesus Areso, Daniel Vivian, Aitor Paredes, Yuri Berchiche; Oihan Sancet, Inigo Ruiz de Galarreta, Mikel Jauregizar, Alex Berenguer, Nico Williams, Gorka Guruzeta.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
19/01/2025 LaLiga Celta 1-2 Athletic Bilbao
22/09/2024 LaLiga Athletic Bilbao 3-1 Celta
15/05/2024 LaLiga Celta 2-1 Athletic Bilbao
10/11/2023 LaLiga Athletic Bilbao 4-3 Celta
20/05/2023 LaLiga Athletic Bilbao 2-1 Celta

-Últimos Resultados del Celta de Vigo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
07/12/2025 LaLiga Real Madrid 0-2 Celta
30/11/2025 LaLiga Celta 0-1 Espanyol
22/11/2025 LaLiga Alavés 0-1 Celta
09/11/2025 LaLiga Celta 2-4 Barcelona
02/11/2025 LaLiga Levante 1-2 Celta

-Últimos Resultados del Athletic.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
10/12/2025 Champions Athletic Bilbao 0-0 Paris Saint-Germain
06/12/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Atlético
03/12/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-3 Real Madrid
29/11/2025 LaLiga Levante 0-2 Athletic Bilbao
25/11/2025 Champions Slavia Prague 0-0 Athletic Bilbao

