Celta de Vigo - Elche, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 3 mayo 2026 13:15
Madrid, 3 de mayo de 2026.

El Celta de Vigo, situado en la sexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 34 de LaLiga EA Sports en el estadio Abanca Balaidos ante el Elche este domingo a las 14:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra el Villarreal, sin poder sumar más puntos a los 44 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Elche ocupa el decimocuarto lugar, llega tras la victoria de 1 - 2 cosechada contra el Real Oviedo, añadiendo 3 puntos más a los 38 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Yoel Lago, Alvaro Nunez; Javi Rueda, Fer Lopez, Sergio Carreira, Ilaix Moriba; Hugo Alvarez, Ferran Jutgla, Iago Aspas.
ELCHE: Matias Dituro; John Donald, David Affengruber, Pedro Bigas; Tete Morente, Marc Aguado, Aleix Febas, Gonzalo Villar, Adria Pedrosa; Alvaro Rodriguez, Andre Silva.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
28/09/2025 LaLiga Elche 2-1 Celta
26/04/2023 LaLiga Celta 1-0 Elche
06/01/2023 LaLiga Elche 0-1 Celta

-Últimos Resultados del Celta de Vigo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
26/04/2026 LaLiga Villarreal 2-1 Celta
22/04/2026 LaLiga Barcelona 1-0 Celta
12/04/2026 LaLiga Celta 0-3 Real Oviedo
05/04/2026 LaLiga Valencia 2-3 Celta
22/03/2026 LaLiga Celta 3-4 Alavés

-Últimos Resultados del Elche.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
26/04/2026 LaLiga Real Oviedo 1-2 Elche
22/04/2026 LaLiga Elche 3-2 Atlético
11/04/2026 LaLiga Elche 1-0 Valencia
03/04/2026 LaLiga Rayo 1-0 Elche
21/03/2026 LaLiga Elche 2-1 Mallorca

