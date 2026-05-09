Cristian Garin - Alejandro Davidovich Fokina, en directo hoy: sigue el partido de Internazionali BNL d'Italia

Cristian Garin - Alejandro Davidovich Fokina: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Internazionali BNL d'Italia
Actualizado: sábado, 9 mayo 2026 13:02
Madrid, 9 de mayo de 2026.

El tenista chileno Cristian Garin(104) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia al tenista español Alejandro Davidovich Fokina(23) este sábado a las 14:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
14/03/2023 BNP Paribas Open (Octavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 2-0 (6-3, 6-4) Cristian Garin

-Últimos Resultados de Cristian Garin.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
07/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final) Cristian Garin 2-0 (7-6, 7-5) Juan Manuel Cerundolo
05/05/2026 Internazionali BNL d'Italia, Qualification (Sin Definir) Cristian Garin 2-1 (6-2, 3-6, 6-2) Jan Choinski
04/05/2026 Internazionali BNL d'Italia, Qualification (Treintaidosavos de final) Cristian Garin 2-0 (6-0, 6-2) Moez Echargui
30/04/2026 Cagliari (Octavos de final) Cristian Garin 1-2 (4-6, 6-3, 6-7) Nuno Borges
28/04/2026 Cagliari (Dieciseisavos de final) Moez Echargui 1-2 (7-6, 4-6, 2-6) Cristian Garin

-Últimos Resultados de Alejandro Davidovich Fokina.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
27/04/2026 Madrid Open (Dieciseisavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 0-2 (3-6, 1-6) Casper Ruud
25/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 2-0 (6-3, 6-3) Pablo Carreno Busta
21/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 0-2 (6-7, 4-6) Quentin Halys
10/03/2026 BNP Paribas Open (Octavos de final) Learner Tien 2-1 (4-6, 6-1, 7-6) Alejandro Davidovich Fokina
08/03/2026 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 2-1 (6-2, 4-6, 6-2) Jakub Mensik

