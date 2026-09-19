Celta de Vigo - Racing, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Celta de Vigo - Racing: resumen y estadísticas del partido de la jornada 7 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 19 de septiembre de 2026.
El Celta de Vigo, situado en la antepenúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 7 de LaLiga EA Sports en el estadio Abanca Balaidos ante Racing este sábado a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado como local contra Málaga, añadiendo 1 punto más a los 4 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Racing ocupa el duodécimo lugar, llega tras la derrota de 7 - 2 cosechada contra Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 7 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Onces iniciales probables
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Alvaro Nunez, Yoel Lago, Sebastian Caceres; Javi Rueda, Miguel Roman, Ilaix Moriba, Hugo Alvarez; Hugo Gonzalez, Ferran Jutgla, Williot Swedberg.
RACING: Julen Agirrezabala; Alvaro Mantilla, Pablo Ramon, Jeanuel Belocian, Jorge Salinas; Andre Almeida, Pablo Garcia, Ivan Martin; Iker Luque, Yassir Zabiri, Inigo Vicente.
Últimos Resultados de Celta de Vigo
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|13/09/2026
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Malaga
|07/09/2026
| LaLiga
| Getafe
| 1-1
| Celta
|03/09/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-0
| Celta
|30/08/2026
| LaLiga
| Celta
| 0-2
| Athletic Bilbao
|27/08/2026
| LaLiga
| Celta
| 1-2
| Osasuna
Últimos Resultados de Racing
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|16/09/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 7-2
| Racing
|12/09/2026
| LaLiga
| Racing
| 2-1
| Alavés
|05/09/2026
| LaLiga
| Rayo
| 3-2
| Racing
|28/08/2026
| LaLiga
| Racing
| 3-2
| Elche
|23/08/2026
| LaLiga
| Getafe
| 1-0
| Racing