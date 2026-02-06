Celta de Vigo - Osasuna, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Celta de Vigo - Osasuna: resumen y estadísticas del partido de la jornada 23 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 6 de febrero de 2026.

El Celta de Vigo, situado en la séptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 23 de LaLiga EA Sports en el Abanca Balaidos ante el Osasuna este viernes a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 0 cosechado contra el Getafe, añadiendo 1 punto más a los 33 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Osasuna ocupa el noveno lugar, llega tras el empate a 2 cosechado en su estadio contra el Villarreal, añadiendo 1 punto más a los 26 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Carl Starfelt, Marcos Alonso; Sergio Carreira, Ilaix Moriba, Miguel Roman, Javi Rueda; Fer Lopez, Borja Iglesias, Hugo Alvarez.

OSASUNA: Sergio Herrera; Flavien Boyomo, Javi Galan, Alejandro Catena, Valentin Rosier; Iker Munoz, Raul Moro, Ruben Garcia, Victor Munoz, Aimar Oroz, Ante Budimir.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 26/10/2025 LaLiga Osasuna 2-3 Celta 21/02/2025 LaLiga Celta 1-0 Osasuna 01/09/2024 LaLiga Osasuna 3-2 Celta 04/02/2024 LaLiga Osasuna 0-3 Celta 13/08/2023 LaLiga Celta 0-2 Osasuna

-Últimos Resultados del Celta de Vigo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 01/02/2026 LaLiga Getafe 0-0 Celta 25/01/2026 LaLiga Real Sociedad 3-1 Celta 18/01/2026 LaLiga Celta 3-0 Rayo 12/01/2026 LaLiga Sevilla 0-1 Celta 03/01/2026 LaLiga Celta 4-1 Valencia

-Últimos Resultados del Osasuna.