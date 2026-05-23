Celta de Vigo - Sevilla, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Celta de Vigo - Sevilla: resumen y estadísticas del partido de la jornada 38 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 23 de mayo de 2026.

El Celta de Vigo, situado en la sexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 38 de LaLiga EA Sports en el estadio Abanca Balaidos ante el Sevilla este sábado a las 21:00, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Athletic Bilbao, añadiendo 1 punto más a los 51 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Sevilla ocupa el decimotercer lugar, llega tras la derrota por 0 - 1 cosechada en su estadio contra el Real Madrid, sin poder sumar más puntos a los 43 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Yoel Lago, Marcos Alonso; Javi Rueda, Ilaix Moriba, Fer Lopez, Sergio Carreira; Iago Aspas, Borja Iglesias, Williot Swedberg.

SEVILLA: Oerjan Haaskjold Nyland; Jose Angel Carmona, Cesar Azpilicueta, Kike Salas, Gabriel Suazo; Lucien Agoume, Gerard Fernandez, Djibril Sow; Alexis Sanchez, Isaac Romero, Oso.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 12/01/2026 LaLiga Sevilla 0-1 Celta 10/05/2025 LaLiga Celta 3-2 Sevilla 14/12/2024 LaLiga Sevilla 1-0 Celta 17/03/2024 LaLiga Sevilla 1-2 Celta 04/11/2023 LaLiga Celta 1-1 Sevilla

-Últimos Resultados del Celta de Vigo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 17/05/2026 LaLiga Athletic Bilbao 1-1 Celta 12/05/2026 LaLiga Celta 2-3 Levante 09/05/2026 LaLiga Atlético 0-1 Celta 03/05/2026 LaLiga Celta 3-1 Elche 26/04/2026 LaLiga Villarreal 2-1 Celta

-Últimos Resultados del Sevilla.