Celta de Vigo - Osasuna, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Celta de Vigo - Osasuna: resumen y estadísticas del partido de la jornada 23 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales confirmados: Celta de Vigo - Osasuna: resumen y estadísticas del partido de la jornada 23 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Actualizado: viernes, 6 febrero 2026 20:16
Madrid, 6 de febrero de 2026.

El Celta de Vigo, situado en la séptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 23 de LaLiga EA Sports en el Abanca Balaidos ante el Osasuna este viernes a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 0 cosechado contra el Getafe, añadiendo 1 punto más a los 33 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Osasuna ocupa el noveno lugar, llega tras el empate a 2 cosechado en su estadio contra el Villarreal, añadiendo 1 punto más a los 26 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Carl Starfelt, Marcos Alonso; Sergio Carreira, Ilaix Moriba, Miguel Roman, Javi Rueda; Fer Lopez, Borja Iglesias, Hugo Alvarez.
OSASUNA: Sergio Herrera; Flavien Boyomo, Javi Galan, Alejandro Catena, Valentin Rosier; Iker Munoz, Raul Moro, Ruben Garcia, Victor Munoz, Aimar Oroz, Ante Budimir.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
26/10/2025 LaLiga Osasuna 2-3 Celta
21/02/2025 LaLiga Celta 1-0 Osasuna
01/09/2024 LaLiga Osasuna 3-2 Celta
04/02/2024 LaLiga Osasuna 0-3 Celta
13/08/2023 LaLiga Celta 0-2 Osasuna

-Últimos Resultados del Celta de Vigo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
01/02/2026 LaLiga Getafe 0-0 Celta
25/01/2026 LaLiga Real Sociedad 3-1 Celta
18/01/2026 LaLiga Celta 3-0 Rayo
12/01/2026 LaLiga Sevilla 0-1 Celta
03/01/2026 LaLiga Celta 4-1 Valencia

-Últimos Resultados del Osasuna.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
31/01/2026 LaLiga Osasuna 2-2 Villarreal
24/01/2026 LaLiga Rayo 1-3 Osasuna
17/01/2026 LaLiga Osasuna 3-2 Real Oviedo
10/01/2026 LaLiga Girona 1-0 Osasuna
03/01/2026 LaLiga Osasuna 1-1 Athletic Bilbao

