Celta de Vigo - Real Betis, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Celta de Vigo - Betis: resumen y estadísticas del partido de la jornada 6 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Celta de Vigo - Betis: resumen y estadísticas del partido de la jornada 6 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Europa Press Deportes
Publicado: miércoles, 27 agosto 2025 16:01
@epdeportes

Madrid, 27 de agosto de 2025.

El Celta de Vigo, situado en la decimoquinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 6 de LaLiga EA Sports en el Abanca Balaidos ante el Betis este miércoles a las 21:00, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Mallorca, añadiendo 1 punto más a los 1 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Betis ocupa el séptimo lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada en su estadio contra el Alavés, añadiendo 3 puntos más a los 4 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Villarreal 6 2
2 Champions Barcelona 6 2
3 Champions Real Madrid 6 2
4 Champions Getafe 6 2
5 Europa League Athletic Bilbao 6 2
6 Conference League Espanyol 4 2
7 Permanencia Betis 4 2
15 Permanencia Celta 1 2
18 Descenso Sevilla 0 2
19 Descenso Oviedo 0 2
20 Descenso Girona 0 2

-Onces iniciales probables.
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Yoel Lago, Marcos Alonso; Javi Rueda, Fran Beltran, Damian Rodriguez, Sergio Carreira; Iago Aspas, Borja Iglesias, Pablo Duran.
REAL BETIS: Alvaro Valles; Hector Bellerin, Marc Bartra, Natan, Ricardo Rodriguez; Sergi Altimira, Pablo Fornals, Aitor Ruibal, Giovani Lo Celso, Rodrigo Riquelme, Juan Hernandez.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
08/02/2025 LaLiga Celta 3-2 Betis
10/11/2024 LaLiga Betis 2-2 Celta
12/04/2024 LaLiga Betis 2-1 Celta
03/01/2024 LaLiga Celta 2-1 Betis
04/02/2023 LaLiga Betis 3-4 Celta

-Últimos Resultados del Celta de Vigo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
23/08/2025 LaLiga Mallorca 1-1 Celta
17/08/2025 LaLiga Celta 0-2 Getafe
24/05/2025 LaLiga Getafe 1-2 Celta
18/05/2025 LaLiga Celta 1-2 Rayo
13/05/2025 LaLiga Real Sociedad 0-1 Celta

-Últimos Resultados del Betis.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
22/08/2025 LaLiga Betis 1-0 Alavés
18/08/2025 LaLiga Elche 1-1 Betis
23/05/2025 LaLiga Betis 1-1 Valencia
18/05/2025 LaLiga Atlético 4-1 Betis
15/05/2025 LaLiga Rayo 2-2 Betis

Contador