Celta de Vigo - Racing, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Celta de Vigo - Racing: resumen y estadísticas del partido de la jornada 7 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 19 de septiembre de 2026.

El Celta de Vigo, situado en la antepenúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 7 de LaLiga EA Sports en el estadio Abanca Balaidos ante Racing este sábado a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado como local contra Málaga, añadiendo 1 punto más a los 4 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Racing ocupa el duodécimo lugar, llega tras la derrota de 7 - 2 cosechada contra Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 7 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Onces iniciales probables

CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Alvaro Nunez, Yoel Lago, Sebastian Caceres; Javi Rueda, Miguel Roman, Ilaix Moriba, Hugo Alvarez; Hugo Gonzalez, Ferran Jutgla, Williot Swedberg.RACING: Julen Agirrezabala; Alvaro Mantilla, Pablo Ramon, Jeanuel Belocian, Jorge Salinas; Andre Almeida, Pablo Garcia, Ivan Martin; Iker Luque, Yassir Zabiri, Inigo Vicente.

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Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 13/09/2026 LaLiga Celta 1-1 Malaga 07/09/2026 LaLiga Getafe 1-1 Celta 03/09/2026 LaLiga Real Sociedad 0-0 Celta 30/08/2026 LaLiga Celta 0-2 Athletic Bilbao 27/08/2026 LaLiga Celta 1-2 Osasuna

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