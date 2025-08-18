Celta de Vigo - Getafe, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 18 de agosto de 2025.
El Celta de Vigo, situado en la antepenúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 1 de LaLiga EA Sports en el Abanca Balaidos ante el Getafe este domingo a las 17:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 0 - 2 en su estadio contra el Getafe, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Getafe ocupa el tercero lugar, llega tras la victoria de 0 - 2 cosechada contra el Celta, añadiendo 3 puntos más a los 3 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Yoel Lago, Marcos Alonso; Oscar Mingueza, Fran Beltran, Ilaix Moriba, Mihailo Ristic; Iago Aspas, Ferran Jutgla, Williot Swedberg.
GETAFE: David Soria; Ismael Bekhoucha, Juan Iglesias, Djene, Diego Rico, Davinchi; Mario Martin, Luis Milla, Mauro Arambarri; Adrian Liso, Chrisantus Uche.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/08/2025
| LaLiga
| Celta
| 0-2
| Getafe
|24/05/2025
| LaLiga
| Getafe
| 1-2
| Celta
|04/11/2024
| LaLiga
| Celta
| 1-0
| Getafe
|11/02/2024
| LaLiga
| Getafe
| 3-2
| Celta
|08/10/2023
| LaLiga
| Celta
| 2-2
| Getafe
-Últimos Resultados del Celta de Vigo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/08/2025
| LaLiga
| Celta
| 0-2
| Getafe
|24/05/2025
| LaLiga
| Getafe
| 1-2
| Celta
|18/05/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-2
| Rayo
|13/05/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-1
| Celta
|10/05/2025
| LaLiga
| Celta
| 3-2
| Sevilla
-Últimos Resultados del Getafe.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/08/2025
| LaLiga
| Celta
| 0-2
| Getafe
|24/05/2025
| LaLiga
| Getafe
| 1-2
| Celta
|18/05/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 1-2
| Getafe
|15/05/2025
| LaLiga
| Getafe
| 0-2
| Athletic Bilbao
|10/05/2025
| LaLiga
| Valencia
| 3-0
| Getafe