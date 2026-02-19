Clara Tauson - Jessica Pegula, en directo hoy: sigue el partido de Dubai Duty Free Tennis Championships

jueves, 19 febrero 2026
Madrid, 19 de febrero de 2026.

La tenista Danesa Clara Tauson(15) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Dubai Duty Free Tennis Championships a la tenista Estadounidense Jessica Pegula(5) este jueves a las 11:00.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Clara Tauson.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
18/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Octavos de final) Magda Linette 0-2 (4-6, 2-6) Clara Tauson
17/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Peyton Stearns 0-2 (2-6, 4-6) Clara Tauson
16/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Treintaidosavos de final) Sofia Kenin 0-2 (6-7, 2-6) Clara Tauson
09/02/2026 Qatar Total Open (Treintaidosavos de final) Katerina Siniakova 2-0 (6-4, 6-1) Clara Tauson
06/02/2026 Mubadala Abu Dhabi Open (Semifinal) Sara Bejlek 2-1 (7-5, 3-6, 7-5) Clara Tauson

-Últimos Resultados de Jessica Pegula.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
18/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Octavos de final) Iva Jovic 0-2 (4-6, 2-6) Jessica Pegula
17/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Varvara Gracheva 0-2 (4-6, 0-6) Jessica Pegula
29/01/2026 Australian Open WTA (Semifinal) Jessica Pegula 0-2 (3-6, 6-7) Elena Rybakina
28/01/2026 Australian Open WTA (Cuartos de final) Jessica Pegula 2-0 (6-2, 7-6) Amanda Anisimova
26/01/2026 Australian Open WTA (Octavos de final) Jessica Pegula 2-0 (6-3, 6-4) Madison Keys

