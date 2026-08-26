Cristina Bucsa - Darja Vidmanova, en directo hoy: sigue el partido de Monterrey Open

Cristina Bucsa - Darja Vidmanova: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Monterrey Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 26 de agosto de 2026.
La tenista española Cristina Bucsa(40) se enfrenta en Octavos de final del torneo Monterrey Open a la tenista checa Darja Vidmanova(90) este miércoles no antes de las 23:30.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|05/03/2026
| BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Cristina Bucsa
| 2-0 (6-4, 6-0)
| Darja Vidmanova
Últimos Resultados de Cristina Bucsa
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|25/08/2026
| Monterrey Open (Dieciseisavos de final)
| Cristina Bucsa
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Anna Bondar
|15/08/2026
| Cincinnati Open (Treintaidosavos de final)
| Cristina Bucsa
| 0-2 (2-6, 2-6)
| Maja Chwalinska
|13/08/2026
| Cincinnati Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Cristina Bucsa
| 2-1 (6-2, 1-6, 7-5)
| Panna Udvardy
|02/08/2026
| National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Moyuka Uchijima
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Cristina Bucsa
|28/07/2026
| Mubadala Citi DC Open (Dieciseisavos de final)
| Cristina Bucsa
| 1-2 (7-5, 6-7, 0-6)
| Polina Kudermetova
Últimos Resultados de Darja Vidmanova
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|25/08/2026
| Monterrey Open (Dieciseisavos de final)
| Darja Vidmanova
| 2-0 (7-6, 6-3)
| Kimberly Birrell
|23/08/2026
| Monterrey Open, Qualification (Cuartos de final)
| Panna Udvardy
| 1-2 (3-6, 6-3, 3-6)
| Darja Vidmanova
|22/08/2026
| Monterrey Open, Qualification (Octavos de final)
| Caroline Werner
| 0-2 (5-7, 4-6)
| Darja Vidmanova
|13/08/2026
| Cincinnati Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Darja Vidmanova
| 1-2 (6-4, 4-6, 2-6)
| Anhelina Kalinina
|02/08/2026
| The Memphis Classic (Final)
| Kristina Liutova
| 2-1 (1-6, 6-1, 6-3)
| Darja Vidmanova