Club Brugge - Barcelona, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 5 de noviembre de 2025.
El Brujas, situado en la 24a posición de la tabla se enfrenta en la jornada 4 de Champions en el Jan Breydel Stadion ante el Barcelona este miércoles a las 21:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 4 - 0 contra el Bayern Munich, sin poder sumar más puntos a los 3 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Barcelona ocupa el duodécimo lugar, llega tras la victoria por 6 - 1 cosechada en su estadio contra el Olympiacos, añadiendo 3 puntos más a los 6 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Bayern Munich
| 12
| 4
|2
| Arsenal
| 12
| 4
|3
| Paris Saint-Germain
| 9
| 4
|4
| Inter
| 9
| 3
|5
| Real Madrid
| 9
| 4
|6
| Liverpool
| 9
| 4
|7
| Tottenham Hotspur
| 8
| 4
|8
| Borussia Dortmund
| 7
| 3
|9
| Manchester City
| 7
| 3
|10
| Sporting CP
| 7
| 4
|11
| Newcastle United
| 6
| 3
|12
| Barcelona
| 6
| 3
|13
| Chelsea
| 6
| 3
|14
| Atlético
| 6
| 4
|15
| Qarabag FK
| 6
| 3
|16
| Galatasaray
| 6
| 3
|17
| PSV Eindhoven
| 5
| 4
|18
| Monaco
| 5
| 4
|19
| Atalanta
| 4
| 3
|20
| Eintracht Frankfurt
| 4
| 4
|21
| SSC Napoli
| 4
| 4
|22
| Marseille
| 3
| 3
|23
| Juventus
| 3
| 4
|24
| Brujas
| 3
| 3
|25
| Athletic Bilbao
| 3
| 3
|26
| Union St.Gilloise
| 3
| 4
|27
| Bodoe/Glimt
| 2
| 4
|28
| Pafos FC
| 2
| 3
|29
| Bayer Leverkusen
| 2
| 3
|30
| Slavia Prague
| 2
| 4
|31
| Olympiacos
| 2
| 4
|32
| Villarreal
| 1
| 3
|33
| FC Koebenhavn
| 1
| 4
|34
| Kairat Almaty
| 1
| 3
|35
| Benfica
| 0
| 3
|36
| Ajax
| 0
| 3
-Onces iniciales probables.
CLUB BRUGGE: Nordin Jackers; Kyriani Sabbe, Joel Ordonez, Brandon Mechele, Joaquin Seys; Aleksandar Stankovic, Carlos Forbs, Raphael Onyedika, Hans Vanaken, Christos Tzolis, Nicolo Tresoldi.
BARCELONA: Wojciech Szczesny; Jules Kounde, Pau Cubarsi, Eric Garcia, Alejandro Balde; Frenkie de Jong, Marc Casado, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Marcus Rashford, Ferran Torres.
-Últimos Resultados del Brujas.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|22/10/2025
| Champions
| Bayern Munich
| 4-0
| Brujas
|30/09/2025
| Champions
| Atalanta
| 2-1
| Brujas
|18/09/2025
| Champions
| Brujas
| 4-1
| Monaco
|12/03/2025
| Champions
| Aston Villa
| 3-0
| Brujas
|04/03/2025
| Champions
| Brujas
| 1-3
| Aston Villa
-Últimos Resultados del Barcelona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|02/11/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 3-1
| Elche
|26/10/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-1
| Barcelona
|21/10/2025
| Champions
| Barcelona
| 6-1
| Olympiacos
|18/10/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 2-1
| Girona
|05/10/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 4-1
| Barcelona