Club Brugge - Barcelona, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Brujas - Barcelona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 4 de Champions
Onces Iniciales probables: Brujas - Barcelona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 4 de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Europa Press Deportes
Publicado: miércoles, 5 noviembre 2025 16:02

Madrid, 5 de noviembre de 2025.

El Brujas, situado en la 24a posición de la tabla se enfrenta en la jornada 4 de Champions en el Jan Breydel Stadion ante el Barcelona este miércoles a las 21:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 4 - 0 contra el Bayern Munich, sin poder sumar más puntos a los 3 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Barcelona ocupa el duodécimo lugar, llega tras la victoria por 6 - 1 cosechada en su estadio contra el Olympiacos, añadiendo 3 puntos más a los 6 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Bayern Munich 12 4
2 Arsenal 12 4
3 Paris Saint-Germain 9 4
4 Inter 9 3
5 Real Madrid 9 4
6 Liverpool 9 4
7 Tottenham Hotspur 8 4
8 Borussia Dortmund 7 3
9 Manchester City 7 3
10 Sporting CP 7 4
11 Newcastle United 6 3
12 Barcelona 6 3
13 Chelsea 6 3
14 Atlético 6 4
15 Qarabag FK 6 3
16 Galatasaray 6 3
17 PSV Eindhoven 5 4
18 Monaco 5 4
19 Atalanta 4 3
20 Eintracht Frankfurt 4 4
21 SSC Napoli 4 4
22 Marseille 3 3
23 Juventus 3 4
24 Brujas 3 3
25 Athletic Bilbao 3 3
26 Union St.Gilloise 3 4
27 Bodoe/Glimt 2 4
28 Pafos FC 2 3
29 Bayer Leverkusen 2 3
30 Slavia Prague 2 4
31 Olympiacos 2 4
32 Villarreal 1 3
33 FC Koebenhavn 1 4
34 Kairat Almaty 1 3
35 Benfica 0 3
36 Ajax 0 3

-Onces iniciales probables.
CLUB BRUGGE: Nordin Jackers; Kyriani Sabbe, Joel Ordonez, Brandon Mechele, Joaquin Seys; Aleksandar Stankovic, Carlos Forbs, Raphael Onyedika, Hans Vanaken, Christos Tzolis, Nicolo Tresoldi.
BARCELONA: Wojciech Szczesny; Jules Kounde, Pau Cubarsi, Eric Garcia, Alejandro Balde; Frenkie de Jong, Marc Casado, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Marcus Rashford, Ferran Torres.

-Últimos Resultados del Brujas.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
22/10/2025 Champions Bayern Munich 4-0 Brujas
30/09/2025 Champions Atalanta 2-1 Brujas
18/09/2025 Champions Brujas 4-1 Monaco
12/03/2025 Champions Aston Villa 3-0 Brujas
04/03/2025 Champions Brujas 1-3 Aston Villa

-Últimos Resultados del Barcelona.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
02/11/2025 LaLiga Barcelona 3-1 Elche
26/10/2025 LaLiga Real Madrid 2-1 Barcelona
21/10/2025 Champions Barcelona 6-1 Olympiacos
18/10/2025 LaLiga Barcelona 2-1 Girona
05/10/2025 LaLiga Sevilla 4-1 Barcelona

Contador

Contenido patrocinado