Cristina Bucsa - Darja Vidmanova, en directo hoy: sigue el partido de Monterrey Open

Cristina Bucsa - Darja Vidmanova: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Monterrey Open
Cristina Bucsa - Darja Vidmanova: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Monterrey Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: miércoles, 26 agosto 2026 22:31
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Madrid, 26 de agosto de 2026.

La tenista española Cristina Bucsa(40) se enfrenta en Octavos de final del torneo Monterrey Open a la tenista checa Darja Vidmanova(90) este miércoles no antes de las 23:30.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
05/03/2026 BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final) Cristina Bucsa 2-0 (6-4, 6-0) Darja Vidmanova

Últimos Resultados de Cristina Bucsa

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
25/08/2026 Monterrey Open (Dieciseisavos de final) Cristina Bucsa 2-0 (6-4, 6-3) Anna Bondar
15/08/2026 Cincinnati Open (Treintaidosavos de final) Cristina Bucsa 0-2 (2-6, 2-6) Maja Chwalinska
13/08/2026 Cincinnati Open (Sesentaicuatroavos de final) Cristina Bucsa 2-1 (6-2, 1-6, 7-5) Panna Udvardy
02/08/2026 National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final) Moyuka Uchijima 2-0 (6-3, 6-4) Cristina Bucsa
28/07/2026 Mubadala Citi DC Open (Dieciseisavos de final) Cristina Bucsa 1-2 (7-5, 6-7, 0-6) Polina Kudermetova

Últimos Resultados de Darja Vidmanova

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
25/08/2026 Monterrey Open (Dieciseisavos de final) Darja Vidmanova 2-0 (7-6, 6-3) Kimberly Birrell
23/08/2026 Monterrey Open, Qualification (Cuartos de final) Panna Udvardy 1-2 (3-6, 6-3, 3-6) Darja Vidmanova
22/08/2026 Monterrey Open, Qualification (Octavos de final) Caroline Werner 0-2 (5-7, 4-6) Darja Vidmanova
13/08/2026 Cincinnati Open (Sesentaicuatroavos de final) Darja Vidmanova 1-2 (6-4, 4-6, 2-6) Anhelina Kalinina
02/08/2026 The Memphis Classic (Final) Kristina Liutova 2-1 (1-6, 6-1, 6-3) Darja Vidmanova

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