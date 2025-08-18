Celta de Vigo - Getafe, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 18 de agosto de 2025.

El Celta de Vigo, situado en la antepenúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 1 de LaLiga EA Sports en el Abanca Balaidos ante el Getafe este domingo a las 17:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 0 - 2 en su estadio contra el Getafe, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Getafe ocupa el tercero lugar, llega tras la victoria de 0 - 2 cosechada contra el Celta, añadiendo 3 puntos más a los 3 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Yoel Lago, Marcos Alonso; Oscar Mingueza, Fran Beltran, Ilaix Moriba, Mihailo Ristic; Iago Aspas, Ferran Jutgla, Williot Swedberg.

GETAFE: David Soria; Ismael Bekhoucha, Juan Iglesias, Djene, Diego Rico, Davinchi; Mario Martin, Luis Milla, Mauro Arambarri; Adrian Liso, Chrisantus Uche.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 17/08/2025 LaLiga Celta 0-2 Getafe 24/05/2025 LaLiga Getafe 1-2 Celta 04/11/2024 LaLiga Celta 1-0 Getafe 11/02/2024 LaLiga Getafe 3-2 Celta 08/10/2023 LaLiga Celta 2-2 Getafe

-Últimos Resultados del Celta de Vigo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 17/08/2025 LaLiga Celta 0-2 Getafe 24/05/2025 LaLiga Getafe 1-2 Celta 18/05/2025 LaLiga Celta 1-2 Rayo 13/05/2025 LaLiga Real Sociedad 0-1 Celta 10/05/2025 LaLiga Celta 3-2 Sevilla

-Últimos Resultados del Getafe.