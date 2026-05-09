Cristian Garin - Alejandro Davidovich Fokina, en directo hoy: sigue el partido de Internazionali BNL d'Italia

Cristian Garin - Alejandro Davidovich Fokina: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Internazionali BNL d'Italia - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 9 de mayo de 2026.
El tenista chileno Cristian Garin(104) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia al tenista español Alejandro Davidovich Fokina(23) este sábado a las 14:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|14/03/2023
| BNP Paribas Open (Octavos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Cristian Garin
-Últimos Resultados de Cristian Garin.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|07/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final)
| Cristian Garin
| 2-0 (7-6, 7-5)
| Juan Manuel Cerundolo
|05/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia, Qualification (Sin Definir)
| Cristian Garin
| 2-1 (6-2, 3-6, 6-2)
| Jan Choinski
|04/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia, Qualification (Treintaidosavos de final)
| Cristian Garin
| 2-0 (6-0, 6-2)
| Moez Echargui
|30/04/2026
| Cagliari (Octavos de final)
| Cristian Garin
| 1-2 (4-6, 6-3, 6-7)
| Nuno Borges
|28/04/2026
| Cagliari (Dieciseisavos de final)
| Moez Echargui
| 1-2 (7-6, 4-6, 2-6)
| Cristian Garin
-Últimos Resultados de Alejandro Davidovich Fokina.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|27/04/2026
| Madrid Open (Dieciseisavos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 0-2 (3-6, 1-6)
| Casper Ruud
|25/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 2-0 (6-3, 6-3)
| Pablo Carreno Busta
|21/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 0-2 (6-7, 4-6)
| Quentin Halys
|10/03/2026
| BNP Paribas Open (Octavos de final)
| Learner Tien
| 2-1 (4-6, 6-1, 7-6)
| Alejandro Davidovich Fokina
|08/03/2026
| BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 2-1 (6-2, 4-6, 6-2)
| Jakub Mensik