Celta de Vigo - Barcelona, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 9 de noviembre de 2025.
El Celta de Vigo, situado en la decimotercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 12 de LaLiga EA Sports en el Abanca Balaidos ante el Barcelona este domingo a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 2 contra el Levante, añadiendo 3 puntos más a los 13 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Barcelona ocupa el tercero lugar, llega tras la victoria por 3 - 1 cosechada en su estadio contra el Elche, añadiendo 3 puntos más a los 25 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Manu Fernandez, Carl Starfelt, Marcos Alonso; Oscar Mingueza, Hugo Sotelo, Ilaix Moriba, Sergio Carreira; Ferran Jutgla, Borja Iglesias, Pablo Duran.
BARCELONA: Wojciech Szczesny; Eric Garcia, Ronald Araujo, Pau Cubarsi, Alejandro Balde; Frenkie de Jong, Marc Casado, Fermin Lopez; Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Marcus Rashford.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|19/04/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 4-3
| Celta
|23/11/2024
| LaLiga
| Celta
| 2-2
| Barcelona
|17/02/2024
| LaLiga
| Celta
| 1-2
| Barcelona
|23/09/2023
| LaLiga
| Barcelona
| 3-2
| Celta
|04/06/2023
| LaLiga
| Celta
| 2-1
| Barcelona
-Últimos Resultados del Celta de Vigo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|02/11/2025
| LaLiga
| Levante
| 1-2
| Celta
|26/10/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-3
| Celta
|19/10/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Real Sociedad
|05/10/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Atlético
|28/09/2025
| LaLiga
| Elche
| 2-1
| Celta
-Últimos Resultados del Barcelona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|05/11/2025
| Champions
| Brujas
| 3-3
| Barcelona
|02/11/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 3-1
| Elche
|26/10/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-1
| Barcelona
|21/10/2025
| Champions
| Barcelona
| 6-1
| Olympiacos
|18/10/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 2-1
| Girona