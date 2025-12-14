Celta de Vigo - Athletic de Bilbao, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Celta de Vigo - Athletic: resumen y estadísticas del partido de la jornada 16 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)

Madrid, 14 de diciembre de 2025.

El Celta de Vigo, situado en la décima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 16 de LaLiga EA Sports en el Abanca Balaidos ante el Athletic este domingo a las 16:15 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 2 contra el Real Madrid, añadiendo 3 puntos más a los 19 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Athletic ocupa el séptimo lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada en su estadio contra el Atlético, añadiendo 3 puntos más a los 23 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 43 17 2 Champions Real Madrid 36 16 3 Champions Villarreal 35 15 4 Champions Atlético 34 17 5 Europa League Espanyol 30 16 6 Conference League Betis 24 15 7 Permanencia Athletic Bilbao 23 16 10 Permanencia Celta 19 15 18 Descenso Girona 15 16 19 Descenso Real Oviedo 10 15 20 Descenso Levante 9 15

-Onces iniciales probables.

CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Manu Fernandez, Carl Starfelt, Marcos Alonso; Javi Rueda, Miguel Roman, Ilaix Moriba, Oscar Mingueza; Iago Aspas, Bryan Zaragoza, Ferran Jutgla.

ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Jesus Areso, Daniel Vivian, Aitor Paredes, Yuri Berchiche; Oihan Sancet, Inigo Ruiz de Galarreta, Mikel Jauregizar, Alex Berenguer, Nico Williams, Gorka Guruzeta.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 19/01/2025 LaLiga Celta 1-2 Athletic Bilbao 22/09/2024 LaLiga Athletic Bilbao 3-1 Celta 15/05/2024 LaLiga Celta 2-1 Athletic Bilbao 10/11/2023 LaLiga Athletic Bilbao 4-3 Celta 20/05/2023 LaLiga Athletic Bilbao 2-1 Celta

-Últimos Resultados del Celta de Vigo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 07/12/2025 LaLiga Real Madrid 0-2 Celta 30/11/2025 LaLiga Celta 0-1 Espanyol 22/11/2025 LaLiga Alavés 0-1 Celta 09/11/2025 LaLiga Celta 2-4 Barcelona 02/11/2025 LaLiga Levante 1-2 Celta

-Últimos Resultados del Athletic.