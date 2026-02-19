Clara Tauson - Jessica Pegula, en directo hoy: sigue el partido de Dubai Duty Free Tennis Championships

Clara Tauson - Jessica Pegula: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Dubai Duty Free Tennis Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 19 de febrero de 2026.
La tenista Danesa Clara Tauson(15) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Dubai Duty Free Tennis Championships a la tenista Estadounidense Jessica Pegula(5) este jueves a las 11:00.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Clara Tauson.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|18/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Octavos de final)
| Magda Linette
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Clara Tauson
|17/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Peyton Stearns
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Clara Tauson
|16/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Treintaidosavos de final)
| Sofia Kenin
| 0-2 (6-7, 2-6)
| Clara Tauson
|09/02/2026
| Qatar Total Open (Treintaidosavos de final)
| Katerina Siniakova
| 2-0 (6-4, 6-1)
| Clara Tauson
|06/02/2026
| Mubadala Abu Dhabi Open (Semifinal)
| Sara Bejlek
| 2-1 (7-5, 3-6, 7-5)
| Clara Tauson
-Últimos Resultados de Jessica Pegula.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|18/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Octavos de final)
| Iva Jovic
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Jessica Pegula
|17/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Varvara Gracheva
| 0-2 (4-6, 0-6)
| Jessica Pegula
|29/01/2026
| Australian Open WTA (Semifinal)
| Jessica Pegula
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Elena Rybakina
|28/01/2026
| Australian Open WTA (Cuartos de final)
| Jessica Pegula
| 2-0 (6-2, 7-6)
| Amanda Anisimova
|26/01/2026
| Australian Open WTA (Octavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Madison Keys