Celta de Vigo - Elche, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 3 de mayo de 2026.
El Celta de Vigo, situado en la sexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 34 de LaLiga EA Sports en el estadio Abanca Balaidos ante el Elche este domingo a las 14:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra el Villarreal, sin poder sumar más puntos a los 44 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Elche ocupa el decimocuarto lugar, llega tras la victoria de 1 - 2 cosechada contra el Real Oviedo, añadiendo 3 puntos más a los 38 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Yoel Lago, Alvaro Nunez; Javi Rueda, Fer Lopez, Sergio Carreira, Ilaix Moriba; Hugo Alvarez, Ferran Jutgla, Iago Aspas.
ELCHE: Matias Dituro; John Donald, David Affengruber, Pedro Bigas; Tete Morente, Marc Aguado, Aleix Febas, Gonzalo Villar, Adria Pedrosa; Alvaro Rodriguez, Andre Silva.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|28/09/2025
| LaLiga
| Elche
| 2-1
| Celta
|26/04/2023
| LaLiga
| Celta
| 1-0
| Elche
|06/01/2023
| LaLiga
| Elche
| 0-1
| Celta
-Últimos Resultados del Celta de Vigo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|26/04/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 2-1
| Celta
|22/04/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 1-0
| Celta
|12/04/2026
| LaLiga
| Celta
| 0-3
| Real Oviedo
|05/04/2026
| LaLiga
| Valencia
| 2-3
| Celta
|22/03/2026
| LaLiga
| Celta
| 3-4
| Alavés
-Últimos Resultados del Elche.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|26/04/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-2
| Elche
|22/04/2026
| LaLiga
| Elche
| 3-2
| Atlético
|11/04/2026
| LaLiga
| Elche
| 1-0
| Valencia
|03/04/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-0
| Elche
|21/03/2026
| LaLiga
| Elche
| 2-1
| Mallorca