Celta de Vigo - Levante, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Celta de Vigo - Levante: resumen y estadísticas del partido de la jornada 36 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Celta de Vigo - Levante: resumen y estadísticas del partido de la jornada 36 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: martes, 12 mayo 2026 14:03
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Madrid, 12 de mayo de 2026.

El Celta de Vigo, situado en la sexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 36 de LaLiga EA Sports en el Abanca Balaidos ante el Levante este martes a las 19:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 1 contra el Atlético, añadiendo 3 puntos más a los 50 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Levante ocupa el penúltimo lugar, llega tras la victoria por 3 - 2 cosechada en su estadio contra el Osasuna, añadiendo 3 puntos más a los 36 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 91 35
2 Champions Real Madrid 77 35
3 Champions Villarreal 69 35
4 Champions Atlético 63 35
5 Champions Betis 54 35
6 Europa League Celta 50 35
7 Conference League Getafe 45 35
18 Descenso Alavés 37 35
19 Descenso Levante 36 35
20 Descenso Real Oviedo 29 35

-Onces iniciales probables.
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Yoel Lago, Marcos Alonso; Javi Rueda, Hugo Sotelo, Ilaix Moriba, Sergio Carreira, Iago Aspas, Ferran Jutgla, Borja Iglesias.
LEVANTE: Mathew Ryan; Diego Pampin, Jeremy Toljan, Matias Moreno, Adrian De La Fuente; Roger Brugue, Kervin Arriaga, Jon Olasagasti, Victor Garcia, Pablo Martinez, Carlos Espi.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
02/11/2025 LaLiga Levante 1-2 Celta

-Últimos Resultados del Celta de Vigo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
09/05/2026 LaLiga Atlético 0-1 Celta
03/05/2026 LaLiga Celta 3-1 Elche
26/04/2026 LaLiga Villarreal 2-1 Celta
22/04/2026 LaLiga Barcelona 1-0 Celta
12/04/2026 LaLiga Celta 0-3 Real Oviedo

-Últimos Resultados del Levante.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
08/05/2026 LaLiga Levante 3-2 Osasuna
02/05/2026 LaLiga Villarreal 5-1 Levante
27/04/2026 LaLiga Espanyol 0-0 Levante
23/04/2026 LaLiga Levante 2-0 Sevilla
13/04/2026 LaLiga Levante 1-0 Getafe

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