Celta de Vigo - Barcelona, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Celta de Vigo - Barcelona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 12 de LaLiga EA Sports
Actualizado: domingo, 9 noviembre 2025 20:16

Madrid, 9 de noviembre de 2025.

El Celta de Vigo, situado en la decimotercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 12 de LaLiga EA Sports en el Abanca Balaidos ante el Barcelona este domingo a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 2 contra el Levante, añadiendo 3 puntos más a los 13 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Barcelona ocupa el tercero lugar, llega tras la victoria por 3 - 1 cosechada en su estadio contra el Elche, añadiendo 3 puntos más a los 25 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Manu Fernandez, Carl Starfelt, Marcos Alonso; Oscar Mingueza, Hugo Sotelo, Ilaix Moriba, Sergio Carreira; Ferran Jutgla, Borja Iglesias, Pablo Duran.
BARCELONA: Wojciech Szczesny; Eric Garcia, Ronald Araujo, Pau Cubarsi, Alejandro Balde; Frenkie de Jong, Marc Casado, Fermin Lopez; Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Marcus Rashford.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
19/04/2025 LaLiga Barcelona 4-3 Celta
23/11/2024 LaLiga Celta 2-2 Barcelona
17/02/2024 LaLiga Celta 1-2 Barcelona
23/09/2023 LaLiga Barcelona 3-2 Celta
04/06/2023 LaLiga Celta 2-1 Barcelona

-Últimos Resultados del Celta de Vigo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
02/11/2025 LaLiga Levante 1-2 Celta
26/10/2025 LaLiga Osasuna 2-3 Celta
19/10/2025 LaLiga Celta 1-1 Real Sociedad
05/10/2025 LaLiga Celta 1-1 Atlético
28/09/2025 LaLiga Elche 2-1 Celta

-Últimos Resultados del Barcelona.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
05/11/2025 Champions Brujas 3-3 Barcelona
02/11/2025 LaLiga Barcelona 3-1 Elche
26/10/2025 LaLiga Real Madrid 2-1 Barcelona
21/10/2025 Champions Barcelona 6-1 Olympiacos
18/10/2025 LaLiga Barcelona 2-1 Girona

