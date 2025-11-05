Club Brugge - Barcelona, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 5 de noviembre de 2025.

El Brujas, situado en la 24a posición de la tabla se enfrenta en la jornada 4 de Champions en el Jan Breydel Stadion ante el Barcelona este miércoles a las 21:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 4 - 0 contra el Bayern Munich, sin poder sumar más puntos a los 3 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Barcelona ocupa el duodécimo lugar, llega tras la victoria por 6 - 1 cosechada en su estadio contra el Olympiacos, añadiendo 3 puntos más a los 6 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Bayern Munich 12 4 2 Arsenal 12 4 3 Paris Saint-Germain 9 4 4 Inter 9 3 5 Real Madrid 9 4 6 Liverpool 9 4 7 Tottenham Hotspur 8 4 8 Borussia Dortmund 7 3 9 Manchester City 7 3 10 Sporting CP 7 4 11 Newcastle United 6 3 12 Barcelona 6 3 13 Chelsea 6 3 14 Atlético 6 4 15 Qarabag FK 6 3 16 Galatasaray 6 3 17 PSV Eindhoven 5 4 18 Monaco 5 4 19 Atalanta 4 3 20 Eintracht Frankfurt 4 4 21 SSC Napoli 4 4 22 Marseille 3 3 23 Juventus 3 4 24 Brujas 3 3 25 Athletic Bilbao 3 3 26 Union St.Gilloise 3 4 27 Bodoe/Glimt 2 4 28 Pafos FC 2 3 29 Bayer Leverkusen 2 3 30 Slavia Prague 2 4 31 Olympiacos 2 4 32 Villarreal 1 3 33 FC Koebenhavn 1 4 34 Kairat Almaty 1 3 35 Benfica 0 3 36 Ajax 0 3

-Onces iniciales probables.

CLUB BRUGGE: Nordin Jackers; Kyriani Sabbe, Joel Ordonez, Brandon Mechele, Joaquin Seys; Aleksandar Stankovic, Carlos Forbs, Raphael Onyedika, Hans Vanaken, Christos Tzolis, Nicolo Tresoldi.

BARCELONA: Wojciech Szczesny; Jules Kounde, Pau Cubarsi, Eric Garcia, Alejandro Balde; Frenkie de Jong, Marc Casado, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Marcus Rashford, Ferran Torres.

-Últimos Resultados del Brujas.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 22/10/2025 Champions Bayern Munich 4-0 Brujas 30/09/2025 Champions Atalanta 2-1 Brujas 18/09/2025 Champions Brujas 4-1 Monaco 12/03/2025 Champions Aston Villa 3-0 Brujas 04/03/2025 Champions Brujas 1-3 Aston Villa

-Últimos Resultados del Barcelona.